créateur de vidéos de modules d'apprentissage : Créez des cours engageants rapidement

Créez sans effort des cours en ligne engageants et des vidéos de formation avec des modèles et scènes professionnels.

Créez une vidéo éducative de 45 secondes destinée aux étudiants universitaires ayant des difficultés avec des concepts avancés de physique. Le style visuel doit être épuré et moderne, utilisant des graphiques animés pour illustrer des idées complexes, accompagné d'une voix off AI calme et encourageante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter le matériel, rendant le module d'apprentissage plus personnel et engageant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de formation de 60 secondes destinée aux nouveaux employés pour leur processus d'intégration, expliquant les valeurs de l'entreprise. Le style visuel doit être professionnel mais accueillant, avec une palette de couleurs vives et une voix off claire et dynamique. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement la vidéo et utilisez la fonction Texte-en-vidéo à partir du script pour une création de contenu efficace.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 30 secondes pour des cours en ligne, ciblant les enseignants de la maternelle à la terminale qui souhaitent simplifier le concept de la photosynthèse. Le style visuel doit être dynamique et axé sur l'infographie, utilisant des couleurs vives et une narration amicale et énergique. Intégrez le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents et assurez l'accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo éducative de 40 secondes pour les propriétaires de petites entreprises présentant un nouveau produit écologique aux clients potentiels. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des lignes épurées et une palette de couleurs douces, associée à une voix générée par AI rassurante. Employez les avatars AI de HeyGen pour démontrer les avantages du produit et assurez une large diffusion en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de modules d'apprentissage

Créez sans effort des modules vidéo engageants et informatifs pour l'éducation et la formation avec des outils AI puissants, transformant le contenu en expériences d'apprentissage professionnelles.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par écrire ou coller votre contenu éducatif. Notre plateforme utilise la technologie texte-en-vidéo pour générer des scènes initiales, simplifiant votre processus de création vidéo.
2
Step 2
Choisissez vos visuels et avatars AI
Améliorez l'impact de votre module en sélectionnant dans une galerie diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs réalistes livreront votre contenu de manière professionnelle et engageront vos apprenants.
3
Step 3
Générez des voix off et des sous-titres
Donnez vie à votre script avec la génération de voix off AI au son naturel. Cela assure une narration claire et professionnelle pour votre contenu éducatif.
4
Step 4
Exportez et partagez votre module
Finalisez votre vidéo d'apprentissage en ajustant son rapport d'aspect puis exportez-la dans le format souhaité, prête à être distribuée sur diverses plateformes d'apprentissage pour vos vidéos de formation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier des sujets complexes

.

Transformez un contenu éducatif complexe, tel que des sujets médicaux, en modules d'apprentissage vidéo facilement compréhensibles pour une meilleure compréhension.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos AI efficace pour le contenu éducatif ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de modules d'apprentissage de haute qualité et des cours en ligne en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-en-vidéo. Il simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, en faisant un créateur de vidéos éducatives idéal.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un choix efficace pour créer des vidéos de formation ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation avec une large gamme de modèles et de scènes personnalisables. Vous pouvez générer rapidement des vidéos professionnelles, en ajoutant des voix off AI et des contrôles de marque pour assurer la cohérence de tous vos modules de formation.

HeyGen peut-il aider à personnaliser des vidéos explicatives avec des éléments spécifiques à la marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, des couleurs spécifiques et des polices personnalisées dans vos vidéos explicatives et vos supports de cours en ligne. Cela garantit que votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelle est la réalité des avatars et des voix off AI générés par HeyGen pour la création de vidéos ?

Les avatars AI de HeyGen offrent des expressions réalistes et une gamme diversifiée de styles, tandis que nos voix off AI fournissent un discours naturel pour des présentations engageantes. Cela garantit que vos vidéos éducatives et de formation sont hautement professionnelles et captivantes.

