Générateur de Vidéos Promo Lifestyle pour un Contenu Époustouflant
Générez des promos engageantes pour les réseaux sociaux en quelques minutes grâce à nos modèles et scènes conçus par des experts.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle de 45 secondes pour les réseaux sociaux pour un nouveau service de coaching fitness en ligne, destiné aux professionnels occupés cherchant des solutions de bien-être pratiques. Utilisez un style visuel dynamique avec des graphiques animés engageants et un schéma de couleurs vibrant, associé à une musique de fond professionnelle et entraînante et une voix off énergique délivrée par l'un des avatars IA de HeyGen, pour expliquer les avantages et la facilité d'utilisation du service.
Produisez une vidéo de storytelling de marque de 60 secondes pour une organisation à but non lucratif promouvant la sensibilisation à la santé mentale, conçue pour résonner avec les supporters existants et attirer de nouveaux membres de la communauté qui valorisent l'authenticité. Le style visuel doit être authentique et réconfortant, présentant des scénarios réels diversifiés avec une mise au point douce et un aspect cinématographique, complété par une musique orchestrale inspirante et une voix off sincère générée par l'IA, le tout construit efficacement en utilisant les modèles et scènes conçus professionnellement par HeyGen.
Créez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes offrant une astuce rapide de productivité pour les travailleurs à distance, ciblant les individus férus de technologie cherchant à améliorer leurs compétences créatives numériques. Le style visuel doit être élégant et moderne, combinant des éléments de capture d'écran avec des prises de vue de style de vie engageantes et des tons froids, tandis que l'audio présente une voix off informative et amicale sur une musique de fond électronique subtile, garantissant l'accessibilité avec des sous-titres et légendes générés automatiquement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Publicités Vidéo IA Performantes.
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles à fort impact en utilisant l'IA, boostant vos campagnes marketing et augmentant les conversions avec des visuels époustouflants.
Promos Engageantes sur les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos promo dynamiques et engageantes pour les réseaux sociaux en quelques minutes, capturant l'attention du public et améliorant votre présence en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promo lifestyle engageantes ?
HeyGen est un générateur de vidéos avancé basé sur l'IA qui vous permet de créer des vidéos promo lifestyle époustouflantes en utilisant des modèles conçus professionnellement et des avatars IA. Vous pouvez facilement personnaliser les visuels pour produire un contenu captivant pour les campagnes marketing et des promos engageantes sur les réseaux sociaux qui résonnent avec votre public cible.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos promo efficace pour les entreprises ?
HeyGen simplifie le processus de création vidéo, vous permettant de générer des vidéos promo de haute qualité de manière efficace. Utilisez nos capacités de texte-à-vidéo à partir de script, les voix IA, et notre vaste bibliothèque multimédia pour produire rapidement un contenu professionnel, simplifiant vos campagnes marketing et vidéos de produits.
Puis-je personnaliser mes vidéos promo pour maintenir la cohérence de ma marque avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'ajouter des logos, d'ajuster les couleurs et de personnaliser les visuels pour garantir que vos vidéos promo s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Obtenez un contrôle créatif total pour des promos lifestyle et des campagnes marketing conformes à votre marque sur tous les canaux sociaux.
Comment HeyGen prend-il en charge différents formats et canaux vidéo ?
HeyGen prend en charge divers types de vidéos, des vidéos de produits aux vidéos explicatives, et offre le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour un affichage optimal sur les canaux de réseaux sociaux. Vous pouvez également générer automatiquement des sous-titres et légendes pour garantir que votre contenu engageant atteigne efficacement des audiences mondiales, améliorant vos promos sur les réseaux sociaux.