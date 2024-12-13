Imaginez une vidéo explicative animée de 45 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux éducateurs, montrant comment un générateur de contenu pédagogique de pointe simplifie la création de cours. Le style visuel doit être professionnel et captivant, avec des enregistrements d'écran dynamiques de la plateforme en action, complétés par une narration claire et autoritaire. Cette vidéo doit mettre en avant la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen, démontrant à quelle vitesse des matériaux de formation complexes peuvent être transformés en leçons vidéo attrayantes, économisant d'innombrables heures.

