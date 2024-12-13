Produisez une vidéo didactique d'une minute montrant comment créer un compte sur une nouvelle plateforme technique, spécifiquement destinée aux nouveaux utilisateurs qui pourraient être submergés par des logiciels complexes. Le style visuel doit être épuré et utiliser des enregistrements d'écran avec des annotations claires, complétés par une voix off calme et guidante expliquant chaque étape. Ce tutoriel exploitera la capacité de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" pour rationaliser la production de contenu précis et informatif, établissant la plateforme comme un 'créateur de vidéos AI' pour un onboarding efficace.

