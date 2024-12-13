Le créateur de vidéos en édition limitée pour un contenu unique

Créez instantanément du contenu social captivant et des publicités vidéo, en utilisant des avatars AI réalistes pour un impact maximal.

Produisez une vidéo didactique d'une minute montrant comment créer un compte sur une nouvelle plateforme technique, spécifiquement destinée aux nouveaux utilisateurs qui pourraient être submergés par des logiciels complexes. Le style visuel doit être épuré et utiliser des enregistrements d'écran avec des annotations claires, complétés par une voix off calme et guidante expliquant chaque étape. Ce tutoriel exploitera la capacité de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" pour rationaliser la production de contenu précis et informatif, établissant la plateforme comme un 'créateur de vidéos AI' pour un onboarding efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 90 secondes 'comment ça fonctionne' illustrant la fonctionnalité principale d'une nouvelle intégration API, destinée aux équipes de support technique et aux développeurs ayant besoin d'une référence rapide. La vidéo nécessite des visuels dynamiques, étape par étape, montrant des extraits de code et des interactions système, présentés par un avatar AI professionnel. Utilisez la fonctionnalité "Avatars AI" de HeyGen pour un intervenant cohérent et engageant, assurant un processus de "Génération de Vidéo de Bout en Bout" fluide pour des explications techniques complexes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de mise à jour produit de 45 secondes mettant en avant les dernières améliorations d'un outil de gestion de projet, destinée aux utilisateurs techniques existants et aux premiers adoptants. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle élégante et moderne avec une musique de fond énergique et une voix off AI amicale et engageante. Mettez en avant les nouveaux 'contrôles de marque' et démontrez comment la capacité de HeyGen "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" permet une adaptation rapide sur diverses plateformes de médias sociaux, garantissant un contenu visuellement optimisé.
Exemple de Prompt 3
Concevez un module de formation de conformité de 2 minutes expliquant les nouvelles réglementations sur la confidentialité des données aux équipes techniques mondiales et aux responsables de la conformité. La présentation visuelle doit être informative et autoritaire, employant un design épuré avec du texte à l'écran soulignant les points juridiques clés. Une voix AI professionnelle doit livrer le contenu clairement, soutenue par la fonctionnalité "Sous-titres/captions" de HeyGen pour l'accessibilité et pour garantir que les "Sous-titres Automatiques" sont précis, rendant ce "contenu vidéo personnalisé" essentiel universellement compréhensible.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Créateur de Vidéos en Édition Limitée

Découvrez comment produire sans effort un contenu vidéo unique et personnalisé adapté à vos besoins, avec des Avatars AI et des capacités AI puissantes.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par coller votre texte souhaité. Notre capacité avancée de Texte en vidéo à partir de script convertit instantanément vos mots en scènes dynamiques, formant la base de votre vidéo unique.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Personnalisez votre message en choisissant parmi notre gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque, donnant vie à votre script avec une présence unique à l'écran.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Marque
Assurez la cohérence de la marque en appliquant vos contrôles de marque, y compris les logos, polices et couleurs personnalisés, pour rendre votre vidéo en édition limitée distinctement vôtre.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo Finale
Utilisez le Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect pour optimiser votre vidéo pour n'importe quelle plateforme. Générez votre actif entièrement construit, prêt à être publié, assurant qu'il est prêt pour une utilisation immédiate.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Concevez des témoignages vidéo convaincants et des histoires de réussite personnalisées pour renforcer la confiance et mettre en avant des parcours clients uniques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production vidéo ?

HeyGen agit comme un "créateur de vidéos AI" avancé, utilisant des capacités de "smart automation" et "Texte en vidéo à partir de script" pour permettre une "Génération de Vidéo de Bout en Bout" pour divers besoins. Cet outil de "production vidéo" robuste simplifie la création de contenu professionnel.

Puis-je assurer la cohérence de ma marque en utilisant HeyGen pour mon contenu vidéo ?

Oui, HeyGen offre des "contrôles de marque" complets pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser des "modèles de marque" pour produire facilement du "contenu vidéo personnalisé" qui maintient une identité "on-brand" sur toutes les plateformes.

Quelles fonctionnalités techniques d'édition et d'optimisation HeyGen propose-t-il ?

HeyGen inclut des outils d'édition avancés "AI Powered Editing" et des fonctionnalités comme "Magic Cut" pour des ajustements précis. Les utilisateurs peuvent également bénéficier de "Sous-titres Automatiques", "Clonage de Voix AI", et "redimensionnement des ratios d'aspect" pour optimiser et publier efficacement leurs vidéos sur différents canaux.

Comment HeyGen peut-il convertir mon contenu existant en vidéos engageantes ?

HeyGen excelle dans la réutilisation de contenu, vous permettant de "transformer des blogs en vidéos" et d'utiliser la fonctionnalité "AI doc to video". Avec son "scénariste AI" et son support pour les "enregistrements d'écran & caméra", HeyGen aide à transformer le contenu statique en un "actif entièrement construit, prêt à être publié" avec un minimum d'effort.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo