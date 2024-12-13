Le Générateur Ultime de Vidéos de Renforcement de l'Apprentissage

Captivez les étudiants et améliorez les résultats d'apprentissage avec des vidéos éducatives de haute qualité mettant en vedette des avatars IA réalistes.

Concevez une vidéo de renforcement de l'apprentissage de 60 secondes pour des étudiants universitaires confrontés à des théories scientifiques complexes, en utilisant des avatars IA vibrants qui expliquent des concepts complexes avec une voix off claire et énergique. Le style visuel doit être animé et incorporer des infographies dynamiques, accompagnées d'une musique de fond entraînante, pour favoriser une compréhension approfondie et maintenir un engagement élevé des étudiants.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo concise de 30 secondes pour des professionnels en formation continue, démystifiant une idée reçue courante dans leur secteur. Cette vidéo éducative doit utiliser la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo pour une génération rapide de contenu et employer des modèles personnalisables pour un aspect soigné et professionnel avec une voix off directe et autoritaire et des animations de texte dynamiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une micro-leçon de 45 secondes pour des personnes férues de technologie apprenant des fonctionnalités logicielles avancées, démontrant une astuce pratique de flux de travail. Le style visuel doit être moderne et minimaliste, avec des extraits de partage d'écran enrichis par des clips pertinents de la bibliothèque de médias/stock, accompagnés de sous-titres à l'écran concis et d'une voix calme et instructive.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo inspirante de 75 secondes pour des entrepreneurs en herbe, encourageant la résolution créative de problèmes en présentant des approches innovantes. Utilisez une narration visuelle cinématographique avec des modèles et scènes préconçus et une musique instrumentale motivante, avec une voix chaleureuse et encourageante pour inspirer de nouvelles perspectives et exploiter la puissance d'un générateur de vidéo AI pour une création de contenu rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Renforcement de l'Apprentissage

Transformez sans effort votre contenu éducatif en vidéos de renforcement de l'apprentissage engageantes pour augmenter l'engagement des étudiants et la rétention des connaissances.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre contenu d'apprentissage. Utilisez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer sans effort votre texte en scènes vidéo dynamiques, formant la base de votre vidéo éducative.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar IA
Améliorez l'engagement des apprenants en sélectionnant un avatar IA pour présenter votre contenu. Parcourez une gamme diversifiée d'avatars IA pour trouver le présentateur parfait qui résonne avec votre public et vos objectifs d'apprentissage.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et des Sous-titres
Personnalisez davantage votre vidéo avec une narration réaliste. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour créer un audio naturel, garantissant que votre message est transmis clairement et efficacement pour un renforcement maximal de l'apprentissage.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois votre vidéo de renforcement de l'apprentissage terminée, finalisez-la en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect. Produisez une sortie vidéo de haute qualité optimisée pour diverses plateformes et expériences de visionnage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier l'Éducation Complexe

.

Transformez des sujets complexes, comme les sujets médicaux, en vidéos éducatives facilement compréhensibles, améliorant ainsi la compréhension et le renforcement de l'apprentissage.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de contenu vidéo créatif pour l'e-learning ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos de haute qualité pour les vidéos éducatives en transformant le texte en contenu engageant avec des avatars IA réalistes. Cela simplifie le processus de génération de vidéos de renforcement de l'apprentissage, augmentant considérablement l'engagement des étudiants pour les cours en ligne ou la formation en entreprise.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour des besoins divers ?

HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI grâce à son interface conviviale et ses modèles personnalisables, simplifiant la création de vidéos à partir de texte. Il offre des outils robustes pour le développement rapide de vidéos professionnelles adaptées à une large gamme de besoins éducatifs et de formation.

HeyGen peut-il fournir des outils complets pour la création de contenu vidéo au-delà des avatars IA ?

Absolument. HeyGen offre des outils complets de création de contenu vidéo, y compris la génération avancée de voix off et les sous-titres/captions automatiques. Les utilisateurs bénéficient également d'une riche bibliothèque de médias/stock pour enrichir davantage leurs vidéos éducatives avec des visuels diversifiés et des outils d'édition intelligents.

Comment HeyGen garantit-il une sortie vidéo de haute qualité et un contrôle créatif pour les utilisateurs ?

HeyGen garantit une sortie vidéo de haute qualité grâce à des outils d'édition intelligents, des modèles personnalisables et des contrôles de marque étendus. Cela permet une personnalisation créative, permettant aux utilisateurs de produire des vidéos de renforcement de l'apprentissage soignées et professionnelles qui s'alignent parfaitement avec leur marque et leur vision.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo