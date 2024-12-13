Générateur de Vidéos d'Affaires LinkedIn : Créez des Vidéos Impactantes Rapidement

Transformez votre profil professionnel avec des vidéos LinkedIn à fort impact, en utilisant nos divers modèles & scènes pour une création rapide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo courte engageante de 45 secondes pour les responsables RH et recruteurs, axée sur l'amélioration des 'campagnes de recrutement'. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et captivant, mettant en scène divers 'avatars AI' dans différents environnements professionnels, accompagnée d'une voix off amicale et accessible et d'une musique de fond subtile. Soulignez comment la 'Génération de voix off' de HeyGen combinée avec les 'avatars AI' peut simplifier la communication avec les candidats.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo percutante de 60 secondes pour les professionnels du marketing visant à accroître la 'notoriété de la marque' grâce aux 'vidéos sur les réseaux sociaux' sur LinkedIn. Le style visuel doit être créatif et percutant, avec des éléments personnalisés et des graphismes riches issus de la 'Bibliothèque de médias/stock' de HeyGen. Une voix off énergique et persuasive et une musique de fond personnalisable doivent compléter les visuels, garantissant un message clair avec des 'Sous-titres/captions' automatisés.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo concise de 20 secondes pour les professionnels et freelances cherchant à améliorer rapidement leur 'profil professionnel' sur LinkedIn. Cette vidéo nécessite un style visuel soigné et concis, mettant en avant les réalisations clés avec des transitions fluides et du texte animé, accompagnée d'une voix off directe et professionnelle et d'un fond sonore contemporain minimal. Mettez en avant la capacité de HeyGen pour la 'création rapide de vidéos' et le 'redimensionnement & exportation des formats' parfaits pour divers placements sur LinkedIn, en utilisant 'Texte en vidéo à partir de script' pour une génération rapide de contenu.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos d'affaires LinkedIn

Créez rapidement des vidéos LinkedIn professionnelles et engageantes pour renforcer votre présence commerciale et vous connecter avec votre audience professionnelle.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Sélectionnez dans notre bibliothèque diversifiée de 'Modèles & scènes' pour lancer vos 'vidéos LinkedIn' ou convertissez directement un script en contenu vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Votre Message de Marque
Appliquez votre identité de marque unique avec des 'Contrôles de branding (logo, couleurs)' dédiés. Personnalisez facilement la vidéo avec des avatars AI et une génération de voix off sur mesure pour en faire la vôtre.
3
Step 3
Améliorez avec des Éléments Professionnels
Assurez-vous que votre message est clair et accessible en ajoutant des 'Sous-titres/captions' professionnels. Peaufinez vos visuels pour rendre vos 'vidéos LinkedIn' percutantes pour un public professionnel.
4
Step 4
Exportez et Publiez sur LinkedIn
Optimisez votre vidéo pour diverses plateformes en utilisant le 'Redimensionnement & exportation des formats' pour une présentation optimale. Téléchargez et partagez facilement la vidéo pour élargir votre réseau professionnel.

Cas d'Utilisation

Partagez des Histoires de Succès Client Convaincantes

Partagez des Histoires de Succès Client Convaincantes

Créez des vidéos AI engageantes pour présenter efficacement le succès de vos clients, renforçant la confiance et la crédibilité sur LinkedIn.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos LinkedIn à fort impact ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos LinkedIn professionnelles et percutantes sans effort, même sans compétences en montage. Utilisez les fonctionnalités AI et les modèles vidéo dynamiques pour personnaliser rapidement et efficacement votre contenu.

HeyGen peut-il optimiser mes publicités vidéo LinkedIn pour un meilleur engagement ?

Oui, HeyGen est un puissant générateur de vidéos d'affaires LinkedIn conçu pour optimiser vos publicités vidéo. Intégrez facilement votre marque, ajoutez des éléments d'appel à l'action convaincants et produisez des vidéos professionnelles qui aident à développer votre entreprise.

Quel type d'actifs créatifs et de modèles HeyGen propose-t-il pour LinkedIn ?

HeyGen offre une large gamme de modèles professionnels et de graphismes riches, vidéos et ressources musicales spécifiquement conçus pour LinkedIn. Ceux-ci sont faciles à personnaliser, vous permettant d'atteindre des designs soignés de niveau exécutif avec une intégration de marque robuste.

HeyGen utilise-t-il l'AI pour la création rapide de vidéos LinkedIn ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos LinkedIn AI qui exploite des fonctionnalités AI avancées pour une création rapide de vidéos. Utilisez simplement le texte en vidéo à partir de script pour générer rapidement du contenu court et engageant pour votre audience professionnelle.

