Le créateur de vidéos en édition limitée pour un contenu unique
Créez instantanément du contenu social captivant et des publicités vidéo, en utilisant des avatars AI réalistes pour un impact maximal.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 90 secondes 'comment ça fonctionne' illustrant la fonctionnalité principale d'une nouvelle intégration API, destinée aux équipes de support technique et aux développeurs ayant besoin d'une référence rapide. La vidéo nécessite des visuels dynamiques, étape par étape, montrant des extraits de code et des interactions système, présentés par un avatar AI professionnel. Utilisez la fonctionnalité "Avatars AI" de HeyGen pour un intervenant cohérent et engageant, assurant un processus de "Génération de Vidéo de Bout en Bout" fluide pour des explications techniques complexes.
Créez une vidéo de mise à jour produit de 45 secondes mettant en avant les dernières améliorations d'un outil de gestion de projet, destinée aux utilisateurs techniques existants et aux premiers adoptants. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle élégante et moderne avec une musique de fond énergique et une voix off AI amicale et engageante. Mettez en avant les nouveaux 'contrôles de marque' et démontrez comment la capacité de HeyGen "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" permet une adaptation rapide sur diverses plateformes de médias sociaux, garantissant un contenu visuellement optimisé.
Concevez un module de formation de conformité de 2 minutes expliquant les nouvelles réglementations sur la confidentialité des données aux équipes techniques mondiales et aux responsables de la conformité. La présentation visuelle doit être informative et autoritaire, employant un design épuré avec du texte à l'écran soulignant les points juridiques clés. Une voix AI professionnelle doit livrer le contenu clairement, soutenue par la fonctionnalité "Sous-titres/captions" de HeyGen pour l'accessibilité et pour garantir que les "Sous-titres Automatiques" sont précis, rendant ce "contenu vidéo personnalisé" essentiel universellement compréhensible.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo personnalisées et en édition limitée qui captent l'attention et génèrent des résultats pour vos campagnes.
Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez des vidéos et des clips sociaux uniques et opportuns qui résonnent avec votre audience et améliorent votre présence en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production vidéo ?
HeyGen agit comme un "créateur de vidéos AI" avancé, utilisant des capacités de "smart automation" et "Texte en vidéo à partir de script" pour permettre une "Génération de Vidéo de Bout en Bout" pour divers besoins. Cet outil de "production vidéo" robuste simplifie la création de contenu professionnel.
Puis-je assurer la cohérence de ma marque en utilisant HeyGen pour mon contenu vidéo ?
Oui, HeyGen offre des "contrôles de marque" complets pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser des "modèles de marque" pour produire facilement du "contenu vidéo personnalisé" qui maintient une identité "on-brand" sur toutes les plateformes.
Quelles fonctionnalités techniques d'édition et d'optimisation HeyGen propose-t-il ?
HeyGen inclut des outils d'édition avancés "AI Powered Editing" et des fonctionnalités comme "Magic Cut" pour des ajustements précis. Les utilisateurs peuvent également bénéficier de "Sous-titres Automatiques", "Clonage de Voix AI", et "redimensionnement des ratios d'aspect" pour optimiser et publier efficacement leurs vidéos sur différents canaux.
Comment HeyGen peut-il convertir mon contenu existant en vidéos engageantes ?
HeyGen excelle dans la réutilisation de contenu, vous permettant de "transformer des blogs en vidéos" et d'utiliser la fonctionnalité "AI doc to video". Avec son "scénariste AI" et son support pour les "enregistrements d'écran & caméra", HeyGen aide à transformer le contenu statique en un "actif entièrement construit, prêt à être publié" avec un minimum d'effort.