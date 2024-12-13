Générateur de Vidéos de Parcours d'Apprentissage pour des Vidéos de Formation Engagées

Produisez instantanément des vidéos de formation professionnelles pour des cours en ligne en utilisant des avatars AI réalistes, rendant l'apprentissage plus captivant.

Êtes-vous un éducateur ou un créateur de cours en ligne ayant du mal à produire rapidement des vidéos éducatives captivantes ? Imaginez une vidéo de 45 secondes, avec des visuels modernes et épurés et une voix off amicale, illustrant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen transforme vos idées de contenu en leçons en ligne soignées, rendant les parcours d'apprentissage accessibles et dynamiques pour vos étudiants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les formateurs d'entreprise et les professionnels de la formation et du développement cherchant à améliorer leurs vidéos de formation interne, une vidéo de 60 secondes peut démontrer la puissance de HeyGen. Avec des visuels professionnels et dynamiques et une voix off confiante et articulée, elle révèle comment les avatars AI délivrent des leçons captivantes, assurant que votre équipe absorbe les informations essentielles de manière fluide et efficace.
Exemple de Prompt 2
Donnez aux propriétaires de petites entreprises et aux équipes marketing le pouvoir de produire du contenu vidéo professionnel sans avoir besoin de compétences avancées en montage. Imaginez une vidéo percutante de 30 secondes, utilisant des esthétiques visuellement attrayantes et une musique de fond énergique, démontrant à quel point il est facile pour eux de créer du contenu de haute qualité qui se démarque grâce aux modèles et scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo de 90 secondes, présentée avec des visuels informatifs et structurés et une voix off calme et experte, est essentielle pour que les administrateurs de plateformes d'apprentissage en ligne et les concepteurs pédagogiques comprennent comment un générateur de vidéos de parcours d'apprentissage complet simplifie le développement de contenu. Cette vidéo détaillera la génération de voix off robuste de HeyGen, expliquant sa capacité à créer un audio cohérent et de haute qualité pour chaque étape de votre parcours éducatif, améliorant ainsi l'engagement des apprenants.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Parcours d'Apprentissage

Transformez sans effort votre contenu éducatif en vidéos de formation dynamiques, simplifiant la création de parcours d'apprentissage captivants avec l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre contenu d'apprentissage ou script directement dans HeyGen. Notre plateforme utilise la technologie de texte-à-vidéo à partir de scripts pour convertir instantanément votre texte en un storyboard vidéo, formant la base de vos vidéos de formation.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar et Scène
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre leçon, et choisissez un modèle ou une scène appropriée pour représenter visuellement votre module d'apprentissage. Cela aide à créer des leçons captivantes sans avoir besoin de compétences complexes en montage.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations et Sous-titres
Améliorez davantage vos vidéos de parcours d'apprentissage en ajoutant de la musique de fond, des médias de stock et des sous-titres/captions essentiels. Ces éléments garantissent que vos vidéos éducatives sont complètes et accessibles à tous les apprenants.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Parcours
Une fois votre vidéo de formation affinée, générez le produit final. Vous pouvez ensuite facilement partager votre vidéo de parcours d'apprentissage complétée directement avec votre audience ou l'intégrer dans vos cours en ligne et systèmes de gestion de l'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez le Contenu Éducatif Complexe

Expliquez clairement des sujets complexes à travers des vidéos éducatives générées par AI facilement compréhensibles, améliorant la compréhension et les parcours d'apprentissage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les cours en ligne ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI qui simplifie la création de contenu pour les cours en ligne. Il vous permet de transformer du texte en vidéo à partir de scripts, produisant des leçons captivantes sans nécessiter de compétences avancées en montage, ce qui permet de gagner beaucoup de temps.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos de parcours d'apprentissage efficace ?

En tant que puissant générateur de vidéos de parcours d'apprentissage, HeyGen utilise des avatars AI et divers modèles et scènes. Cela vous permet de produire des vidéos de formation personnalisées et de haute qualité qui captivent les apprenants.

HeyGen prend-il en charge les avatars AI et la personnalisation de la marque pour les vidéos éducatives ?

Oui, HeyGen propose une large gamme d'avatars AI réalistes et des contrôles de marque robustes. Cela vous permet de créer des vidéos éducatives professionnelles et cohérentes qui reflètent parfaitement l'identité de votre organisation.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de formation rapidement et efficacement ?

Absolument, HeyGen permet de gagner énormément de temps dans la création de contenu. Vous pouvez générer rapidement des vidéos de formation en utilisant le texte-à-vidéo à partir de scripts, complétées par des sous-titres/captions automatiques et la génération de voix off, simplifiant ainsi votre processus de création vidéo.

