Débloquez la Croissance avec les Vidéos Publicitaires Sponsorisées sur LinkedIn
Augmentez facilement la notoriété de votre marque et générez des leads. Créez des publicités vidéo convaincantes pour des audiences professionnelles avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo tutorielle complète de 2 minutes conçue pour les spécialistes du marketing digital et de la génération de leads, illustrant les étapes précises pour configurer et intégrer les formulaires de génération de leads dans une campagne de contenu sponsorisé en utilisant le Campaign Manager de LinkedIn. La vidéo doit adopter une approche visuelle axée sur l'enregistrement d'écran avec un style audio d'entreprise, garantissant la clarté. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et les taux de complétion en mode silencieux.
Produisez une vidéo explicative engageante d'une minute destinée aux stratèges publicitaires et aux analystes de données, axée sur des techniques avancées pour optimiser les publicités vidéo LinkedIn pour des taux de complétion de visionnage supérieurs et un ciblage publicitaire efficace à travers divers ensembles de publicités. Le style visuel et audio doit être dynamique et axé sur les données, incorporant des représentations visuelles des analyses. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour présenter les insights avec une présence professionnelle et cohérente à l'écran.
Créez une vidéo de conseils percutante de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, présentant les meilleures pratiques pour intégrer des sous-titres vidéo afin de stimuler l'engagement et tirer parti efficacement du LinkedIn Audience Network pour des audiences professionnelles plus larges. La présentation visuelle doit être engageante avec des coupes rapides et un design visuellement attrayant, complété par une piste audio motivante et entraînante. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour peupler rapidement la vidéo avec des visuels pertinents et de haute qualité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Rapidement des Publicités Vidéo LinkedIn Performantes.
Exploitez l'IA pour produire rapidement des publicités vidéo captivantes, augmentant significativement l'engagement et la génération de leads sur la plateforme professionnelle de LinkedIn.
Produisez un Contenu Social Sponsorisé Engagé.
Transformez des idées en clips vidéo dynamiques pour du contenu sponsorisé, garantissant que votre marque capte l'attention et incite à l'action dans le fil LinkedIn.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la visibilité de ma marque sur LinkedIn ?
HeyGen permet aux entreprises de créer un "Contenu Sponsorisé LinkedIn" captivant avec des "avatars AI" personnalisés et des visuels de marque. Cela garantit que votre message se démarque dans le "fil LinkedIn" pour atteindre efficacement les "audiences professionnelles" et augmenter la "notoriété de la marque".
Quelles spécifications techniques HeyGen prend-il en charge pour les publicités vidéo LinkedIn ?
HeyGen simplifie la conformité avec les "spécifications des publicités vidéo" en offrant un "redimensionnement et des exports de rapport d'aspect" robustes adaptés à la plateforme LinkedIn. Cela garantit que votre contenu de haute qualité est optimisé pour divers emplacements et s'intègre parfaitement dans vos "ensembles de publicités" du "Campaign Manager".
Les vidéos HeyGen peuvent-elles être optimisées pour les campagnes de génération de leads sur LinkedIn ?
Absolument. Les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen et ses divers modèles vous permettent de créer des "publicités vidéo" persuasives qui intègrent des éléments forts d'"appel à l'action". Ces vidéos sont idéales pour stimuler l'engagement et convertir les spectateurs via les "formulaires de génération de leads", boostant efficacement vos efforts de "génération de leads".
Comment HeyGen facilite-t-il la création efficace de publicités vidéo professionnelles sur LinkedIn ?
HeyGen rationalise l'ensemble du processus de production, permettant une génération rapide de texte-à-vidéo avec des "avatars AI" réalistes et une "génération de voix off". Cela permet une itération rapide et un déploiement de contenu "vidéo publicitaire sponsorisé LinkedIn" soigné, économisant du temps tout en maintenant un standard professionnel pour vos "audiences professionnelles".