Produisez une vidéo de bienvenue vibrante de 45 secondes pour les nouveaux étudiants universitaires explorant un 'cours en ligne' sur leur 'créateur de vidéos pour plateforme d'apprentissage'. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des transitions dynamiques et une bande sonore inspirante, tandis qu'un avatar AI engageant présente le programme du cours et les ressources clés, démontrant la facilité de navigation de la plateforme.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Créez un tutoriel concis de 60 secondes avec un 'créateur de vidéos de formation' destiné aux employés d'entreprise apprenant à utiliser un nouvel outil de communication interne. Adoptez un style visuel propre et professionnel avec des superpositions de texte claires à l'écran et une 'génération de voix off' calme et autoritaire guidant les utilisateurs à travers chaque étape, démontrant les 'outils de montage vidéo' essentiels pour mettre en évidence efficacement les éléments clés de l'interface.
Concevez une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes ciblant les éducateurs K-12 et les spécialistes de la 'conception pédagogique', mettant en avant les avantages de la 'vidéo interactive' pour l'engagement des étudiants. La vidéo doit présenter une esthétique visuelle moderne et cinétique avec des coupes rapides et une musique entraînante et motivante. Utilisez les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour assembler rapidement des exemples dynamiques de projets et de quiz étudiants, rendant les concepts complexes digestes.
Développez une vidéo de retour d'information personnalisée de 35 secondes pour les élèves du lycée, utilisant la 'création multimédia' pour fournir des critiques constructives sur leurs récents essais. Le style visuel doit être chaleureux et encourageant, avec un éducateur amical parlant directement à la caméra avec un éclairage doux et une musique de fond douce, où le 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen peut être utilisé pour générer rapidement des messages de retour d'information personnalisés pour chaque élève.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos pour plateforme d'apprentissage

Transformez votre contenu éducatif en vidéos engageantes et interactives avec des outils intuitifs conçus pour un apprentissage efficace et une intégration transparente.

1
Step 1
Créez votre projet vidéo
Commencez par sélectionner parmi une bibliothèque de modèles professionnels ou démarrez avec une toile vierge pour construire vos scènes de base, adaptées à vos objectifs d'apprentissage.
2
Step 2
Sélectionnez vos médias et avatars
Intégrez votre contenu d'apprentissage en choisissant parmi divers avatars AI pour présenter l'information, ou téléchargez vos propres visuels et médias de stock pour enrichir votre formation.
3
Step 3
Personnalisez et ajoutez de l'interactivité
Améliorez l'engagement en générant une voix off naturelle à partir de votre script, en ajoutant des sous-titres et en superposant des éléments interactifs pour garder les apprenants activement impliqués.
4
Step 4
Exportez et intégrez
Finalisez votre projet vidéo et exportez-le dans divers formats, prêt pour une intégration transparente dans votre système de gestion de l'apprentissage ou pour être partagé sur des plateformes éducatives.

Cas d'Utilisation

Promouvoir le contenu d'apprentissage sur les réseaux sociaux

Générez rapidement des clips vidéo et des teasers convaincants pour les réseaux sociaux, promouvant efficacement les cours et stimulant les inscriptions sur votre plateforme d'apprentissage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen soutient-il la création multimédia créative pour les plateformes d'apprentissage ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des créations multimédia engageantes. Notre plateforme permet l'utilisation d'avatars AI et de la fonctionnalité texte-en-vidéo, couplée à des modèles étendus, pour créer des vidéos de formation dynamiques et du contenu interactif pour toute plateforme d'apprentissage.

Quels outils de montage vidéo HeyGen propose-t-il pour les projets de créateur de vidéos de formation ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation avec son créateur de vidéos intuitif par glisser-déposer et une riche bibliothèque de modèles. Vous pouvez facilement ajouter des voix off, des sous-titres et personnaliser des éléments de marque comme les logos et les couleurs pour garantir que vos projets vidéo soient professionnels et conformes à votre image de marque.

Puis-je intégrer des éléments de vidéo interactive et personnaliser le contenu avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen fournit des outils robustes pour créer des expériences vidéo interactives captivantes. Les utilisateurs peuvent personnaliser entièrement le texte, la musique et les couleurs, en utilisant notre bibliothèque multimédia et les contrôles de marque pour s'assurer que chaque détail s'aligne avec leur vision créative.

Comment HeyGen peut-il rationaliser la production de projets vidéo éducatifs ?

HeyGen rationalise considérablement les projets vidéo éducatifs en convertissant instantanément le texte en vidéo avec des avatars AI. Ce puissant créateur de vidéos prend en charge les sous-titres automatiques et offre le redimensionnement des ratios d'aspect, rendant facile la création d'outils multimédia de haute qualité pour diverses plateformes.

