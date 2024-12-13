Guide étape par étape pour une vidéo tutorielle LinkedIn Ads

Optimisez vos campagnes publicitaires LinkedIn pour un impact maximal, de la configuration de l'audience au suivi des conversions, amélioré par les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 90 secondes destinée aux professionnels du marketing cherchant à améliorer les résultats de leurs campagnes, en montrant comment tirer parti des principes de publicité basée sur les objectifs pour un ciblage LinkedIn très efficace. Adoptez un style visuel moderne et énergique avec une voix professionnelle et entraînante, animée par des avatars AI captivants fournis par HeyGen pour maintenir l'engagement des spectateurs tout au long du tutoriel.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique complète de 2 minutes fournissant des instructions claires et étape par étape sur la création d'une nouvelle annonce sur la plateforme LinkedIn Ads, guidant les utilisateurs de la conception au lancement. Cette vidéo, destinée aux utilisateurs techniques recherchant une application pratique, doit présenter une esthétique propre d'enregistrement d'écran associée à une voix off calme et articulée générée par HeyGen, garantissant que chaque détail est parfaitement clair.
Exemple de Prompt 3
Concevez une explication concise d'une minute pour les responsables marketing, en se concentrant sur les aspects critiques de l'analyse des performances des annonces et de la mise en place d'un suivi des conversions robuste au sein de LinkedIn Ads. La vidéo doit adopter une approche visuelle de style infographique axée sur les données avec une voix confiante et autoritaire, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et engageante.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne la vidéo tutorielle LinkedIn Ads

Créez des tutoriels vidéo professionnels pour LinkedIn Ads, couvrant le ciblage de l'audience et la configuration des groupes d'annonces, en utilisant les outils intuitifs de HeyGen pour améliorer votre contenu éducatif.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par esquisser le contenu de votre tutoriel, en détaillant les aspects clés de LinkedIn Ads tels que la `publicité basée sur les objectifs`. Utilisez la fonctionnalité `texte-à-vidéo à partir du script` de HeyGen pour générer automatiquement votre vidéo à partir de ce script détaillé.
2
Step 2
Choisissez vos visuels
Améliorez votre tutoriel en sélectionnant un `avatar AI` approprié pour présenter vos `instructions étape par étape`. Cela garantit une présentation professionnelle et engageante pour votre audience, rendant les sujets complexes faciles à comprendre.
3
Step 3
Ajoutez une voix off et du branding
Générez une narration claire et engageante pour votre `vidéo tutorielle LinkedIn Ads` en utilisant la fonctionnalité de `génération de voix off` de HeyGen. Incorporez l'apparence et la sensation uniques de votre marque pour maintenir la cohérence et le professionnalisme tout au long du tutoriel.
4
Step 4
Exportez pour LinkedIn
Finalisez votre vidéo, en vous assurant qu'elle respecte les spécifications de LinkedIn. Utilisez le `redimensionnement et les exportations de ratio d'aspect` de HeyGen pour préparer votre tutoriel sur l'identification et la configuration de l'`audience cible` pour un partage fluide et un engagement optimal sur la plateforme.

Améliorez l'engagement des vidéos de formation et de tutoriels

Augmentez l'engagement et la rétention des spectateurs pour vos vidéos tutoriels LinkedIn Ads avec un contenu dynamique généré par AI et des conseils clairs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo tutorielle LinkedIn Ads ?

HeyGen simplifie le processus de production d'une "vidéo tutorielle LinkedIn Ads" en transformant le texte en vidéo à partir de votre script, avec génération de voix off professionnelle. Cela vous permet de créer rapidement un contenu publicitaire engageant pour votre audience sans montage vidéo complexe.

HeyGen peut-il aider à personnaliser des vidéos pour des audiences cibles spécifiques sur LinkedIn ?

Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser vos vidéos pour un "ciblage LinkedIn" précis en utilisant des avatars AI et des contrôles de marque pour correspondre à l'esthétique de votre marque. Cela garantit que votre message résonne efficacement avec votre "audience cible" choisie et soutient une "configuration de l'audience" efficace pour vos campagnes.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour optimiser la performance des vidéos publicitaires LinkedIn ?

HeyGen fournit des fonctionnalités techniques essentielles telles que le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, garantissant que vos vidéos publicitaires sont parfaites sur tous les emplacements LinkedIn. De plus, les sous-titres intégrés améliorent l'accessibilité et l'engagement, contribuant à de meilleures analyses de performance des annonces pour vos campagnes.

Comment HeyGen soutient-il la création et la modification de vidéos pour divers besoins publicitaires ?

HeyGen permet aux utilisateurs de "créer une nouvelle annonce" ou de "modifier une annonce" efficacement grâce à une riche bibliothèque de modèles et de scènes. Cette flexibilité soutient divers "besoins marketing", facilitant la gestion de votre stratégie publicitaire globale et permettant des itérations rapides.

