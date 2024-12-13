Votre Générateur de Vidéos Explicatives sur les Droits Légaux pour Plus de Clarté

Transformez vos scripts juridiques en vidéos explicatives engageantes sans effort avec la conversion avancée de texte en vidéo à partir d'un script.

302/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative d'une minute pour les professionnels du droit dans les cabinets d'avocats, démontrant comment articuler une nouvelle réglementation en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, rendue avec un style visuel d'entreprise et une voix AI autoritaire, en utilisant des modèles et des scènes professionnels pour une création de contenu efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 45 secondes ciblant le grand public pour dissiper un mythe juridique courant lié à des sujets juridiques complexes, en utilisant des visuels dynamiques de style infographique de la bibliothèque multimédia et en s'appuyant sur des sous-titres clairs pour transmettre efficacement l'information.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de mise à jour de 2 minutes pour les entreprises, expliquant les récents changements dans le droit du travail, présentée par un avatar AI professionnel dans un style de reportage, incorporant des visuels de soutien pertinents et optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exportations pour créer des vidéos juridiques toujours à jour.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives sur les Droits Légaux

Transformez rapidement des sujets juridiques complexes en vidéos explicatives claires et engageantes avec des outils alimentés par l'AI, simplifiant la communication pour les professionnels du droit.

1
Step 1
Collez Votre Script Juridique
Entrez votre texte ou script juridique directement dans le générateur. Utilisez la capacité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre contenu en une narration vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos informations juridiques. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre à votre marque et transmettre de l'autorité.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Voix Off
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off professionnelle, intégrez des médias pertinents de la bibliothèque de stock et appliquez des contrôles de marque pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo explicative juridique et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour l'optimiser pour diverses plateformes, assurant une large portée et accessibilité à votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer la Formation et l'Intégration Juridiques

.

Utilisez des vidéos générées par AI pour rendre la formation du personnel juridique, l'éducation des clients et les communications internes plus engageantes et mémorables, améliorant la rétention.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives juridiques ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI intuitif, simplifiant le processus de création de vidéos explicatives sur les droits légaux. Les utilisateurs peuvent facilement transformer du texte en vidéo à partir d'un script, réduisant considérablement le temps de production et rendant la création de vidéos accessible pour des sujets juridiques complexes.

HeyGen peut-il intégrer l'identité visuelle de ma marque dans le contenu vidéo juridique ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments de marque dans n'importe quelle vidéo. Utilisez nos modèles de vidéos personnalisables et notre fonctionnalité de glisser-déposer pour vous assurer que chaque vidéo juridique s'aligne parfaitement avec l'identité de votre cabinet.

Quel type d'avatars AI et d'options de voix off HeyGen propose-t-il pour les vidéos juridiques professionnelles ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes et d'options de voix off AI professionnelles, parfaits pour présenter des informations juridiques avec clarté. Avec un support pour plus de 140 langues, ces présentateurs AI améliorent l'engagement, tous éditables dans notre éditeur vidéo AI complet.

Quelle est l'efficacité de l'éditeur vidéo AI de HeyGen pour produire et affiner des vidéos juridiques ?

L'éditeur vidéo AI de HeyGen est conçu pour une efficacité maximale, permettant une production et un affinage rapides des vidéos juridiques. Il offre une fonctionnalité de glisser-déposer intuitive, des sous-titres automatiques et un redimensionnement des ratios d'aspect, permettant aux professionnels du droit de modifier facilement le contenu vidéo pour diverses plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo