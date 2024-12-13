Créateur de Vidéos de Démonstration d'Apprentissage : Créez des Tutoriels Engagés

Simplifiez la création de démonstrations de produits et de vidéos explicatives avec la génération de voix off AI, garantissant un contenu d'apprentissage clair et engageant.

Imaginez une vidéo de démonstration de produit énergique de 45 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, montrant comment créer facilement du contenu engageant pour leurs services. Le style visuel est moderne et épuré, complété par une narration dynamique et claire grâce à la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen. Cette vidéo démontre efficacement la valeur d'un créateur de vidéos de démonstration, mettant en avant ses capacités à produire des vidéos convaincantes avec un minimum d'effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de démonstration de logiciel informative de 60 secondes destinée aux formateurs d'entreprise introduisant de nouveaux systèmes internes à leurs équipes. Le style visuel doit être professionnel mais accessible, avec un avatar AI amical délivrant des instructions claires et concises. Cette vidéo vise à simplifier le processus d'intégration en montrant comment créer une vidéo de démonstration facile à suivre et qui retient l'attention grâce aux "Avatars AI" de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez un extrait de créateur de vidéo produit élégant de 30 secondes ciblant les chefs de produit SaaS, mettant en avant une fonctionnalité clé d'un nouvel outil d'analyse. Le style visuel doit être dynamique et minimaliste, utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour une configuration rapide, avec des informations essentielles transmises via des "Sous-titres/captions" clairs. Cette suggestion se concentre sur la génération de démos interactives concises qui mettent en avant des fonctionnalités spécifiques rapidement et efficacement.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de démonstration de produit inspirante de 45 secondes pour les marketeurs digitaux, illustrant comment surmonter un défi commun de création de contenu en utilisant de nouveaux outils. Le style visuel doit être riche et engageant, exploitant la "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour des visuels de haute qualité, et optimisé pour diverses plateformes sociales grâce au "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect". Cette suggestion montre comment les meilleurs créateurs de vidéos de démonstration utilisent HeyGen pour créer du contenu marketing polyvalent et percutant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de démonstration d'apprentissage

Créez facilement des vidéos de démonstration engageantes et informatives qui simplifient des concepts complexes et enseignent aux utilisateurs comment maîtriser votre produit.

1
Step 1
Enregistrez votre contenu d'apprentissage
Utilisez l'outil puissant d'enregistrement d'écran de HeyGen pour capturer chaque clic et interaction essentiels, formant la base de vos vidéos de démonstration logicielle. Cela garantit l'exactitude du produit pour un apprentissage efficace.
2
Step 2
Ajoutez une narration alimentée par l'AI
Améliorez votre démonstration d'apprentissage avec un audio clair et cohérent en utilisant la génération de texte et de voix off AI. Il vous suffit d'entrer votre script pour créer une narration professionnelle qui guide les spectateurs étape par étape.
3
Step 3
Sélectionnez des visuels engageants
Choisissez parmi une variété de modèles et de scènes professionnels pour structurer efficacement votre vidéo de démonstration d'apprentissage. Ces mises en page personnalisables aident à présenter des informations complexes clairement, rendant vos démonstrations de produit plus digestes.
4
Step 4
Exportez et partagez votre démo
Finalisez votre démonstration d'apprentissage de haute qualité en l'exportant dans divers ratios d'aspect pour différentes plateformes. Partagez vos vidéos de démonstration soignées pour donner aux utilisateurs les connaissances essentielles sur le produit.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les explications complexes

.

Transformez des sujets complexes en vidéos de démonstration claires et compréhensibles, rendant l'information complexe accessible à tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de démonstration de produit ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de démonstration de produit de haute qualité en utilisant des avatars AI et la technologie de texte à vidéo. Vous pouvez transformer des scripts en récits visuels captivants avec des voix off professionnelles et des modèles personnalisables, accélérant considérablement votre production vidéo.

HeyGen peut-il générer des démos interactives alimentées par l'AI à partir d'un script ?

HeyGen excelle dans la génération de vidéos de démonstration complètes directement à partir de votre script en utilisant une génération avancée de texte et de voix off AI. Bien qu'il crée des vidéos de démonstration engageantes, la plateforme se concentre sur la génération de vidéos plutôt que sur des expériences interactives de type clic.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur efficace de vidéos de démonstration logicielle ?

En tant que créateur robuste de vidéos de démonstration logicielle, HeyGen offre des avatars AI, des capacités de texte à vidéo, et une riche bibliothèque de modèles personnalisables. Vous pouvez également utiliser des contrôles de marque, le support de bibliothèque de médias, et des sous-titres automatiques pour produire des démos logicielles soignées et professionnelles.

Comment puis-je créer une vidéo de démonstration d'apprentissage avec les capacités AI de HeyGen ?

Avec HeyGen, la création d'une vidéo de démonstration d'apprentissage est simplifiée grâce à l'utilisation d'avatars AI et de modèles étendus. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar et une voix, et HeyGen générera une vidéo professionnelle, rendant les sujets complexes faciles à comprendre pour votre audience.

