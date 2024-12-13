Créez Rapidement des Vidéos Éducatives Engagantes
Créez des vidéos éducatives percutantes pour les élèves et les enseignants. Les avatars AI de HeyGen transforment vos leçons en expériences d'apprentissage dynamiques de manière efficace.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les éducateurs cherchant à se perfectionner, produisez un tutoriel vidéo concis de 45 secondes démontrant des méthodes innovantes pour créer des leçons intégrant l'apprentissage mixte. L'esthétique visuelle doit être épurée et professionnelle, avec des enregistrements d'écran et des superpositions de texte, accompagnée d'une narration calme et informative. Exploitez la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer efficacement la voix off précise nécessaire.
Imaginez une leçon d'Histoire immersive de 60 secondes pour les lycéens, explorant un moment clé comme la signature de la Déclaration d'Indépendance. L'approche visuelle doit évoquer un style documentaire avec des images historiques et des transitions cinématographiques subtiles, accompagnée d'une voix off dramatique et autoritaire. Assurez l'accessibilité en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour tout le contenu parlé.
Développez une vidéo rapide de 30 secondes présentant des ressources interactives pour les enseignants du primaire cherchant à enrichir leur programme. Visuellement, la vidéo doit être lumineuse, colorée et comporter des animations simples et ludiques, avec une voix amicale et encourageante. Améliorez l'attrait visuel en puisant dans la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer facilement des images et des clips vidéo pertinents.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée du Contenu Éducatif.
Développez efficacement de nombreuses vidéos éducatives et cours, rendant l'apprentissage accessible aux élèves du monde entier.
Améliorer l'Engagement d'Apprentissage.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos éducatives dynamiques qui augmentent considérablement l'engagement des élèves et la rétention des connaissances dans les leçons.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les enseignants à créer des vidéos éducatives engageantes pour les élèves ?
HeyGen permet aux enseignants de créer facilement des vidéos éducatives dynamiques en utilisant des avatars AI et la fonction de texte-à-vidéo à partir de scripts. Cela simplifie le processus de développement de contenu engageant pour les élèves, améliorant les expériences d'apprentissage dans divers sujets comme l'Histoire et les Sciences Sociales.
Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour améliorer le programme et les ressources de classe ?
HeyGen offre des modèles robustes, une riche bibliothèque de médias et la génération de voix off pour améliorer le programme et les ressources de classe. Les éducateurs peuvent rapidement produire des tutoriels professionnels et des supports d'apprentissage, soutenant divers sujets et niveaux scolaires sans effort.
Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et une portée plus large pour les vidéos éducatives ?
HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos éducatives grâce à des sous-titres et captions automatiques, rendant le contenu compréhensible pour tous les élèves. Ses capacités de redimensionnement d'aspect-ratio garantissent également que vos leçons sont parfaitement optimisées pour diverses plateformes et appareils, élargissant votre portée.
HeyGen peut-il simplifier la création de contenu de développement professionnel pour les éducateurs ?
HeyGen simplifie considérablement la création de contenu de développement professionnel en convertissant des scripts en vidéo avec des avatars AI, éliminant les tournages complexes. Les enseignants peuvent produire efficacement des tutoriels et modules d'apprentissage de haute qualité pour leurs collègues, en maintenant la cohérence de la marque grâce aux contrôles de branding.