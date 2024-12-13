Créez une vidéo promotionnelle de 30 secondes ciblant les personnes recherchant une assistance juridique en cas de blessure personnelle. La vidéo doit présenter un avatar AI professionnel expliquant avec assurance les principaux avantages des services du cabinet, en adoptant un ton rassurant et empathique. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour délivrer un message clair et concis, établissant la confiance et encourageant un contact immédiat pour le marketing des services juridiques.

