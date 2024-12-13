Créez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux cabinets d'avocats et aux professionnels du droit, simplifiant un concept juridique complexe comme la propriété intellectuelle ou le droit des contrats. Le style visuel doit être épuré, professionnel et intégrer des graphiques animés, tandis que l'audio présente une voix off claire et autoritaire pour garantir la crédibilité. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir efficacement les informations écrites en visuels attrayants, rendant l'éducation juridique accessible et facile à comprendre.

Générer une Vidéo