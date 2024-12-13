Créateur de Vidéo d'Offre à Durée Limitée pour une Croissance Rapide des Ventes

Attirez de nouveaux clients et augmentez vos ventes avec des vidéos époustouflantes, facilement créées à l'aide de nos divers modèles & scènes.

Créez une vidéo instructive de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital, démontrant comment créer rapidement une vidéo d'offre à durée limitée efficace. Le style visuel doit être épuré et étape par étape, avec des mises en évidence à l'écran de l'interface HeyGen, complétées par une voix off AI confiante et claire. Montrez le processus fluide de transformation d'un simple script en une vidéo professionnelle en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir de script et les divers Modèles & scènes de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 60 secondes destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux marques de commerce électronique, illustrant l'adaptabilité d'une campagne de création de vidéo promo unique sur diverses plateformes. La vidéo doit adopter un style engageant et visuellement attrayant, incorporant des transitions rapides entre différents formats d'image et des Sous-titres/captions vibrants et précis pour une portée maximale. Mettez en avant comment la fonction de redimensionnement & exportation des formats d'image de HeyGen permet une optimisation sans effort, en tirant des visuels époustouflants de la bibliothèque multimédia/stock complète.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative soignée d'une minute destinée aux agences de marketing et aux équipes de marketing d'entreprise, mettant en avant la puissance d'un générateur de vidéo AI pour créer des vidéos promotionnelles de haute qualité. Cette vidéo exige une esthétique professionnelle et légèrement futuriste, avec un avatar AI engageant qui présente les détails de l'offre, soutenu par une voix off AI sophistiquée. Soulignez la facilité de création de contenu professionnel avec les avatars AI de HeyGen et les capacités avancées de génération de voix off.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo marketing concise de 30 secondes pour les entrepreneurs et les équipes de vente nécessitant un déploiement rapide de campagne, en se concentrant sur la rapidité et l'efficacité du lancement de vidéos marketing urgentes avec une création de vidéo promo facile. Le style visuel et audio doit être énergique et rapide, avec des coupes rapides, un texte à l'écran percutant et une voix off urgente mais incroyablement claire. Démontrez comment la fonction Texte-en-vidéo à partir de script de HeyGen combinée avec des Modèles & scènes disponibles permet un déploiement immédiat de vidéos marketing efficaces.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo d'Offre à Durée Limitée

Créez rapidement des vidéos promotionnelles percutantes pour vos offres à durée limitée avec des outils intuitifs et des fonctionnalités alimentées par AI, capturant l'attention et stimulant l'engagement.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles conçus professionnellement et optimisés pour les offres à durée limitée pour lancer votre création vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Glissez et déposez les détails spécifiques de votre offre, les visuels de produit et les éléments de branding en utilisant la bibliothèque multimédia intuitive.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations AI
Exploitez les outils alimentés par AI tels que Texte-en-vidéo à partir de script ou les voix off AI pour ajouter une narration dynamique et une finition professionnelle à votre offre.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo finale avec des sous-titres automatiques et exportez-la dans divers formats d'image adaptés à tous vos canaux marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des témoignages clients avec des vidéos AI engageantes

.

Renforcez la confiance et la crédibilité pour les offres spéciales de votre marque en créant facilement des vidéos puissantes de témoignages clients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour créer des vidéos promotionnelles ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéo AI avancé, transformant des scripts en vidéos promotionnelles captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off AI de haute qualité. Sa capacité Texte-en-vidéo à partir de script accélère considérablement la création de vidéos, en faisant un créateur de vidéo promo efficace.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos marketing ?

HeyGen offre une personnalisation robuste pour les vidéos marketing grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer, ses modèles étendus et une riche bibliothèque multimédia. Les utilisateurs peuvent également maintenir la cohérence de la marque avec les contrôles de Branding pour appliquer des logos et des couleurs personnalisés, garantissant des vidéos produits professionnelles.

Comment les outils alimentés par AI de HeyGen peuvent-ils simplifier ma production vidéo ?

Les outils alimentés par AI de HeyGen simplifient considérablement votre flux de travail en automatisant les tâches chronophages comme la génération de sous-titres automatiques et la création de contenu vidéo engageant à partir d'un simple script. Cela permet une création rapide de vidéos marketing percutantes sans expérience de montage approfondie.

HeyGen prend-il en charge des options d'exportation polyvalentes pour différentes promotions sur les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen garantit que vos vidéos promotionnelles sont prêtes pour n'importe quelle plateforme grâce à sa fonction de redimensionnement & exportation des formats d'image. Vous pouvez facilement adapter votre contenu pour diverses promotions sur les réseaux sociaux, faisant de HeyGen un créateur de vidéo d'offre à durée limitée efficace pour une distribution étendue.

