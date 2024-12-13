Générateur de Vidéos de Marque LinkedIn : Créez du Contenu Engagé Rapidement
Créez rapidement des vidéos professionnelles LinkedIn en utilisant des modèles personnalisables pour augmenter la notoriété de votre marque.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes pour les professionnels du marketing, mettant en avant les modèles de vidéos de HeyGen comme une solution rapide pour créer des vidéos engageantes sur LinkedIn. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et rapide, mettant en valeur diverses applications de modèles, complétée par des sous-titres/captions clairs générés automatiquement pour améliorer l'accessibilité et la rétention d'informations pour les spectateurs dans divers environnements.
Produisez une vidéo personnalisée de 45 secondes conçue pour les recruteurs et les responsables RH, illustrant comment personnaliser les messages pour attirer les meilleurs talents en utilisant HeyGen pour la création de contenu engageant sur LinkedIn. Visuellement, visez une esthétique chaleureuse et accueillante, présentant divers environnements professionnels, soutenue par la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour adapter rapidement les messages.
Concevez une vidéo informative de 2 minutes destinée aux équipes de communication d'entreprise, expliquant des services complexes grâce aux fonctionnalités robustes de HeyGen pour les publicités vidéo LinkedIn, augmentant ainsi la notoriété de la marque. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et soigné, utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen pour garantir un affichage optimal sur les flux LinkedIn et une narration bien structurée créée à partir d'un script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos LinkedIn engageantes et des clips courts pour capter l'attention de votre audience et encourager l'interaction.
Campagnes de Publicité Vidéo LinkedIn.
Produisez des publicités vidéo LinkedIn performantes avec AI pour atteindre efficacement votre audience cible et générer des prospects.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos LinkedIn engageantes pour ma marque ?
HeyGen est un puissant créateur de vidéos LinkedIn qui vous permet de créer facilement du contenu vidéo professionnel. Exploitez les avatars AI et le texte à vidéo à partir de script pour renforcer efficacement la notoriété de votre marque sur la plateforme.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser mes publicités vidéo LinkedIn ?
HeyGen propose des fonctionnalités AI robustes pour la personnalisation, y compris des contrôles de marque complets pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque. Vous pouvez également utiliser divers modèles de vidéos et des fonctionnalités d'édition avancées pour adapter votre contenu vidéo aux formats vidéo spécifiques de LinkedIn.
HeyGen prend-il en charge l'ajout de sous-titres et l'exportation de vidéos LinkedIn dans différents formats ?
Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres et des captions précis, rendant vos vidéos LinkedIn plus accessibles et engageantes. Vous pouvez également exporter votre contenu vidéo final avec un redimensionnement d'aspect ratio, y compris le format MP4 universellement compatible pour un partage optimal sur LinkedIn.
HeyGen peut-il générer rapidement des vidéos courtes pour LinkedIn sans montage complexe ?
Absolument ! En tant que générateur efficace de vidéos de marque LinkedIn, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos et une interface conviviale. Cela vous permet de créer des vidéos courtes et professionnelles avec des fonctionnalités AI comme la génération de voix off, réduisant considérablement le besoin de montage complexe.