Générateur de Vidéos de Modules d'Apprentissage : Créez des eLearning Engagés

Concevez des vidéos de formation professionnelles sans effort avec des avatars AI, transformant des contenus complexes en expériences d'apprentissage captivantes.

Créez une vidéo de bienvenue de 45 secondes pour les nouveaux employés, conçue pour introduire rapidement la culture d'entreprise et les premières étapes de l'intégration. Cette vidéo doit présenter un avatar AI amical et professionnel, parlant d'un ton clair et accueillant, avec un style visuel lumineux et encourageant, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour une touche personnalisée dans vos vidéos de formation.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes démontrant une fonctionnalité complexe au sein d'un module d'apprentissage en ligne, ciblant les utilisateurs avancés qui doivent rapidement comprendre de nouvelles fonctionnalités. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec une présentation audio informative et énergique créée efficacement en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un script en vidéo, transformant des instructions détaillées en une explication concise de texte en vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez un clip de micro-apprentissage de 30 secondes sur les meilleures pratiques de cybersécurité pour tous les employés, visant un style visuel direct et autoritaire avec une voix off calme et rassurante. Cette vidéo de formation à la conformité doit souligner les conseils de sécurité clés, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour assurer une diffusion cohérente et claire à travers l'ensemble du personnel pour une communication vidéo efficace en face parlante.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo explicative de 40 secondes pour une nouvelle fonctionnalité logicielle, destinée aux propriétaires de petites entreprises recherchant des outils efficaces pour la création vidéo. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et inspirant, mettant en avant des avantages rapides avec une narration entraînante, facilement réalisable en sélectionnant parmi la large gamme de modèles et de scènes de HeyGen pour créer une démonstration engageante de générateur vidéo AI.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de modules d'apprentissage

Transformez sans effort votre contenu de formation en modules vidéo engageants avec l'AI, rationalisant le processus de création pour des expériences d'apprentissage percutantes.

1
Step 1
Collez votre Script
Commencez par coller votre contenu d'apprentissage existant ou rédigez un nouveau matériel directement dans l'éditeur de script. Notre plateforme utilise une technologie avancée de texte en vidéo pour préparer votre contenu à l'animation.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre module. Ces présentateurs réalistes livreront votre script avec des expressions naturelles.
3
Step 3
Personnalisez avec des Visuels
Personnalisez votre module d'apprentissage en incorporant des visuels pertinents, de la musique de fond, et en utilisant notre vaste bibliothèque de modèles vidéo pour un design rapide et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Finalisez votre vidéo de formation professionnelle et exportez-la dans divers formats. Intégrez facilement vos nouveaux modules d'apprentissage dans votre LMS pour une distribution et un suivi sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser l'Éducation Spécialisée

Simplifiez des sujets complexes comme les sujets médicaux ou la formation à la conformité avec un contenu vidéo AI clair et engageant, rendant l'apprentissage accessible et efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les modules d'apprentissage ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer `du texte en vidéo` sans effort, en utilisant des `avatars AI` réalistes et une large gamme de `modèles vidéo` pour produire rapidement des contenus engageants de `générateur de vidéos de modules d'apprentissage` et de `vidéos en face parlante`. Ce processus de `création vidéo` rationalisé permet de créer des matériaux éducatifs hautement créatifs et personnalisés.

Quels avantages offre HeyGen pour la production de vidéos de formation ?

HeyGen simplifie considérablement la production de `vidéos de formation` et de `modules d'apprentissage en ligne` de haute qualité grâce à son `générateur vidéo AI` avancé, entraînant des économies substantielles de temps et de ressources. En exploitant les `voix AI` et les capacités de `texte en vidéo`, les organisations peuvent créer du contenu professionnel de manière efficace.

HeyGen peut-il créer des vidéos multilingues avec des voix diverses ?

Absolument. HeyGen prend en charge la génération de contenu vidéo `multilingue` avec une vaste sélection de `voix AI`, garantissant que vos messages sont accessibles à l'échelle mondiale. Cette capacité est idéale pour les équipes diversifiées nécessitant une `formation à la conformité` ou une `intégration des employés` cohérente et de haute qualité dans diverses langues.

HeyGen est-il compatible avec les systèmes de gestion de l'apprentissage pour la diffusion de contenu ?

Oui, HeyGen facilite la diffusion de contenu en offrant des capacités d'exportation `SCORM`, ce qui permet d'intégrer facilement vos `modules d'apprentissage en ligne` dans pratiquement toute `intégration LMS`. Cela garantit que vos `vidéos de formation` peuvent être suivies et gérées au sein de votre infrastructure éducative existante.

