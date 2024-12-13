Générateur de Tutoriels de Leçons IA pour des Vidéos Engagantes

Générez des leçons vidéo dynamiques et uniques à partir de vos scripts. Notre capacité Texte-en-vidéo à partir du script simplifie la création de contenu.

Créez une vidéo de 45 secondes destinée aux enseignants occupés, démontrant comment la fonctionnalité de planification de cours alimentée par l'IA de HeyGen peut rationaliser leur flux de travail. La vidéo doit avoir un style visuel inspirant et professionnel avec un audio clair et autoritaire généré par la génération de voix off, soulignant comment les éducateurs peuvent gagner du temps en générant rapidement des plans de cours engageants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un tutoriel de 60 secondes pour les éducateurs et créateurs de contenu, montrant comment transformer des suggestions simples en tutoriels vidéo dynamiques avec HeyGen. Utilisez un style visuel moderne et étape par étape avec une musique de fond énergique, en mettant l'accent sur l'efficacité de la création d'un générateur de tutoriels de cours complet directement à partir de votre script avec la fonction Texte-en-vidéo à partir du script.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo captivante de 30 secondes pour les enseignants innovants et les développeurs de programmes, illustrant les possibilités créatives du contenu généré par l'IA dans la création de cours. Le style visuel doit être imaginatif et vibrant, accompagné d'une bande sonore ludique et entraînante, mettant en vedette des avatars IA engageants pour présenter comment des leçons uniques peuvent être créées instantanément.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo concise de 45 secondes pour les enseignants cherchant à individualiser les expériences d'apprentissage, démontrant les options de personnalisation de HeyGen pour s'aligner sur des objectifs d'apprentissage spécifiques. La vidéo doit présenter un style visuel amical et encourageant avec une musique de fond apaisante, soulignant la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent adapter les modèles et les scènes pour créer des matériaux éducatifs sur mesure.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Tutoriels de Leçons

Transformez sans effort vos plans de cours en tutoriels vidéo engageants avec l'IA. Simplifiez la création, stimulez l'engagement des étudiants et gagnez un temps précieux.

1
Step 1
Créez Votre Script de Leçon
Utilisez la planification de cours alimentée par l'IA pour générer un script ou un plan de cours complet à partir de vos suggestions, en veillant à ce que tous les objectifs d'apprentissage soient atteints.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour présenter visuellement votre leçon, donnant vie à votre contenu avec une touche professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et des Sous-titres
Exploitez la génération de voix off pour créer une narration au son naturel pour votre tutoriel et ajoutez automatiquement des sous-titres/captions pour l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez Votre Tutoriel
Personnalisez votre vidéo avec divers modèles et scènes, puis utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour produire des tutoriels vidéo dynamiques de haute qualité.

Cas d'Utilisation

Clarifier les Sujets Complexes

Transformez des matériaux de leçon complexes en tutoriels vidéo facilement compréhensibles, améliorant la compréhension et les résultats éducatifs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de tutoriels vidéo dynamiques pour les plans de cours ?

HeyGen permet aux enseignants de transformer facilement des plans de cours traditionnels en tutoriels vidéo dynamiques en utilisant la technologie avancée de Texte-en-vidéo à partir du script. Vous pouvez créer des plans de cours engageants avec des avatars IA réalistes et une génération de voix off professionnelle, rendant l'apprentissage plus interactif et mémorable pour les étudiants.

Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour les générateurs de leçons ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation grâce à une riche bibliothèque de modèles et de scènes, permettant aux enseignants de concevoir des leçons efficaces qui se démarquent vraiment. Cela permet aux éducateurs de personnaliser le contenu et de créer des leçons uniques, simplifiant la planification des leçons et individualisant les expériences d'apprentissage tout en économisant un temps précieux.

HeyGen peut-il aider à générer des activités engageantes et du contenu multimédia pour les leçons ?

Absolument ! HeyGen est un puissant générateur de plans de cours IA qui facilite la création de contenu riche généré par l'IA, y compris des activités engageantes et des éléments multimédias. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen, ajoutez des sous-titres/captions professionnels, et même incorporez des avatars IA pour donner vie à vos matériaux de cours.

Comment la planification de cours alimentée par l'IA fonctionne-t-elle avec les capacités vidéo de HeyGen ?

HeyGen révolutionne la planification de cours alimentée par l'IA en intégrant de manière transparente des outils puissants de génération vidéo, en faisant un générateur de tutoriels de cours ultime. Les éducateurs peuvent utiliser une seule suggestion pour générer une leçon vidéo complète à partir d'un script en utilisant des avatars IA et une génération de voix off avancée, offrant un flux de travail efficace de génération vidéo de bout en bout.

