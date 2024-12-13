Créateur de Vidéos de Contenu Lifestyle : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Élevez votre création de vidéos pour les réseaux sociaux avec notre plateforme intuitive. Intégrez facilement des avatars AI pour donner vie à votre contenu lifestyle.

447/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de produit informative de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les passionnés de technologie, en utilisant un ton professionnel mais accessible avec un son clair. Le style visuel doit être épuré et comporter des démonstrations claires à l'écran, animées par les "avatars AI" avancés de HeyGen pour délivrer le script écrit avec les capacités "Texte en vidéo".
Exemple de Prompt 2
Les blogueurs et éducateurs cherchant à "réutiliser du contenu" d'articles longs ou de podcasts en histoires visuelles facilement digestibles peuvent produire une vidéo convaincante de 60 secondes. Cette pièce de "créateur de vidéos pour les réseaux sociaux" devrait adopter un style narratif conversationnel et engageant, avec des visuels clairs qui renforcent les points clés et bénéficient de "Sous-titres/captions" automatiques pour une accessibilité plus large.
Exemple de Prompt 3
Pour mettre en avant une offre à durée limitée ou un événement à venir, les marketeurs digitaux peuvent créer une vidéo promotionnelle accrocheuse de 15 secondes avec une séquence visuelle dynamique et rapide. L'audio doit être percutant et énergique, avec un accent sur des transitions accrocheuses, facilement réalisable en utilisant la vaste "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour trouver rapidement des visuels de haute qualité en tant que "créateur de vidéos en ligne" efficace.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de contenu lifestyle

Créez rapidement et facilement des vidéos lifestyle captivantes pour les réseaux sociaux avec notre éditeur vidéo AI intuitif, conçu pour donner vie à vos histoires.

1
Step 1
Créez votre scène initiale
Commencez par créer votre vidéo en utilisant un modèle vidéo préconçu ou en convertissant du texte en vidéo à partir d'un script avec notre capacité Texte en vidéo à partir de script.
2
Step 2
Personnalisez vos visuels et votre son
Améliorez vos scènes en ajoutant des vidéos ou des images de stock de notre vaste Bibliothèque de médias/support de stock et incorporez des voix off personnalisées ou de la musique de fond.
3
Step 3
Améliorez avec du branding et du texte
Appliquez votre identité de marque unique en utilisant les contrôles de branding pour les logos et les couleurs, et ajoutez des Sous-titres/captions dynamiques pour augmenter l'engagement et l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Ajustez le format d'image et exportez vos vidéos lifestyle complètes dans divers formats, prêtes à être partagées sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des publicités vidéo à fort impact

.

Produisez rapidement des publicités vidéo performantes pour promouvoir votre marque ou vos produits lifestyle, atteignant un public plus large avec des visuels générés par AI convaincants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma production créative de vidéos pour les réseaux sociaux ?

HeyGen vous permet de devenir un créateur de vidéos pour les réseaux sociaux compétent, vous permettant de générer du contenu lifestyle engageant avec des avatars AI réalistes et des modèles vidéo dynamiques. Il simplifie le processus de concrétisation de vos visions créatives.

Puis-je facilement transformer du texte en vidéos captivantes avec HeyGen ?

Absolument, la fonctionnalité Texte en vidéo de HeyGen vous permet de convertir sans effort des scripts en vidéos professionnelles de type talking head, parfaites pour réutiliser du contenu sur diverses plateformes. C'est un puissant créateur de vidéos en ligne pour une production simplifiée.

Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen propose une vaste bibliothèque de modèles vidéo professionnels et de vidéos de stock de haute qualité pour lancer vos projets créatifs. Ces ressources vous permettent de produire des vidéos lifestyle diversifiées et engageantes sans avoir besoin d'une expérience de production étendue.

HeyGen est-il adapté à la création de contenu lifestyle professionnel ?

Oui, HeyGen est spécifiquement conçu comme un puissant créateur de vidéos de contenu lifestyle, offrant un éditeur intuitif par glisser-déposer. Il permet à quiconque de créer facilement des vidéos soignées, que ce soit pour le branding personnel ou les réseaux sociaux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo