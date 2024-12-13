Débloquez la Croissance avec les Vidéos Publicitaires Sponsorisées sur LinkedIn

Augmentez facilement la notoriété de votre marque et générez des leads. Créez des publicités vidéo convaincantes pour des audiences professionnelles avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle complète de 2 minutes conçue pour les spécialistes du marketing digital et de la génération de leads, illustrant les étapes précises pour configurer et intégrer les formulaires de génération de leads dans une campagne de contenu sponsorisé en utilisant le Campaign Manager de LinkedIn. La vidéo doit adopter une approche visuelle axée sur l'enregistrement d'écran avec un style audio d'entreprise, garantissant la clarté. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et les taux de complétion en mode silencieux.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative engageante d'une minute destinée aux stratèges publicitaires et aux analystes de données, axée sur des techniques avancées pour optimiser les publicités vidéo LinkedIn pour des taux de complétion de visionnage supérieurs et un ciblage publicitaire efficace à travers divers ensembles de publicités. Le style visuel et audio doit être dynamique et axé sur les données, incorporant des représentations visuelles des analyses. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour présenter les insights avec une présence professionnelle et cohérente à l'écran.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de conseils percutante de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, présentant les meilleures pratiques pour intégrer des sous-titres vidéo afin de stimuler l'engagement et tirer parti efficacement du LinkedIn Audience Network pour des audiences professionnelles plus larges. La présentation visuelle doit être engageante avec des coupes rapides et un design visuellement attrayant, complété par une piste audio motivante et entraînante. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour peupler rapidement la vidéo avec des visuels pertinents et de haute qualité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Vidéo Publicitaire Sponsorisée sur LinkedIn

Maîtrisez le processus de création de publicités vidéo percutantes pour des audiences professionnelles sur LinkedIn, conçues pour augmenter la notoriété de votre marque et stimuler la génération de leads.

1
Step 1
Créez Votre Contenu Vidéo Engagé
Utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour créer une vidéo convaincante qui respecte les spécifications des publicités vidéo LinkedIn pour une performance optimale et un attrait professionnel.
2
Step 2
Configurez Votre Campagne dans le Campaign Manager
Dans le Campaign Manager de LinkedIn, définissez vos objectifs de campagne, votre budget, et ciblez vos audiences professionnelles avec précision. Assurez-vous que votre vidéo est prête avec le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Essentiels pour l'Impact
Téléchargez votre publicité vidéo et augmentez sa portée en incluant des sous-titres/captions générés par HeyGen pour l'accessibilité. Intégrez un appel à l'action clair ou un formulaire de génération de leads pour encourager l'engagement immédiat.
4
Step 4
Lancez et Suivez la Performance
Publiez votre vidéo publicitaire sponsorisée sur LinkedIn et surveillez les indicateurs clés comme les taux de complétion de visionnage pour comprendre l'engagement. Un branding cohérent, facilité par les contrôles de marque de HeyGen, renforce votre message.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Automatisez les Vidéos de Témoignages de Réussite Client

.

Créez facilement des vidéos puissantes de témoignages de réussite client qui renforcent la confiance et la crédibilité, convertissant efficacement les prospects en leads précieux grâce à vos campagnes sponsorisées.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la visibilité de ma marque sur LinkedIn ?

HeyGen permet aux entreprises de créer un "Contenu Sponsorisé LinkedIn" captivant avec des "avatars AI" personnalisés et des visuels de marque. Cela garantit que votre message se démarque dans le "fil LinkedIn" pour atteindre efficacement les "audiences professionnelles" et augmenter la "notoriété de la marque".

Quelles spécifications techniques HeyGen prend-il en charge pour les publicités vidéo LinkedIn ?

HeyGen simplifie la conformité avec les "spécifications des publicités vidéo" en offrant un "redimensionnement et des exports de rapport d'aspect" robustes adaptés à la plateforme LinkedIn. Cela garantit que votre contenu de haute qualité est optimisé pour divers emplacements et s'intègre parfaitement dans vos "ensembles de publicités" du "Campaign Manager".

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être optimisées pour les campagnes de génération de leads sur LinkedIn ?

Absolument. Les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen et ses divers modèles vous permettent de créer des "publicités vidéo" persuasives qui intègrent des éléments forts d'"appel à l'action". Ces vidéos sont idéales pour stimuler l'engagement et convertir les spectateurs via les "formulaires de génération de leads", boostant efficacement vos efforts de "génération de leads".

Comment HeyGen facilite-t-il la création efficace de publicités vidéo professionnelles sur LinkedIn ?

HeyGen rationalise l'ensemble du processus de production, permettant une génération rapide de texte-à-vidéo avec des "avatars AI" réalistes et une "génération de voix off". Cela permet une itération rapide et un déploiement de contenu "vidéo publicitaire sponsorisé LinkedIn" soigné, économisant du temps tout en maintenant un standard professionnel pour vos "audiences professionnelles".

