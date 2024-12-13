Générateur de Modules d'Apprentissage : Créez des Cours Engagés avec l'AI
Élevez votre création de cours. Générez instantanément des modules d'apprentissage engageants et transformez du texte en leçons vidéo professionnelles avec le "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux développeurs d'e-learning, démontrant comment construire de véritables "cours interactifs". Utilisez un style visuel dynamique et professionnel avec un discours clair et articulé et une musique de fond énergique. Soulignez comment les "avatars AI" peuvent donner vie à votre "contenu de cours engageant", rendant l'apprentissage plus immersif.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les marketeurs, illustrant la puissance du "contenu personnalisé" à grande échelle. Utilisez un style visuel épuré et esthétiquement plaisant complété par une voix calme et informative. Montrez comment les "Modèles et scènes" de HeyGen simplifient le processus de conception, rendant la génération de modules personnalisés sans effort.
Concevez une vidéo informative de 50 secondes pour les responsables RH et les spécialistes de la formation et du développement, en mettant l'accent sur la génération rapide de matériaux de "module de formation" essentiels. Adoptez un style visuel professionnel et efficace avec une voix confiante et autoritaire. Expliquez comment la capacité de "génération de voix off" de HeyGen, alimentée par "l'AI générative", permet de gagner du temps et assure une narration cohérente pour toutes vos initiatives d'apprentissage interne.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez la Création de Cours et la Portée Mondiale.
Générez rapidement un contenu de cours AI étendu et des modules pour éduquer un public plus large et mondial.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez la participation des apprenants et la rétention des connaissances avec des modules de formation vidéo captivants alimentés par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo pour les modules d'apprentissage ?
HeyGen agit comme un générateur vidéo AI avancé, simplifiant le processus de transformation des scripts en contenu vidéo captivant pour vos modules d'apprentissage. En utilisant les avatars AI de HeyGen et ses capacités de texte en vidéo, vous pouvez produire efficacement des vidéos éducatives de haute qualité et engageantes.
HeyGen peut-il aider à créer du contenu de cours vidéo personnalisé et de marque ?
Oui, HeyGen vous permet de personnaliser et de personnaliser vos vidéos éducatives pour qu'elles s'alignent parfaitement avec les normes de votre marque. Exploitez les modèles de HeyGen, ses contrôles de marque complets et ses divers avatars AI pour produire un contenu de cours hautement engageant et reconnaissable qui résonne avec votre audience.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier le processus de création de vidéos eLearning ?
HeyGen est un outil puissant alimenté par l'AI conçu pour une création efficace de cours vidéo, offrant un éditeur glisser-déposer convivial et une AI générative pour une production rapide. Ses modèles étendus et ses capacités avancées de génération de voix off simplifient considérablement le processus de création de vidéos eLearning, permettant le développement de contenu de cours vidéo bien structuré sans effort.
Comment HeyGen peut-il garantir que les vidéos de modules de formation sont accessibles et largement distribuables ?
HeyGen améliore considérablement l'accessibilité de vos vidéos de modules de formation en fournissant des sous-titres et légendes automatiques, garantissant que votre contenu éducatif atteint un public plus large et plus inclusif. Ses options d'exportation robustes, y compris le redimensionnement flexible du format d'image, permettent une distribution polyvalente sur diverses plateformes.