Le Meilleur Créateur de Vidéos d'Exploration d'Apprentissage pour les Éducateurs

Transformez vos leçons en vidéos éducatives captivantes. Notre créateur de vidéos AI utilise le texte-à-vidéo à partir de script, simplifiant la création de vidéos pour n'importe quel sujet.

544/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative de 90 secondes pour les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises montrant les avantages d'intégrer la vidéo dans leurs cours en ligne. Le style visuel doit être moderne et engageant, utilisant les modèles vidéo personnalisés de HeyGen pour simplifier la production, avec un avatar AI expressif guidant les spectateurs à travers le contenu, rendant les sujets complexes accessibles.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo éducative animée de 2 minutes pour les éducateurs K-12 introduisant un concept scientifique complexe, spécifiquement pour les plateformes d'apprentissage en ligne. Le style visuel de la vidéo doit être lumineux et adapté aux enfants, soutenu par une génération de voix off chaleureuse. Soulignez qu'aucune compétence en création vidéo n'est requise, en utilisant les sous-titres de HeyGen pour l'accessibilité et le renforcement des termes clés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'exploration d'apprentissage d'une minute 30 secondes pour les développeurs de logiciels, démontrant une nouvelle intégration d'API. Le style visuel doit être élégant et instructif, utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des enregistrements d'écran pertinents et des graphiques techniques. Cette création de texte à vidéo AI doit expliquer le processus avec précision, optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement d'aspect-ratio et les exportations pour garantir une présentation de qualité 4k.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Exploration d'Apprentissage

Créez facilement des vidéos d'exploration d'apprentissage engageantes en quelques minutes avec l'AI de HeyGen, transformant vos idées en vidéos éducatives animées sans avoir besoin de compétences en création vidéo.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre script texte. La fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen convertira votre contenu en une histoire visuelle, servant de base à votre vidéo éducative.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu d'exploration d'apprentissage. Ces présentateurs virtuels ajoutent une touche humaine à vos vidéos éducatives animées.
3
Step 3
Ajoutez Voix AI et Sous-titres
Améliorez la clarté et l'accessibilité pour votre audience. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour une narration au son naturel, donnant vie à votre contenu avec des voix AI captivantes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo d'exploration d'apprentissage. Avec HeyGen, vous pouvez exporter votre création en qualité 4K, garantissant une expérience de visionnage professionnelle et nette pour vos apprenants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animer le Contenu Éducatif

.

Transformez des sujets complexes comme les événements historiques en vidéos éducatives animées engageantes, rendant l'exploration d'apprentissage vivante et mémorable pour les étudiants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives sans compétences complexes ?

HeyGen sert de créateur de vidéos éducatives AI intuitif, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos captivantes avec des avatars et des voix AI. Sa fonctionnalité de texte-à-vidéo élimine le besoin de compétences avancées en montage vidéo, rendant le contenu éducatif professionnel accessible à tous.

Quelles technologies AI HeyGen utilise-t-il pour générer des vidéos éducatives animées ?

HeyGen exploite des capacités avancées de texte-à-vidéo AI, couplées à des voix AI réalistes et des avatars AI personnalisables, pour créer des vidéos éducatives animées dynamiques. Ce générateur de vidéos AI sophistiqué simplifie la production de vidéos d'exploration d'apprentissage de haute qualité.

Puis-je personnaliser les visuels et l'audio de mes vidéos éducatives avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre de vastes options de personnalisation, y compris une large gamme de modèles vidéo personnalisés, de personnages animés et de contrôles de marque. Vous pouvez également générer des sous-titres AI précis et choisir parmi diverses voix AI pour parfaitement aligner le message de votre vidéo d'exploration d'apprentissage.

HeyGen prend-il en charge une sortie de haute qualité pour les vidéos explicatives et les cours en ligne ?

Oui, HeyGen est conçu pour produire des vidéos éducatives, y compris des vidéos explicatives engageantes et du contenu pour les cours en ligne, en haute définition, souvent jusqu'à la qualité 4K. Cela garantit que vos matériaux d'apprentissage en ligne ont un aspect professionnel et offrent une expérience d'apprentissage claire et percutante.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo