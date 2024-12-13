Générateur de Vidéos de Services de Bibliothèque pour un Contenu Engagé

Créez facilement des vidéos professionnelles pour vos services de bibliothèque avec des avatars AI, transformant le texte en histoires visuelles captivantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative engageante de 30 secondes démontrant la facilité d'accès aux bases de données de recherche en ligne via notre bibliothèque, ciblant spécifiquement les étudiants férus de technologie et les chercheurs académiques. Adoptez un style visuel moderne et épuré avec une voix off calme et autoritaire pour transmettre l'efficacité. Cette production de générateur de vidéo AI mettra en avant comment nos services facilitent l'apprentissage, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour produire une narration professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle excitante de 60 secondes pour annoncer le prochain 'Défi de Lecture d'Été' de la bibliothèque pour les familles et les jeunes adultes. Le style visuel doit être coloré et dynamique, rempli d'éléments animés et de musique joyeuse, complété par une voix enthousiaste. Ce projet de générateur de texte en vidéo garantira une accessibilité maximale en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen, rendant la vidéo générée par AI inclusive pour tous les publics.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo 'comment faire' concise de 20 secondes guidant les nouveaux utilisateurs à travers le processus d'emprunt d'un e-book de la collection numérique de la bibliothèque. Le style visuel doit être direct et pratique, utilisant des instructions claires à l'écran, destiné aux nouveaux utilisateurs de la bibliothèque et aux novices en technologie. Cette vidéo peut être rapidement assemblée en utilisant des modèles préconçus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, assurant une livraison rapide de l'information.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Services de Bibliothèque

Transformez facilement le texte en vidéos captivantes pour les services, la sensibilisation et le contenu éducatif de votre bibliothèque en utilisant l'AI, engageant votre audience avec aisance.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer votre texte, et regardez le générateur de texte en vidéo AI transformer vos idées en contenu vidéo dynamique pour vos services de bibliothèque.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une variété de modèles professionnels ou incorporez des avatars AI pour représenter votre personnel de bibliothèque ou des services spécifiques.
3
Step 3
Appliquez les Finitions
Améliorez votre vidéo avec de la musique de fond, un générateur de voix AI pour la narration, ou personnalisez les contrôles de marque pour correspondre à l'identité visuelle de votre bibliothèque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois satisfait, exportez votre vidéo AI de haute qualité au format MP4, prête à être partagée sur toutes les plateformes numériques de votre bibliothèque.

Améliorer l'efficacité de la formation des usagers et du personnel

Développez des modules de formation engageants pour les nouvelles ressources de la bibliothèque, l'intégration du personnel ou les tutoriels d'outils numériques, améliorant la compréhension et la rétention pour tous les utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement un contenu vidéo généré par AI époustouflant. Avec nos avatars AI avancés et notre générateur de texte en vidéo, vous pouvez transformer des scripts en vidéos professionnelles rapidement, améliorant ainsi votre production créative.

Puis-je utiliser des modèles pour produire rapidement des vidéos avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles et de scènes pour lancer vos projets vidéo. Ces options préconçues vous permettent de créer efficacement un contenu vidéo AI de haute qualité, faisant de HeyGen un générateur de vidéos intuitif.

Quelles capacités offre HeyGen pour transformer le texte en vidéo ?

Le puissant générateur de texte en vidéo de HeyGen peut instantanément convertir vos scripts en vidéos dynamiques. Il inclut un générateur de voix AI intégré pour fournir un audio synchronisé, assurant que votre message est délivré clairement et professionnellement.

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos professionnelles de type 'talking head' ?

HeyGen excelle dans la génération de 'talking heads' professionnels en utilisant des avatars AI réalistes. Vous pouvez également utiliser notre fonction de sous-titrage automatique pour ajouter automatiquement des sous-titres, améliorant l'accessibilité et l'engagement de votre audience.

