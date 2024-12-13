Guide étape par étape pour une vidéo tutorielle LinkedIn Ads
Optimisez vos campagnes publicitaires LinkedIn pour un impact maximal, de la configuration de l'audience au suivi des conversions, amélioré par les avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo dynamique de 90 secondes destinée aux professionnels du marketing cherchant à améliorer les résultats de leurs campagnes, en montrant comment tirer parti des principes de publicité basée sur les objectifs pour un ciblage LinkedIn très efficace. Adoptez un style visuel moderne et énergique avec une voix professionnelle et entraînante, animée par des avatars AI captivants fournis par HeyGen pour maintenir l'engagement des spectateurs tout au long du tutoriel.
Produisez une vidéo didactique complète de 2 minutes fournissant des instructions claires et étape par étape sur la création d'une nouvelle annonce sur la plateforme LinkedIn Ads, guidant les utilisateurs de la conception au lancement. Cette vidéo, destinée aux utilisateurs techniques recherchant une application pratique, doit présenter une esthétique propre d'enregistrement d'écran associée à une voix off calme et articulée générée par HeyGen, garantissant que chaque détail est parfaitement clair.
Concevez une explication concise d'une minute pour les responsables marketing, en se concentrant sur les aspects critiques de l'analyse des performances des annonces et de la mise en place d'un suivi des conversions robuste au sein de LinkedIn Ads. La vidéo doit adopter une approche visuelle de style infographique axée sur les données avec une voix confiante et autoritaire, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et engageante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez rapidement des vidéos publicitaires LinkedIn performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires convaincantes pour les campagnes LinkedIn, obtenant de meilleurs résultats et atteignant votre audience cible.
Produisez instantanément du contenu vidéo engageant pour les réseaux sociaux.
Générez facilement des vidéos et des clips captivants pour des plateformes sociales comme LinkedIn pour capter l'attention de l'audience et augmenter l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo tutorielle LinkedIn Ads ?
HeyGen simplifie le processus de production d'une "vidéo tutorielle LinkedIn Ads" en transformant le texte en vidéo à partir de votre script, avec génération de voix off professionnelle. Cela vous permet de créer rapidement un contenu publicitaire engageant pour votre audience sans montage vidéo complexe.
HeyGen peut-il aider à personnaliser des vidéos pour des audiences cibles spécifiques sur LinkedIn ?
Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser vos vidéos pour un "ciblage LinkedIn" précis en utilisant des avatars AI et des contrôles de marque pour correspondre à l'esthétique de votre marque. Cela garantit que votre message résonne efficacement avec votre "audience cible" choisie et soutient une "configuration de l'audience" efficace pour vos campagnes.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour optimiser la performance des vidéos publicitaires LinkedIn ?
HeyGen fournit des fonctionnalités techniques essentielles telles que le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, garantissant que vos vidéos publicitaires sont parfaites sur tous les emplacements LinkedIn. De plus, les sous-titres intégrés améliorent l'accessibilité et l'engagement, contribuant à de meilleures analyses de performance des annonces pour vos campagnes.
Comment HeyGen soutient-il la création et la modification de vidéos pour divers besoins publicitaires ?
HeyGen permet aux utilisateurs de "créer une nouvelle annonce" ou de "modifier une annonce" efficacement grâce à une riche bibliothèque de modèles et de scènes. Cette flexibilité soutient divers "besoins marketing", facilitant la gestion de votre stratégie publicitaire globale et permettant des itérations rapides.