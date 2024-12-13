Créez Rapidement des Vidéos Éducatives Engagantes

Créez des vidéos éducatives percutantes pour les élèves et les enseignants. Les avatars AI de HeyGen transforment vos leçons en expériences d'apprentissage dynamiques de manière efficace.

409/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les éducateurs cherchant à se perfectionner, produisez un tutoriel vidéo concis de 45 secondes démontrant des méthodes innovantes pour créer des leçons intégrant l'apprentissage mixte. L'esthétique visuelle doit être épurée et professionnelle, avec des enregistrements d'écran et des superpositions de texte, accompagnée d'une narration calme et informative. Exploitez la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer efficacement la voix off précise nécessaire.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une leçon d'Histoire immersive de 60 secondes pour les lycéens, explorant un moment clé comme la signature de la Déclaration d'Indépendance. L'approche visuelle doit évoquer un style documentaire avec des images historiques et des transitions cinématographiques subtiles, accompagnée d'une voix off dramatique et autoritaire. Assurez l'accessibilité en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour tout le contenu parlé.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo rapide de 30 secondes présentant des ressources interactives pour les enseignants du primaire cherchant à enrichir leur programme. Visuellement, la vidéo doit être lumineuse, colorée et comporter des animations simples et ludiques, avec une voix amicale et encourageante. Améliorez l'attrait visuel en puisant dans la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer facilement des images et des clips vidéo pertinents.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos Éducatives

Créez facilement des vidéos éducatives engageantes pour améliorer les résultats d'apprentissage des élèves et donner aux enseignants des ressources de classe dynamiques.

1
Step 1
Créez Votre Script de Leçon
Rédigez votre contenu éducatif. HeyGen transforme votre texte en vidéo à partir de script, rendant la création de plans de leçon simple et efficace.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI pour présenter vos vidéos éducatives, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour personnaliser l'expérience d'apprentissage des élèves.
3
Step 3
Ajoutez un Branding Professionnel
Appliquez des contrôles de branding à votre vidéo, garantissant que vos leçons sont constamment professionnelles et reflètent votre identité éducative pour un apprentissage amélioré.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Utilisez le redimensionnement d'aspect-ratio et les exports pour préparer votre vidéo éducative pour n'importe quelle plateforme, permettant aux enseignants de distribuer facilement du contenu précieux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animer l'Histoire et les Sciences Sociales

.

Transformez des événements historiques complexes et des sujets de Sciences Sociales en histoires vidéo captivantes alimentées par l'AI pour une compréhension plus profonde des élèves.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les enseignants à créer des vidéos éducatives engageantes pour les élèves ?

HeyGen permet aux enseignants de créer facilement des vidéos éducatives dynamiques en utilisant des avatars AI et la fonction de texte-à-vidéo à partir de scripts. Cela simplifie le processus de développement de contenu engageant pour les élèves, améliorant les expériences d'apprentissage dans divers sujets comme l'Histoire et les Sciences Sociales.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour améliorer le programme et les ressources de classe ?

HeyGen offre des modèles robustes, une riche bibliothèque de médias et la génération de voix off pour améliorer le programme et les ressources de classe. Les éducateurs peuvent rapidement produire des tutoriels professionnels et des supports d'apprentissage, soutenant divers sujets et niveaux scolaires sans effort.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et une portée plus large pour les vidéos éducatives ?

HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos éducatives grâce à des sous-titres et captions automatiques, rendant le contenu compréhensible pour tous les élèves. Ses capacités de redimensionnement d'aspect-ratio garantissent également que vos leçons sont parfaitement optimisées pour diverses plateformes et appareils, élargissant votre portée.

HeyGen peut-il simplifier la création de contenu de développement professionnel pour les éducateurs ?

HeyGen simplifie considérablement la création de contenu de développement professionnel en convertissant des scripts en vidéo avec des avatars AI, éliminant les tournages complexes. Les enseignants peuvent produire efficacement des tutoriels et modules d'apprentissage de haute qualité pour leurs collègues, en maintenant la cohérence de la marque grâce aux contrôles de branding.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo