Créez une vidéo instructive de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital, démontrant comment créer rapidement une vidéo d'offre à durée limitée efficace. Le style visuel doit être épuré et étape par étape, avec des mises en évidence à l'écran de l'interface HeyGen, complétées par une voix off AI confiante et claire. Montrez le processus fluide de transformation d'un simple script en une vidéo professionnelle en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir de script et les divers Modèles & scènes de HeyGen.

