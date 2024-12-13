Générateur de Vidéos de Contenu d'Apprentissage pour une Formation Engagée

Créez des expériences d'apprentissage percutantes sans effort. Utilisez des avatars AI pour donner vie à vos cours.

Générez une vidéo éducative AI d'une minute pour les équipes de formation et développement, présentant une nouvelle politique de conformité. Le style visuel et audio doit être professionnel, épuré et très informatif, avec une voix off AI confiante. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer sans effort un script détaillé en un module d'apprentissage captivant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo éducative animée, d'environ 90 secondes, est nécessaire pour les éducateurs et créateurs de contenu expliquant des concepts scientifiques complexes. Cette vidéo doit adopter un style d'animation engageant et amical, accompagné d'une narration claire et d'une musique de fond entraînante. En utilisant les "avatars AI" de HeyGen, vous pouvez apporter une touche personnalisée au processus "script pour créer des vidéos", rendant les idées abstraites plus accessibles.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation technique de 2 minutes pour les professionnels de l'informatique apprenant la gestion avancée des bases de données. La vidéo nécessite des visuels détaillés, étape par étape, complétés par un audio synchronisé précis et des "Sous-titres/captions" clairs à l'écran. Cette production s'appuiera fortement sur la "création de texte en vidéo alimentée par AI" pour garantir précision et cohérence à travers des segments d'instruction complexes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises afin de démontrer les nouvelles fonctionnalités de leur produit. Le style visuel et audio doit être dynamique, moderne et visuellement attrayant, incorporant des graphismes nets et une voix off persuasive. Employez la "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour améliorer la narration visuelle et utilisez ses "outils d'édition vidéo" pour peaufiner la présentation pour un impact maximal.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Contenu d'Apprentissage

Transformez sans effort votre contenu éducatif en vidéos engageantes, rendant l'apprentissage accessible et percutant pour tout public sans compétences complexes en édition.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller ou écrire votre contenu éducatif directement dans l'éditeur. Notre plateforme utilisera ce script comme base pour votre vidéo en utilisant une technologie avancée de texte en vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre contenu. Ces présentateurs réalistes transmettront votre message avec une clarté professionnelle, donnant vie à votre matériel éducatif.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Engagées
Améliorez votre vidéo avec un audio de haute qualité en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off. Sélectionnez parmi diverses voix AI réalistes pour correspondre parfaitement au ton et au style de votre contenu d'apprentissage.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo d'apprentissage terminée, téléchargez et partagez facilement des vidéos dans divers formats. Livrez votre contenu éducatif soigné à votre public en toute confiance.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élever la Formation et l'Intégration en Entreprise

.

Améliorez les expériences de formation et d'intégration des employés avec des vidéos engageantes alimentées par AI, augmentant la rétention des connaissances et la participation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos éducatives AI ?

HeyGen utilise une création de texte en vidéo avancée alimentée par AI, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos éducatives captivantes avec des voix AI réalistes et des avatars AI, simplifiant le développement de contenu.

Quels outils d'édition vidéo HeyGen propose-t-il pour personnaliser le contenu généré par AI ?

HeyGen offre des outils d'édition vidéo robustes, permettant aux utilisateurs d'affiner leurs vidéos générées par AI avec des commandes textuelles, d'ajouter des sous-titres et de personnaliser les visuels, garantissant des vidéos de haute qualité prêtes pour les plateformes.

Puis-je télécharger et partager les vidéos générées par AI de HeyGen en haute résolution ?

Oui, HeyGen vous permet de télécharger vos vidéos AI en fichiers MP4 haute résolution, y compris des options de qualité 4K. Vous pouvez ensuite facilement partager votre vidéo AI via les réseaux sociaux ou par e-mail pour une large distribution.

Quel rôle jouent les avatars AI et les générateurs de voix AI de HeyGen dans la production vidéo ?

HeyGen utilise une technologie sophistiquée d'avatars AI et de générateurs de voix AI pour donner vie aux scripts. Cela permet la création de têtes parlantes dynamiques et d'un audio synchronisé dans plus de 40 langues, améliorant votre contenu vidéo éducatif.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo