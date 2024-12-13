Créateur de Vidéos Publicitaires LinkedIn Puissant pour la Croissance B2B

Imaginez une vidéo publicitaire dynamique de 30 secondes sur LinkedIn, conçue pour les marketeurs B2B, démontrant comment HeyGen révolutionne la publicité vidéo B2B. Cette vidéo doit présenter un style visuel élégant et professionnel, avec des graphismes modernes et une musique de fond d'entreprise inspirante. Mettez en avant la simplicité de commencer avec un modèle de vidéo LinkedIn professionnel et de générer ensuite facilement un contenu captivant à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Créez une vidéo publicitaire captivante de 45 secondes ciblant les marketeurs numériques, dans le but unique de créer des vidéos qui arrêtent le défilement et convertissent. Adoptez une esthétique vibrante et axée sur la conversion, avec des couleurs vives et accrocheuses et une voix off claire et persuasive. Mettez en avant les puissants avatars AI de HeyGen pour transmettre les messages clés et exploitez la capacité de génération de voix off pour une narration soignée et professionnelle, garantissant un engagement maximal du public.
Une vidéo didactique de 60 secondes est nécessaire pour les professionnels créatifs qui souhaitent personnaliser entièrement leurs publicités. La présentation visuelle doit être claire, illustrative et très informative, soutenue par un narrateur calme et expert. Détaillez comment HeyGen permet d'ajouter facilement des superpositions de texte personnalisées via la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script, et assurez une compréhension universelle en générant automatiquement des sous-titres, permettant un contenu véritablement personnalisé.
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes pour les chefs de produit et les équipes de vente visant à maximiser la portée et l'impact de leurs dernières offres. Cette vidéo exige un style visuel énergique et positif, incorporant des visuels percutants et une voix off autoritaire et professionnelle. Mettez en avant la vaste bibliothèque de médias/support de stock de HeyGen pour rehausser l'attrait visuel et soulignez la commodité du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour une présentation impeccable sur tous les emplacements publicitaires LinkedIn.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires LinkedIn

Créez sans effort des publicités vidéo professionnelles pour LinkedIn. Maximisez votre portée et votre impact avec des outils intuitifs, garantissant que votre publicité vidéo B2B se démarque.

1
Step 1
Créez à partir de Modèles de Vidéos LinkedIn
Commencez votre publicité vidéo LinkedIn en sélectionnant parmi une gamme de modèles professionnels. Notre vaste bibliothèque de modèles et de scènes offre une base solide, simplifiant votre processus créatif.
2
Step 2
Personnalisez le Design de Votre Publicité
Adaptez votre vidéo à votre marque en utilisant le montage vidéo par glisser-déposer. Ajustez facilement les mises en page, les couleurs et les polices, garantissant que votre message s'aligne parfaitement avec vos objectifs de campagne.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec des superpositions de texte, des graphismes riches et des médias pertinents. Notre bibliothèque de médias intégrée vous aide à ajouter des visuels et des messages percutants pour capter l'attention du public.
4
Step 4
Exportez pour les Publicités LinkedIn
Exportez sans effort votre publicité vidéo de haute qualité. Notre plateforme optimise votre vidéo pour LinkedIn, vous permettant d'exporter les atouts directement vers votre compte LinkedIn Ads pour une utilisation immédiate, maximisant la portée et l'impact.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Histoires de Succès Client Impactantes

Transformez les témoignages clients et les histoires de succès en vidéos professionnelles et engageantes alimentées par l'AI pour renforcer la confiance et générer des conversions B2B sur LinkedIn.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes publicités vidéo LinkedIn ?

HeyGen vous permet de créer des publicités vidéo captivantes pour LinkedIn en exploitant les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo. Concevez facilement des publicités vidéo de haute qualité qui captent l'attention et maximisent la portée et l'impact sur la plateforme.

Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour les vidéos LinkedIn ?

HeyGen propose une riche bibliothèque d'atouts créatifs, y compris des modèles personnalisables, des superpositions de texte engageantes et un support de bibliothèque de médias diversifié. Vous pouvez personnaliser vos publicités sans effort avec des contrôles de marque, des animations et des graphismes riches en utilisant son interface intuitive de montage vidéo par glisser-déposer.

HeyGen simplifie-t-il le flux de travail des publicités vidéo pour LinkedIn ?

Absolument, HeyGen est conçu pour simplifier votre flux de travail de publicité vidéo pour LinkedIn, offrant une intégration transparente. Vous pouvez créer du contenu de qualité professionnelle et ensuite exporter les atouts directement vers votre compte LinkedIn Ads, améliorant ainsi l'efficacité globale du flux de travail.

Puis-je personnaliser des vidéos pour différents publics LinkedIn avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de produire du contenu personnalisé pour divers publics LinkedIn, ce qui est crucial pour un marketing vidéo LinkedIn efficace. Utilisez les avatars AI et personnalisez la génération de voix off pour créer des messages adaptés qui résonnent avec des segments spécifiques.

