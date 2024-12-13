Générateur de Vidéos de Marque LinkedIn : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Créez rapidement des vidéos professionnelles LinkedIn en utilisant des modèles personnalisables pour augmenter la notoriété de votre marque.

Créez une vidéo convaincante d'une minute destinée aux propriétaires de petites entreprises, démontrant comment le générateur de vidéos de marque LinkedIn de HeyGen simplifie la création de vidéos professionnelles. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des graphismes nets et une voix off autoritaire générée par la génération de voix off de HeyGen, expliquant le processus du script au résultat final avec un avatar AI.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes pour les professionnels du marketing, mettant en avant les modèles de vidéos de HeyGen comme une solution rapide pour créer des vidéos engageantes sur LinkedIn. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et rapide, mettant en valeur diverses applications de modèles, complétée par des sous-titres/captions clairs générés automatiquement pour améliorer l'accessibilité et la rétention d'informations pour les spectateurs dans divers environnements.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo personnalisée de 45 secondes conçue pour les recruteurs et les responsables RH, illustrant comment personnaliser les messages pour attirer les meilleurs talents en utilisant HeyGen pour la création de contenu engageant sur LinkedIn. Visuellement, visez une esthétique chaleureuse et accueillante, présentant divers environnements professionnels, soutenue par la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour adapter rapidement les messages.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 2 minutes destinée aux équipes de communication d'entreprise, expliquant des services complexes grâce aux fonctionnalités robustes de HeyGen pour les publicités vidéo LinkedIn, augmentant ainsi la notoriété de la marque. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et soigné, utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen pour garantir un affichage optimal sur les flux LinkedIn et une narration bien structurée créée à partir d'un script.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Marque LinkedIn

Créez facilement des vidéos LinkedIn professionnelles et engageantes qui élèvent votre marque et captivent l'attention de votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Contenu Vidéo
Commencez par transformer vos idées en vidéo. Vous pouvez coller votre script pour générer automatiquement du contenu vidéo en utilisant le texte à vidéo, ou sélectionner parmi divers modèles de vidéos pour débuter votre projet. Cela garantit que votre contenu vidéo initial s'aligne avec le message de votre marque.
2
Step 2
Personnalisez Votre Identité de Marque
Adaptez votre vidéo pour refléter l'identité unique de votre marque. Appliquez le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise en utilisant des contrôles de marque complets pour maintenir la cohérence et renforcer la notoriété de la marque sur toutes vos vidéos LinkedIn.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments AI Engagés
Élevez votre vidéo avec des capacités AI avancées. Incorporez des avatars AI réalistes pour présenter votre message, ou utilisez la bibliothèque multimédia pour des séquences d'archives pertinentes, garantissant que votre contenu est dynamique et captivant.
4
Step 4
Exportez pour l'Optimisation LinkedIn
Finalisez votre vidéo pour un impact maximal sur LinkedIn. Ajoutez des sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité et la portée, puis exportez votre vidéo de haute qualité au format MP4 optimal, prête à être partagée pour renforcer votre présence.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant des Histoires de Succès

.

Partagez des histoires de succès clients convaincantes sur LinkedIn à travers des vidéos AI engageantes, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos LinkedIn engageantes pour ma marque ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos LinkedIn qui vous permet de créer facilement du contenu vidéo professionnel. Exploitez les avatars AI et le texte à vidéo à partir de script pour renforcer efficacement la notoriété de votre marque sur la plateforme.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser mes publicités vidéo LinkedIn ?

HeyGen propose des fonctionnalités AI robustes pour la personnalisation, y compris des contrôles de marque complets pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque. Vous pouvez également utiliser divers modèles de vidéos et des fonctionnalités d'édition avancées pour adapter votre contenu vidéo aux formats vidéo spécifiques de LinkedIn.

HeyGen prend-il en charge l'ajout de sous-titres et l'exportation de vidéos LinkedIn dans différents formats ?

Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres et des captions précis, rendant vos vidéos LinkedIn plus accessibles et engageantes. Vous pouvez également exporter votre contenu vidéo final avec un redimensionnement d'aspect ratio, y compris le format MP4 universellement compatible pour un partage optimal sur LinkedIn.

HeyGen peut-il générer rapidement des vidéos courtes pour LinkedIn sans montage complexe ?

Absolument ! En tant que générateur efficace de vidéos de marque LinkedIn, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos et une interface conviviale. Cela vous permet de créer des vidéos courtes et professionnelles avec des fonctionnalités AI comme la génération de voix off, réduisant considérablement le besoin de montage complexe.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo