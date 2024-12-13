Créateur de Vidéos Promotionnelles LinkedIn : Créez des Publicités Engagantes Facilement
Transformez vos campagnes marketing en vidéos LinkedIn captivantes rapidement, en convertissant le texte en vidéo à partir d'un script pour stimuler la croissance de votre entreprise.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux professionnels des ressources humaines, spécifiquement pour la "création de vidéos LinkedIn" afin de mettre en avant la culture d'entreprise. Visualisez une esthétique dynamique et amicale avec une musique de fond entraînante, en utilisant les "modèles et scènes" de HeyGen pour simplifier le processus de création sans effort.
Créez une expérience vidéo professionnelle de 60 secondes pour les chefs de produit et les communicateurs d'entreprise, détaillant une mise à jour de produit à l'aide d'un "créateur de vidéos promotionnelles LinkedIn". Imaginez un style visuel moderne et informatif avec des graphismes élégants et des "avatars AI" professionnels annonçant directement à votre public cible.
Produisez une vidéo directe et professionnelle de 30 secondes pour les équipes marketing mondiales cherchant à étendre leurs campagnes de "marketing vidéo LinkedIn" avec l'accessibilité à l'esprit. Le ton visuel doit être inclusif, garantissant que votre message atteigne un public plus large grâce à des "sous-titres/captions" clairs et synchronisés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités LinkedIn Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo LinkedIn convaincantes, augmentant l'engagement et les taux de conversion pour vos campagnes marketing.
Développez un Contenu LinkedIn Engagé.
Produisez des vidéos courtes et captivantes spécifiquement pour LinkedIn, boostant votre portée organique et l'interaction avec votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de publicités vidéo LinkedIn ?
HeyGen propose un éditeur vidéo en ligne facile à utiliser avec une fonctionnalité de glisser-déposer, permettant la création rapide de vidéos promotionnelles LinkedIn professionnelles. Vous pouvez exploiter divers modèles vidéo et avatars AI pour produire efficacement du contenu engageant pour vos campagnes de marketing vidéo LinkedIn.
HeyGen propose-t-il des modèles de publicités vidéo LinkedIn ?
Oui, HeyGen dispose d'une bibliothèque robuste de modèles vidéo spécifiquement conçus pour diverses campagnes marketing, y compris celles pour les publicités vidéo LinkedIn. Ces modèles offrent une base solide, vous permettant de personnaliser facilement les contrôles de marque, d'ajouter des sous-titres et d'incorporer des avatars AI pour une touche professionnelle.
Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que créateur de vidéos LinkedIn ?
Les capacités de création vidéo AI de HeyGen, y compris la conversion de texte en vidéo à partir d'un script et la génération de voix off, améliorent considérablement votre processus de création de vidéos LinkedIn. Il vous aide à produire des publicités vidéo de haute qualité et professionnelles avec des fonctionnalités telles que le redimensionnement des ratios d'aspect pour s'adapter parfaitement aux exigences de LinkedIn, aidant à développer votre entreprise.
HeyGen peut-il m'aider à engager mon public cible sur LinkedIn ?
Absolument. HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo LinkedIn convaincant avec des fonctionnalités telles que des avatars AI et une personnalisation de marque, garantissant que votre message se démarque. Vous pouvez ajouter des appels à l'action clairs et des sous-titres pour maximiser l'engagement des spectateurs et obtenir des résultats pour votre marketing sur les réseaux sociaux sur LinkedIn.