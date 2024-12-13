Générateur de Vidéos d'Offres à Durée Limitée pour Booster les Ventes Maintenant

Générez des vidéos promotionnelles percutantes sans effort avec notre Créateur de Vidéos Promo AI, en exploitant divers modèles de vidéos pour une création de contenu rapide.

Créez une vidéo promotionnelle convaincante d'une minute ciblant les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs occupés, montrant à quel point il est facile de produire du contenu marketing professionnel. Le style visuel doit être moderne et énergique, avec des coupes rapides entre divers modèles de vidéos attrayants, complétés par une musique de fond entraînante et une voix off claire et enthousiaste. Mettez en avant l'efficacité de l'utilisation des "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour créer rapidement un chef-d'œuvre avec le "Créateur de Vidéos Promo AI" pour toute campagne.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique complète de deux minutes destinée aux formateurs d'entreprise et aux éducateurs, axée sur les explications des fonctionnalités techniques ou l'intégration. La présentation visuelle doit être propre et professionnelle, utilisant des enregistrements d'écran et des graphiques animés, accompagnée d'une narration calme et informative. Soulignez la puissance des "Avatars AI" de HeyGen pour offrir des présentations engageantes, transformant des scripts complexes en instructions claires et humaines via le "Générateur de Vidéos AI".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes spécifiquement pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux cherchant à maximiser leur portée avec des "vidéos promotionnelles". L'esthétique doit être visuellement frappante avec des superpositions de texte audacieuses, des transitions accrocheuses et une bande sonore contemporaine et énergique, capturant l'attention immédiate. Illustrez comment les utilisateurs peuvent transformer sans effort du contenu écrit en vidéo engageante en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour un déploiement rapide sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité urgente de 30 secondes destinée aux entreprises de commerce électronique et aux chefs de produit, mettant en avant un "générateur de vidéos d'offres à durée limitée" pour stimuler les ventes immédiates. Le style visuel et audio doit transmettre l'urgence et l'excitation à travers des prises de vue vibrantes de produits, des compteurs à rebours et une voix off persuasive et convaincante, soutenue par une musique moderne et rapide. Démontrez l'efficacité de la "Génération de voix off" de HeyGen pour créer des appels à l'action percutants sans avoir besoin d'équipements de studio coûteux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos d'offres à durée limitée

Produisez rapidement des vidéos promotionnelles engageantes pour vos offres à durée limitée avec AI, transformant efficacement vos efforts marketing.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Vidéo
Commencez par choisir parmi une variété de Modèles & scènes préconçus optimisés pour le contenu promotionnel dans la bibliothèque de HeyGen. Cela vous aide à démarrer votre projet sans effort.
2
Step 2
Personnalisez les Détails de Votre Offre
Intégrez les détails spécifiques de votre offre et votre script. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour ajouter une voix off AI convaincante directement à partir de votre texte, assurant une communication claire de votre offre.
3
Step 3
Améliorez les Visuels et la Marque
Personnalisez votre vidéo en incorporant des médias de la bibliothèque de médias intégrée/soutien d'archives. Cela vous permet d'ajouter des séquences d'archives pertinentes pour illustrer parfaitement votre offre à durée limitée.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo promotionnelle perfectionnée, utilisez l'option de redimensionnement et d'exportation des formats d'aspect de HeyGen pour la télécharger dans des formats adaptés à diverses plateformes. Distribuez largement votre nouveau contenu sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Exploitez les Témoignages pour Créer de l'Urgence

.

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos dynamiques qui renforcent la confiance et créent un sentiment d'urgence pour vos offres à durée limitée.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles AI ?

HeyGen sert de Créateur de Vidéos Promo AI intuitif, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos professionnelles sans effort. Son interface conviviale et ses fonctionnalités AI robustes simplifient l'ensemble du processus de génération de vidéos, le rendant accessible à tous.

Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo et la création de contenu ?

HeyGen intègre des fonctionnalités AI de pointe telles que des avatars AI réalistes et des capacités sophistiquées de voix off AI pour améliorer votre contenu marketing. Les utilisateurs peuvent également tirer parti de son puissant éditeur glisser-déposer pour des ajustements précis et une intégration transparente de séquences d'archives.

Puis-je créer du contenu diversifié pour les réseaux sociaux en utilisant les modèles vidéo de HeyGen ?

Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo personnalisables conçus pour divers besoins de contenu sur les réseaux sociaux. Ces modèles, combinés à notre vaste bibliothèque musicale, permettent aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos promotionnelles engageantes et spécifiques à la marque.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les vidéos créées ?

Oui, HeyGen permet des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos schémas de couleurs spécifiques dans chaque vidéo. Cela garantit que votre contenu marketing maintient une identité de marque cohérente et professionnelle sur toutes les plateformes.

