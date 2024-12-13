Découvrez à quel point il est facile de devenir un "créateur de cours AI" avec HeyGen ! Créez une vidéo de 45 secondes qui attire les éducateurs en ligne en herbe, en présentant un style visuel moderne et dynamique avec une voix off amicale et encourageante. Mettez en avant comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen transforme vos idées en contenu de "Création de cours" captivant instantanément.

Générer une Vidéo