Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 90 secondes pour les équipes L&D, démontrant l'efficacité des outils pilotés par AI de HeyGen pour produire du contenu de formation engageant. Le style visuel doit être épuré et pédagogique, avec des superpositions graphiques modernes et une narration calme et autoritaire générée à l'aide de la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen. Cette vidéo doit montrer à quel point il est facile de créer des vidéos de formation percutantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, illustrant les techniques d'éclairage optimales pour la photographie de produits en utilisant les modèles et scènes polyvalents de HeyGen. Le style visuel et audio doit être engageant et dynamique, avec des coupes rapides et une musique de fond énergique pour maintenir l'attention. L'accent sera mis sur la personnalisation accessible des vidéos pour obtenir un aspect soigné.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo pédagogique de 2 minutes pour les éducateurs et les instructeurs de cours en ligne, expliquant des concepts techniques complexes à l'aide des avatars AI de HeyGen. Le style visuel doit être calme et clair, avec un texte à l'écran facile à lire, complété par une voix off professionnelle et rassurante et des sous-titres/captions robustes pour l'accessibilité. Cette vidéo se concentre sur la création de vidéos de formation de haute qualité qui sont inclusives et faciles à suivre.
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos de formation sur l'éclairage

Créez sans effort des vidéos de formation de qualité professionnelle sur l'éclairage en utilisant des outils pilotés par AI pour engager vos apprenants.

1
Step 1
Collez votre contenu de formation
Commencez par coller votre contenu de formation détaillé, en décrivant les concepts d'éclairage spécifiques que vous souhaitez aborder. Notre AI utilisera sa capacité de texte-à-vidéo pour transformer cela en une narration visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez un avatar AI engageant
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel de formation sur l'éclairage. Ces présentateurs virtuels donnent vie à votre contenu, le rendant dynamique et pertinent pour votre public.
3
Step 3
Ajoutez des voix off AI et des visuels
Élevez votre vidéo de formation en générant des voix off AI professionnelles pour une narration claire et dynamique. Vous pouvez également personnaliser les scènes avec des visuels pertinents pour compléter vos sujets.
4
Step 4
Générez et distribuez votre vidéo
Avec votre contenu, avatar et améliorations finalisés, générez votre vidéo de formation complète. Ce générateur robuste de vidéos de formation sur l'éclairage offre des résultats soignés, que vous pouvez ensuite exporter dans divers formats pour une distribution efficace.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les concepts techniques complexes

Transformez des principes d'éclairage complexes en contenu vidéo facilement compréhensible et visuellement attrayant, rendant l'apprentissage accessible à tous.

Questions Fréquemment Posées

Découvrez comment HeyGen simplifie la création de vidéos de formation AI professionnelles.

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos de formation de qualité professionnelle à partir de simples invites textuelles en quelques minutes. Ses outils pilotés par AI simplifient l'ensemble du processus de création vidéo, le rendant accessible aux équipes L&D sans expérience préalable en montage vidéo.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils être personnalisés pour répondre à divers besoins de contenu de formation ?

Absolument, HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI personnalisables qui peuvent être adaptés pour répondre à des besoins spécifiques de contenu de formation et de branding. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers styles et même cloner leur propre voix pour créer des vidéos professionnelles de haute qualité, engageantes et personnalisées.

Comment HeyGen assure-t-il une qualité visuelle professionnelle pour les vidéos de formation AI, y compris des aspects comme l'éclairage ?

HeyGen permet aux utilisateurs d'atteindre une qualité visuelle professionnelle dans leurs vidéos de formation AI grâce à des options de personnalisation vidéo étendues et des modèles préconçus. Bien qu'il se concentre sur le contenu généré par AI plutôt que sur l'éclairage physique, la plateforme utilise des avatars AI avancés et des contrôles de branding pour créer un contenu visuellement soigné et engageant, assurant un aspect sophistiqué pour toutes les productions.

Quels outils spécifiques de création vidéo HeyGen propose-t-il pour accélérer le développement de contenu pour les équipes L&D ?

HeyGen propose des outils complets pilotés par AI, y compris la génération de texte-à-vidéo, des voix off AI et des sous-titres automatiques, spécifiquement conçus pour accélérer le développement de contenu pour les équipes L&D. Ces outils de création vidéo efficaces permettent une production rapide de contenu de formation engageant, depuis le script initial jusqu'à une vidéo de qualité professionnelle en quelques minutes.

