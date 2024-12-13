Créez des leçons captivantes avec notre créateur de vidéos de leçons AI

Transformez rapidement vos connaissances en vidéos éducatives captivantes. Notre capacité de transformation de texte en vidéo simplifie la création de vidéos.

Créez une vidéo éducative de 60 secondes pour les enseignants et éducateurs, démontrant un principe scientifique complexe. Le style visuel doit être lumineux et captivant avec des diagrammes animés, complété par une voix off claire et autoritaire générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen pour expliquer le concept aux lycéens.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo interactive de 45 secondes pour les étudiants présentant un projet d'histoire, avec un style visuel dynamique comprenant des séquences historiques et une musique de fond entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement la vidéo et incorporez un avatar AI pour narrer les faits historiques clés.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative de 30 secondes présentant une nouvelle fonctionnalité logicielle pour les cours en ligne. Cette vidéo cible les instructeurs de cours en ligne et doit avoir un style visuel épuré et minimaliste avec une piste audio directe et informative. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour produire efficacement le contenu et ajouter automatiquement des sous-titres.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo créative de 90 secondes pour un créateur de contenu, démontrant un bricolage DIY, en mettant l'accent sur la personnalisation dans la création vidéo. La vidéo doit adopter un style visuel artistique et inspirant avec un fond musical apaisant et utiliser la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer l'attrait visuel et offrir un redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio pour différentes plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de leçons

Transformez sans effort votre contenu éducatif en leçons vidéo captivantes avec des fonctionnalités alimentées par l'AI, conçues pour captiver votre audience et simplifier l'apprentissage.

1
Step 1
Créez votre script de leçon
Commencez par coller votre contenu éducatif. Notre fonctionnalité de création de texte en vidéo transforme instantanément votre script en scènes vidéo dynamiques, posant les bases de votre leçon.
2
Step 2
Ajoutez des visuels captivants et des avatars AI
Personnalisez la vidéo en sélectionnant dans une riche bibliothèque de médias d'images et de vidéos. Élevez l'impact de votre leçon en incorporant des avatars AI réalistes pour présenter l'information de manière claire et engageante.
3
Step 3
Appliquez des voix off et des sous-titres
Améliorez votre projet de créateur de vidéos éducatives avec une narration professionnelle. Utilisez la génération de voix off pour ajouter un audio clair, garantissant que votre leçon est facilement comprise par tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre vidéo de leçon. Choisissez les paramètres optimaux de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio pour diverses plateformes, rendant votre vidéo prête pour les cours en ligne, les présentations ou tout environnement d'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les sujets complexes

.

Transformez des concepts complexes en leçons vidéo claires et engageantes, rendant le contenu éducatif difficile facilement compréhensible pour tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes vidéos éducatives ?

HeyGen vous permet de devenir un créateur de vidéos éducatives compétent, transformant vos idées en contenu professionnel avec facilité. Utilisez nos fonctionnalités alimentées par l'AI, nos modèles de vidéos personnalisables et nos outils de création vidéo robustes pour captiver votre audience.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour les enseignants et éducateurs ?

HeyGen offre aux enseignants et éducateurs une plateforme intuitive pour créer des vidéos de leçons captivantes, en exploitant la création de texte en vidéo et les avatars AI. Simplifiez les sujets complexes en vidéos explicatives convaincantes pour vos étudiants.

HeyGen est-il adapté à la création de contenu vidéo interactif ?

Oui, HeyGen est excellent pour créer du contenu vidéo interactif, vous permettant d'intégrer divers éléments sans effort. Développez des cours en ligne dynamiques ou des présentations captivantes en utilisant nos outils de création vidéo flexibles.

HeyGen permet-il une personnalisation facile des éléments vidéo ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options pour personnaliser les éléments vidéo, des contrôles de marque aux graphiques animés. Notre interface glisser-déposer assure une expérience fluide pour personnaliser vos vidéos éducatives.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo