Imaginez créer une vidéo de profil LinkedIn dynamique de 30 secondes, parfaite pour les chercheurs d'emploi et les créateurs de marque personnelle, mettant en valeur vos compétences uniques et votre personnalité. Les modèles et scènes personnalisables de HeyGen peuvent vous aider à obtenir un style visuel soigné et professionnel avec une voix off claire et confiante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs, une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes est essentielle pour présenter un nouveau service ou produit sur LinkedIn. Pensez à la façon dont les avatars AI de HeyGen pourraient présenter les caractéristiques clés dans un style visuel moderne et énergique, accompagné d'une musique de fond entraînante.
Exemple de Prompt 2
Les experts du secteur souhaitant discuter d'une tendance clé ou d'un aperçu peuvent produire une vidéo de leadership éclairé de 60 secondes. La fonction de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script permet de donner vie à votre contenu avec un style visuel propre et professionnel, garantissant une voix off calme et informative.
Exemple de Prompt 3
Les organisateurs d'événements et les hôtes de webinaires doivent créer une bande-annonce vidéo courte et vibrante de 20 secondes pour un événement à venir. Laissez les sous-titres/captions de HeyGen mettre en avant l'appel à l'action et les détails clés, créant un style visuel percutant qui capte immédiatement l'attention.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer une vidéo de profil LinkedIn

Créez facilement des vidéos de profil LinkedIn engageantes avec des outils intuitifs. Renforcez votre présence professionnelle et connectez-vous efficacement avec votre réseau, sans compétences en montage requises.

1
Step 1
Choisissez votre modèle de vidéo
Commencez rapidement en sélectionnant parmi divers modèles et scènes professionnels. Cette base vous aide à démarrer facilement votre projet vidéo LinkedIn en utilisant des modèles personnalisables.
2
Step 2
Personnalisez avec votre marque
Appliquez votre identité visuelle unique en utilisant les contrôles de marque pour intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices personnalisées. Créez des vidéos de marque véritablement personnalisées qui reflètent votre image professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des sous-titres et une narration clairs
Améliorez l'accessibilité et la compréhension avec des sous-titres/captions générés automatiquement. Renforcez votre message avec des voix off professionnelles pour un rendu soigné, en utilisant des fonctionnalités d'édition puissantes.
4
Step 4
Exportez et partagez la vidéo optimisée
Finalisez votre création et assurez-vous qu'elle est parfaitement dimensionnée pour LinkedIn en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports. Votre vidéo professionnelle est maintenant prête à impressionner votre réseau sur LinkedIn.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant vos réalisations et succès professionnels

Présentez efficacement vos succès passés et témoignages clients dans des formats vidéo engageants directement sur votre profil LinkedIn.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos LinkedIn engageantes sans compétences avancées en montage ?

HeyGen sert de "créateur de vidéo de profil LinkedIn" intuitif, offrant des "modèles personnalisables" et des puissantes "fonctionnalités AI" pour "créer facilement des vidéos LinkedIn" qui se démarquent, même sans "compétences en montage requises".

Puis-je créer des vidéos personnalisées et de marque pour le marketing LinkedIn avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de produire des "vidéos personnalisées de marque" qui élèvent votre "marketing vidéo LinkedIn". Vous pouvez facilement intégrer le logo, les couleurs de votre marque et un "appel à l'action" clair grâce à ses "fonctionnalités d'édition" complètes.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités AI pour améliorer le contenu de mes vidéos LinkedIn ?

Oui, HeyGen intègre des "fonctionnalités AI" avancées pour simplifier la création de contenu. Utilisez ses "scripts générés automatiquement par AI" et sa "génération de voix off" pour transformer le texte en "vidéos courtes" professionnelles et engageantes pour LinkedIn.

Quel type de vidéos LinkedIn puis-je réaliser avec l'éditeur vidéo en ligne de HeyGen ?

En tant qu'"éditeur vidéo en ligne" polyvalent, HeyGen vous permet de produire divers "vidéos LinkedIn", y compris des introductions de profil, du contenu promotionnel et des "vidéos courtes". Adaptez facilement votre contenu avec le redimensionnement des ratios d'aspect pour s'adapter à l'expérience de visionnage optimale de LinkedIn.

