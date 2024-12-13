Créateur de Vidéos Publicitaires LinkedIn Puissant pour la Croissance B2B
Simplifiez votre publicité B2B. Transformez le texte en vidéos engageantes rapidement avec notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo publicitaire captivante de 45 secondes ciblant les marketeurs numériques, dans le but unique de créer des vidéos qui arrêtent le défilement et convertissent. Adoptez une esthétique vibrante et axée sur la conversion, avec des couleurs vives et accrocheuses et une voix off claire et persuasive. Mettez en avant les puissants avatars AI de HeyGen pour transmettre les messages clés et exploitez la capacité de génération de voix off pour une narration soignée et professionnelle, garantissant un engagement maximal du public.
Une vidéo didactique de 60 secondes est nécessaire pour les professionnels créatifs qui souhaitent personnaliser entièrement leurs publicités. La présentation visuelle doit être claire, illustrative et très informative, soutenue par un narrateur calme et expert. Détaillez comment HeyGen permet d'ajouter facilement des superpositions de texte personnalisées via la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script, et assurez une compréhension universelle en générant automatiquement des sous-titres, permettant un contenu véritablement personnalisé.
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes pour les chefs de produit et les équipes de vente visant à maximiser la portée et l'impact de leurs dernières offres. Cette vidéo exige un style visuel énergique et positif, incorporant des visuels percutants et une voix off autoritaire et professionnelle. Mettez en avant la vaste bibliothèque de médias/support de stock de HeyGen pour rehausser l'attrait visuel et soulignez la commodité du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour une présentation impeccable sur tous les emplacements publicitaires LinkedIn.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo LinkedIn Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo captivantes et de haute qualité pour les campagnes LinkedIn en utilisant l'AI, garantissant une portée et un impact maximum.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort du contenu vidéo qui arrête le défilement, optimisé pour LinkedIn et d'autres plateformes de réseaux sociaux pour capter l'attention de votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes publicités vidéo LinkedIn ?
HeyGen vous permet de créer des publicités vidéo captivantes pour LinkedIn en exploitant les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo. Concevez facilement des publicités vidéo de haute qualité qui captent l'attention et maximisent la portée et l'impact sur la plateforme.
Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour les vidéos LinkedIn ?
HeyGen propose une riche bibliothèque d'atouts créatifs, y compris des modèles personnalisables, des superpositions de texte engageantes et un support de bibliothèque de médias diversifié. Vous pouvez personnaliser vos publicités sans effort avec des contrôles de marque, des animations et des graphismes riches en utilisant son interface intuitive de montage vidéo par glisser-déposer.
HeyGen simplifie-t-il le flux de travail des publicités vidéo pour LinkedIn ?
Absolument, HeyGen est conçu pour simplifier votre flux de travail de publicité vidéo pour LinkedIn, offrant une intégration transparente. Vous pouvez créer du contenu de qualité professionnelle et ensuite exporter les atouts directement vers votre compte LinkedIn Ads, améliorant ainsi l'efficacité globale du flux de travail.
Puis-je personnaliser des vidéos pour différents publics LinkedIn avec HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet de produire du contenu personnalisé pour divers publics LinkedIn, ce qui est crucial pour un marketing vidéo LinkedIn efficace. Utilisez les avatars AI et personnalisez la génération de voix off pour créer des messages adaptés qui résonnent avec des segments spécifiques.