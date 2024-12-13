créateur de vidéos de modules d'apprentissage : Créez des cours engageants rapidement
Créez sans effort des cours en ligne engageants et des vidéos de formation avec des modèles et scènes professionnels.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de formation de 60 secondes destinée aux nouveaux employés pour leur processus d'intégration, expliquant les valeurs de l'entreprise. Le style visuel doit être professionnel mais accueillant, avec une palette de couleurs vives et une voix off claire et dynamique. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement la vidéo et utilisez la fonction Texte-en-vidéo à partir du script pour une création de contenu efficace.
Développez une vidéo explicative de 30 secondes pour des cours en ligne, ciblant les enseignants de la maternelle à la terminale qui souhaitent simplifier le concept de la photosynthèse. Le style visuel doit être dynamique et axé sur l'infographie, utilisant des couleurs vives et une narration amicale et énergique. Intégrez le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents et assurez l'accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement.
Créez une vidéo éducative de 40 secondes pour les propriétaires de petites entreprises présentant un nouveau produit écologique aux clients potentiels. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des lignes épurées et une palette de couleurs douces, associée à une voix générée par AI rassurante. Employez les avatars AI de HeyGen pour démontrer les avantages du produit et assurez une large diffusion en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la portée éducative.
Produisez sans effort un plus grand volume de cours en ligne pour atteindre un public étudiant mondial et maximiser les opportunités d'apprentissage.
Améliorer l'efficacité de la formation.
Utilisez des vidéos alimentées par AI pour augmenter significativement l'engagement et améliorer la rétention des connaissances dans vos modules de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos AI efficace pour le contenu éducatif ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de modules d'apprentissage de haute qualité et des cours en ligne en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-en-vidéo. Il simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, en faisant un créateur de vidéos éducatives idéal.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un choix efficace pour créer des vidéos de formation ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de formation avec une large gamme de modèles et de scènes personnalisables. Vous pouvez générer rapidement des vidéos professionnelles, en ajoutant des voix off AI et des contrôles de marque pour assurer la cohérence de tous vos modules de formation.
HeyGen peut-il aider à personnaliser des vidéos explicatives avec des éléments spécifiques à la marque ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, des couleurs spécifiques et des polices personnalisées dans vos vidéos explicatives et vos supports de cours en ligne. Cela garantit que votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
Quelle est la réalité des avatars et des voix off AI générés par HeyGen pour la création de vidéos ?
Les avatars AI de HeyGen offrent des expressions réalistes et une gamme diversifiée de styles, tandis que nos voix off AI fournissent un discours naturel pour des présentations engageantes. Cela garantit que vos vidéos éducatives et de formation sont hautement professionnelles et captivantes.