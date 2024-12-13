Créateur de Vidéos Publicitaires LinkedIn pour des Annonces Engagées Propulsées par l'AI

Créez rapidement des publicités vidéo professionnelles sur LinkedIn avec l'AI. Exploitez notre fonctionnalité robuste de texte-à-vidéo pour captiver votre audience cible.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo promotionnelle de 45 secondes ciblant les responsables marketing désireux d'exploiter les Outils Vidéo AI. Cette vidéo doit illustrer la puissance de la conversion d'un simple script en une publicité vidéo LinkedIn soignée en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen. Le style visuel doit être moderne et élégant, avec un avatar AI présentant directement les avantages avec une voix confiante et autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 60 secondes pour les professionnels créatifs et les agences qui met en avant les vastes capacités de personnalisation au sein de HeyGen pour des publicités vidéo LinkedIn percutantes. L'accent visuel doit être mis sur la façon dont les utilisateurs peuvent facilement Personnaliser le contenu vidéo en intégrant des Graphiques et Ressources uniques de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. L'audio doit comporter une génération de voix off calme et rassurante expliquant la liberté créative, sur fond de musique inspirante et professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Créez une publicité vidéo LinkedIn convaincante de 15 secondes conçue pour les recruteurs et les professionnels des RH annonçant une nouvelle offre d'emploi. La vidéo doit être visuellement attrayante et concise, utilisant des Animations subtiles pour mettre en valeur les éléments de texte clés. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour la visualisation mobile avec des Sous-titres/captions clairs et démontre comment HeyGen gère le redimensionnement du format et les exports pour le format LinkedIn, offrant un appel à l'action rapide.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires LinkedIn

Créez des publicités vidéo professionnelles sur LinkedIn sans effort avec notre outil propulsé par l'AI. Transformez vos idées en campagnes engageantes, optimisées pour un impact maximal et une connexion avec l'audience.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Choisissez parmi une variété de modèles vidéo professionnels ou commencez avec une toile vierge pour poser les bases de votre publicité vidéo LinkedIn, en exploitant nos divers Modèles et scènes.
2
Step 2
Créez un Contenu Engagé avec l'AI
Créez un contenu captivant en transformant votre script en vidéo grâce aux capacités de texte-à-vidéo, assurant que votre message est clairement communiqué pour votre Texte à Vidéo LinkedIn.
3
Step 3
Personnalisez avec le Branding et les Ressources
Personnalisez votre vidéo avec le logo et les couleurs uniques de votre marque en utilisant les contrôles de Branding, assurant un look cohérent et professionnel qui reflète véritablement l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez Optimisé pour LinkedIn
Exportez votre vidéo finale en haute définition, automatiquement Optimisée pour le Format LinkedIn avec redimensionnement d'aspect et exports, prête pour vos campagnes marketing.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages de Réussite Client

Produisez des témoignages vidéo convaincants et des études de cas pour construire efficacement la confiance et stimuler les conversions au sein de votre audience cible.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des publicités vidéo professionnelles sur LinkedIn ?

Les puissants Outils Vidéo AI de HeyGen et ses divers Modèles Vidéo simplifient la création de publicités vidéo LinkedIn à fort impact. Vous pouvez facilement transformer du texte en une publicité vidéo LinkedIn dynamique en utilisant des avatars AI et des voix off, parfait pour vos campagnes marketing.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour optimiser le contenu de mes publicités LinkedIn ?

HeyGen propose un Éditeur Vidéo en ligne avec une riche bibliothèque de Graphiques et Ressources, vous permettant de personnaliser les éléments vidéo pour votre audience cible. Nous offrons également des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque pour un message cohérent à travers toutes vos initiatives LinkedIn.

Puis-je m'assurer que mes vidéos créées avec HeyGen sont optimisées pour le format LinkedIn ?

Absolument. HeyGen garantit que toutes vos créations sont optimisées pour le format LinkedIn, offrant diverses options de redimensionnement d'aspect pour s'adapter parfaitement à la plateforme. Nous fournissons également des Exports HD, garantissant que la sortie de votre Créateur de Vidéos Publicitaires LinkedIn est de la plus haute qualité pour votre audience.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de publicités vidéo pour LinkedIn ?

HeyGen simplifie le processus en permettant le texte-à-vidéo à partir d'un script, complété par une génération de voix off professionnelle et des sous-titres/captions. Notre plateforme intuitive et nos Modèles Vidéo prêts à l'emploi signifient que vous pouvez produire efficacement des publicités vidéo LinkedIn convaincantes sans expérience approfondie en montage vidéo.

