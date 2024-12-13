Renforcer l'apprentissage : Générateur de vidéos de leçons rapide pour les éducateurs

Créez des vidéos éducatives animées engageantes avec des voix AI réalistes et une génération de voix off fluide pour des leçons percutantes.

Générez une vidéo explicative technique détaillée de 1,5 minute sur l'optimisation des requêtes de base de données, destinée aux apprenants techniques et aux développeurs. Cette vidéo doit présenter un style visuel propre et professionnel avec du texte à l'écran mettant en évidence des extraits de code clés, accompagnée d'une "Génération de voix off" confiante et claire de HeyGen pour articuler efficacement les étapes complexes, en tirant parti de ses capacités en tant que générateur de vidéos AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo éducative engageante d'une minute sur les principes de l'intrication quantique, conçue pour les lycéens et les étudiants universitaires. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter le matériel de manière accessible, en employant une esthétique visuelle de type infographie et un langage clair et concis pour rendre les concepts complexes digestes grâce à ce créateur de vidéos éducatives.
Exemple de Prompt 2
Développez un tutoriel rapide et dynamique de 45 secondes démontrant comment naviguer dans une nouvelle interface logicielle, destiné aux professionnels occupés et aux nouveaux utilisateurs de logiciels. La vidéo doit combiner des enregistrements d'écran étape par étape avec des scènes vibrantes générées par AI, en utilisant la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour traduire rapidement les instructions en une vidéo énergique avec une voix AI animée, servant de générateur de leçons vidéo efficace.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation interne complète de 2 minutes expliquant la nouvelle politique de confidentialité des données de l'entreprise, spécifiquement pour les employés d'entreprise. Le style visuel et audio doit être formel et incorporer l'image de marque de l'entreprise, avec un "Avatar AI" professionnel en tant que tête parlante et en utilisant les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir la clarté et l'accessibilité pour tous les spectateurs, agissant comme un générateur de plan de leçon AI efficace.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de leçons

Transformez rapidement votre contenu éducatif en leçons vidéo engageantes avec AI. Générez des visuels dynamiques, des voix réalistes et des modèles personnalisés pour renforcer l'apprentissage.

1
Step 1
Créez votre script de leçon
Commencez par entrer votre contenu éducatif. Notre plateforme transforme votre texte en vidéo engageante en utilisant les capacités de texte en vidéo à partir de script, posant les bases de votre leçon.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur AI et vos visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être votre instructeur à l'écran. Améliorez votre vidéo avec des visuels AI pertinents et des médias de stock pour illustrer les concepts clés.
3
Step 3
Générez des voix off et peaufinez
Générez automatiquement des voix off naturelles en utilisant des voix AI réalistes pour votre script. Révisez et ajustez le rythme, le ton et le flux général de votre leçon.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre vidéo éducative en ajoutant des sous-titres/légendes et en optimisant le format d'image. Exportez votre leçon terminée dans divers formats, prête pour les étudiants et les enseignants.

Cas d'Utilisation

Éducation simplifiée en santé

Clarifiez des sujets médicaux complexes et améliorez la formation en santé avec des vidéos AI facilement compréhensibles et visuellement riches.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les éducateurs et les étudiants ?

HeyGen permet aux éducateurs et aux étudiants de transformer du texte en vidéos de leçons engageantes grâce à un générateur de vidéos AI intuitif. Nos outils AI avancés simplifient l'ensemble du processus de création vidéo, permettant une production efficace de contenu éducatif de haute qualité sans montage complexe.

HeyGen peut-il produire des visuels et avatars AI réalistes pour le contenu éducatif ?

Absolument. HeyGen propose une large sélection d'Avatars AI personnalisables et de voix AI réalistes, parfaits pour créer des vidéos éducatives animées dynamiques. Ces visuels AI agissent comme des têtes parlantes engageantes, donnant vie à vos leçons avec un attrait professionnel.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les modèles de créateur de vidéos éducatives dans HeyGen ?

En tant que créateur de vidéos éducatives avancé, HeyGen offre une personnalisation étendue pour votre contenu. Vous pouvez utiliser des modèles de vidéos personnalisés, incorporer votre propre image de marque avec des logos et des couleurs, et utiliser des outils d'édition puissants pour adapter chaque aspect de votre vidéo pour un impact maximal.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour des scripts alimentés par AI et une génération de contenu efficace pour les utilisateurs de générateur de leçons vidéo ?

Oui, le générateur de leçons vidéo de HeyGen simplifie considérablement la production de contenu avec des fonctionnalités intégrées pour des scripts alimentés par AI. Les utilisateurs peuvent entrer du texte directement pour une création de texte en vidéo fluide, et HeyGen génère automatiquement des voix off naturelles, transformant le programme en leçons vidéo engageantes.

