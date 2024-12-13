Générateur de Vidéos Explicatives sur la Conformité Légale : Simplicité Alimentée par l'IA

Transformez sans effort des informations réglementaires complexes en vidéos de formation à la conformité engageantes en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les employés d'entreprise et les départements RH, un module de formation de 90 secondes sur les politiques anti-harcèlement doit être à la fois engageant et facile à comprendre. Imaginez un style visuel moderne et accessible avec des avatars AI amicaux et une voix off claire et instructive. HeyGen facilite cela grâce à ses "Templates & scenes", permettant la création rapide de vidéos de formation à la conformité cohérentes et efficaces sur une plateforme vidéo AI avancée.
Exemple de Prompt 2
Démystifier les récents changements du code fiscal pour les propriétaires de petites entreprises et le grand public nécessite une vidéo informative de 45 secondes. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle informative et épurée, intégrant des superpositions de texte dynamiques et des sous-titres très lisibles. Un créateur de vidéos AI utilisant la fonctionnalité "Subtitles/captions" de HeyGen assure une accessibilité améliorée, rendant ce générateur de vidéos explicatives réglementaires cruciales compréhensible pour un large public.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une présentation interne de 2 minutes pour les équipes juridiques et les auditeurs, détaillant méticuleusement un nouveau cadre de conformité "SOC 2 & RGPD" à l'échelle de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être détaillé et autoritaire, enrichi de graphiques et de diagrammes pertinents de votre "Media library/stock support" pour garantir que toutes les informations réglementaires complexes soient clairement communiquées et présentées de manière professionnelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives sur la Conformité Légale

Transformez sans effort des informations juridiques et réglementaires complexes en vidéos de formation à la conformité engageantes avec notre plateforme vidéo AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Conformité
Collez votre contenu de conformité légale ou utilisez une invite pour générer instantanément un script, en utilisant notre capacité de texte-à-vidéo pour simplifier les informations réglementaires complexes.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Scène
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre contenu juridique, assurant une livraison professionnelle et engageante pour votre audience.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Intégrez votre identité d'entreprise avec des contrôles de marque personnalisés, en ajoutant des logos et des couleurs de marque pour assurer la cohérence de toutes vos vidéos de formation à la conformité.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Exportez votre vidéo explicative légale finale avec des sous-titres/captions automatiques, assurant l'accessibilité et la préparation pour la distribution sur votre LMS ou vos plateformes internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Conformité

Augmentez considérablement l'engagement et la rétention pour les programmes de formation à la conformité critiques avec un contenu vidéo dynamique et interactif généré par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives sur la conformité légale ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée qui utilise des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo pour générer rapidement des vidéos explicatives réglementaires professionnelles. Les professionnels du droit peuvent facilement simplifier des sujets juridiques complexes en contenu engageant, rationalisant considérablement leur production de vidéos de formation à la conformité.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour la formation à la conformité ?

Oui, HeyGen prend en charge l'exportation de vidéos dans des formats compatibles avec divers systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS), y compris SCORM, assurant un déploiement fluide de vos vidéos de formation à la conformité. Cette capacité rend la distribution d'informations réglementaires complexes efficace et traçable pour votre organisation.

Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos explicatives AI ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour maintenir l'identité d'entreprise, permettant aux utilisateurs de personnaliser les modèles de vidéos, d'ajouter des logos et de sélectionner des couleurs de marque. Vous pouvez également générer des sous-titres/captions précis et des voix off AI dans plus de 80 langues pour un engagement large du public.

HeyGen respecte-t-il les normes de sécurité de l'industrie pour le contenu juridique sensible ?

Oui, HeyGen accorde la priorité à une sécurité et une conformité robustes, respectant des normes strictes telles que SOC 2 et RGPD. Cet engagement garantit que votre contenu juridique sensible et les données des utilisateurs sont protégés au sein de notre plateforme vidéo AI, offrant une tranquillité d'esprit aux professionnels du droit.

