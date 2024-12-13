Générateur de Vidéos de Marque Lifestyle pour un Marketing Engagé

Créez facilement des histoires de marque captivantes et des publicités performantes avec notre moteur créatif, propulsé par les modèles et scènes de HeyGen.

Créez une vitrine dynamique de générateur de vidéos de marque lifestyle de 30 secondes, ciblant les jeunes consommateurs soucieux du design et intéressés par les produits durables. Le style visuel doit être lumineux et minimaliste, incorporant des textures naturelles et vibrantes, avec une musique de fond indie-pop entraînante, et une voix off amicale et authentique générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, soulignant la simplicité de raconter des histoires de marque captivantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez des vidéos marketing concises de 45 secondes expliquant une nouvelle application de productivité, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux solopreneurs cherchant à produire rapidement du contenu professionnel. Cette vidéo nécessite une esthétique propre et professionnelle avec des transitions fluides et dynamiques, accompagnée d'un narrateur clair et confiant et d'une musique d'ambiance subtile, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier le processus de production.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de marque convaincante de 60 secondes présentant un appareil domotique de pointe, conçu pour les entrepreneurs férus de technologie lançant des produits innovants. Le style visuel doit être élégant et futuriste, avec des éléments animés sophistiqués et des interfaces lumineuses, complété par un avatar AI autoritaire s'adressant directement au spectateur via les avatars AI de HeyGen, sur une musique électronique énergique.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité percutante de générateur de vidéos de marque lifestyle de 15 secondes pour un service d'abonnement de café haut de gamme, spécialement conçu pour les responsables marketing occupés ayant besoin de publicités percutantes sur les réseaux sociaux. Cette vidéo doit être un montage rapide et visuellement riche de routines matinales vibrantes et de plans de café délicieux, accompagné d'une musique énergique et de textes à l'écran minimalistes et audacieux, utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir un impact maximal même sans son.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Marque Lifestyle

Créez des vidéos de marque captivantes sans effort. Notre créateur de vidéos AI vous permet de générer un contenu marketing époustouflant et des histoires de marque engageantes avec des outils intuitifs, garantissant des publicités performantes.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels et de scènes pour lancer votre création de contenu. Ces mises en page préconçues fournissent une base créative pour votre vidéo de marque lifestyle.
2
Step 2
Personnalisez Vos Scènes
Utilisez l'éditeur glisser-déposer pour personnaliser chaque élément. Intégrez les actifs uniques de votre marque, des séquences vidéo et des animations pour créer des histoires de marque captivantes et engageantes.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Propulsés par l'AI
Améliorez votre vidéo de marque avec des capacités AI avancées. Générez des voix off, créez des vidéos à partir de texte de script, ou intégrez des avatars AI pour donner vie à votre message de manière fluide.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Rendez votre vidéo finale en haute résolution dans divers ratios d'aspect pour toutes vos vidéos marketing. Partagez votre vidéo de marque lifestyle soignée sur les plateformes pour captiver votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages Clients

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos AI convaincantes, renforçant la confiance et mettant en valeur l'impact de votre marque lifestyle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il renforcer la création de contenu créatif pour les marques ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé conçu pour simplifier la création de contenu créatif. Il vous permet de produire des histoires de marque engageantes et des vidéos marketing en utilisant des capacités intuitives de transformation de texte en vidéo et une bibliothèque complète de modèles et de scènes.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour un storytelling vidéo de marque unique ?

Absolument. HeyGen propose des options de personnalisation robustes, vous permettant d'incorporer vos contrôles de marque, d'utiliser des séquences vidéo diversifiées et de personnaliser chaque élément. Cela garantit que votre vidéo de marque communique efficacement votre storytelling vidéo unique.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil efficace pour des vidéos marketing performantes ?

HeyGen excelle dans la génération de vidéos marketing performantes grâce à son moteur de création de contenu efficace. Avec des fonctionnalités telles que la génération de voix off, le support des sous-titres et le redimensionnement des ratios d'aspect, vous pouvez rapidement produire des actifs marketing soignés et des histoires de marque engageantes pour diverses plateformes.

HeyGen peut-il agir comme un générateur de vidéos de marque lifestyle ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos de marque lifestyle idéal, offrant une riche bibliothèque de modèles vidéo et d'avatars AI pour visualiser l'esthétique de votre marque. Intégrez facilement des animations et des séquences vidéo pour créer un contenu vidéo haute résolution qui résonne avec votre audience.

