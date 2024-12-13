Rationalisez le Générateur de Vidéos de Conformité Légale avec l'IA

Améliorez la sensibilisation des employés avec des vidéos de formation sur la conformité engageantes, facilement créées à l'aide d'avatars AI réalistes.

Développez une vidéo d'intégration engageante de 2 minutes pour les nouvelles recrues, spécifiquement pour les équipes RH, qui présente les principales politiques de conformité de l'entreprise en matière de confidentialité des données. Le style visuel doit être professionnel mais accueillant, avec des avatars AI diversifiés expliquant des termes complexes de manière compréhensible, complétés par une voix off claire et amicale. Cette vidéo tirera parti des puissants avatars AI de HeyGen pour créer une sensation personnalisée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une mise à jour réglementaire cruciale de 90 secondes pour les responsables de la conformité et les professionnels du droit, en se concentrant sur les récentes modifications des réglementations RGPD. La vidéo doit adopter un style visuel autoritaire mais concis, incorporant des graphiques professionnels et un texte clair à l'écran pour mettre en évidence les points clés, soutenu par une génération de voix off soignée expliquant les implications. Cela peut être rapidement assemblé en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour assurer une prononciation précise de la terminologie juridique.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de formation interactive de 3 minutes destinée à tous les employés et responsables RH, illustrant les meilleures pratiques en matière d'éthique au travail et de prévention du harcèlement. Le style visuel et audio doit être animé et basé sur des scénarios, utilisant des exemples pertinents et un renforcement positif, sur fond de modèles et de scènes professionnellement conçus. L'utilisation des Modèles & scènes de HeyGen rationalisera la création de ces récits visuels complexes, rendant les vidéos de formation très engageantes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle de 60 secondes mettant en avant l'efficacité d'un générateur de vidéos de conformité légale pour les responsables de la conformité et les départements juridiques. La vidéo doit présenter un style visuel moderne et dynamique, mettant en avant une conversion rapide du script à la vidéo avec des statistiques et des avantages clairs, accompagnée d'une bande sonore énergique. Soulignez comment la capacité de HeyGen à passer du texte à la vidéo à partir d'un script réduit considérablement le temps de création de vidéos pour les besoins des créateurs de formation en ligne sur la conformité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Conformité Légale

Créez efficacement des vidéos de formation engageantes et conformes aux politiques avec l'IA. Simplifiez les sujets juridiques complexes en un contenu clair et compréhensible qui assure la sensibilisation des employés.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre contenu de conformité légale. Collez votre script ou générez-en un à l'aide de notre IA pour un message précis et aligné sur les politiques.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Modèle
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et de modèles vidéo professionnels pour représenter votre marque et transmettre votre message efficacement.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre vidéo avec des voix AI au son naturel, offrant une narration claire et cohérente pour votre formation sur la conformité.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Téléchargez votre vidéo de conformité légale terminée dans divers formats ou exportez-la pour une intégration transparente avec votre LMS en utilisant SCORM.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifier les Politiques Légales Complexes

Transformez les directives légales et réglementaires complexes en contenu vidéo clair, compréhensible et accessible, simplifiant les sujets complexes pour toutes les parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la conformité légale ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos de conformité légale intuitif, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos de formation engageantes sur la conformité de manière efficace en utilisant des avatars AI et la technologie de conversion de texte en vidéo.

Quelles fonctionnalités spécifiques HeyGen offre-t-il pour développer une formation en ligne efficace sur la conformité ?

HeyGen offre des fonctionnalités puissantes telles que des avatars AI personnalisables, la génération de voix off multilingue et des modèles vidéo prêts à l'emploi pour créer du contenu engageant. Notre plateforme prend en charge l'intégration LMS et l'exportation SCORM, ce qui la rend idéale pour les besoins des créateurs de formation en ligne sur la conformité.

Les équipes RH et les responsables de la conformité peuvent-ils produire efficacement des vidéos de formation de haute qualité avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet aux équipes RH et aux responsables de la conformité de rationaliser la création de vidéos, réduisant considérablement le temps et les ressources nécessaires pour produire des vidéos de formation engageantes sur la conformité. Son interface conviviale et ses capacités AI garantissent une production de haute qualité et cohérente pour tous les besoins de formation.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour maintenir la confidentialité des données et la conformité réglementaire dans les vidéos de formation ?

HeyGen fournit des outils pour aider à garantir la confidentialité des données et la conformité réglementaire en permettant aux utilisateurs de flouter ou de masquer les informations sensibles dans les vidéos. La sécurité de niveau entreprise de la plateforme soutient également le maintien de la confidentialité de tous les matériaux de formation sur la conformité.

