Générateur de Contenu Pédagogique : Créez des Cours Engagés
Générez des cours de formation interactifs et des examens personnalisés sans effort avec des avatars AI, transformant votre enseignement.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo vibrante de 30 secondes de type témoignage pour les éducateurs indépendants et les propriétaires de petites entreprises désireux de devenir créateurs de cours AI. Le style visuel doit être énergique et moderne, utilisant une musique de fond entraînante et une voix off amicale et enthousiaste. Cette pièce mettra en vedette divers 'avatars AI' de HeyGen expliquant leurs expériences positives, avec des transitions fluides, soulignant la facilité de 'Génération de voix off' pour produire rapidement du contenu éducatif engageant, prêt à être publié.
Développez une vidéo d'instruction convaincante de 60 secondes destinée aux départements RH et aux professionnels de la formation et du développement cherchant à mettre en œuvre des cours de formation interactifs. Le style visuel doit être épuré, sophistiqué et convivial, avec une voix off féminine chaleureuse et informative guidant le spectateur. Cette vidéo démontrera efficacement comment la vaste 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' de HeyGen enrichit les modules d'apprentissage et comment les 'Sous-titres/légendes' assurent l'accessibilité et la compréhension au sein d'équipes diversifiées.
Produisez une vidéo promotionnelle inspirante de 40 secondes pour les enseignants et les créateurs de contenu éducatif, soulignant à quel point ils peuvent facilement générer des matériaux différenciés ou des examens personnalisés. Le style visuel doit être dynamique et visuellement attrayant, incorporant des graphiques animés et une voix off motivante. La vidéo mettra en avant la polyvalence des 'Modèles & scènes' de HeyGen pour construire rapidement du contenu éducatif varié et démontrera le 'Redimensionnement & exportation des formats' pour un déploiement sans faille sur plusieurs plateformes d'apprentissage.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Création de Cours et la Portée Mondiale.
Développez efficacement plus de cours alimentés par AI et distribuez-les à un public plus large, brisant les barrières géographiques pour les éducateurs.
Augmenter l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage.
Utilisez du contenu vidéo généré par AI pour créer des cours de formation hautement engageants et interactifs qui améliorent considérablement la rétention des apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes efforts de génération de contenu pédagogique ?
HeyGen transforme les scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off avancée, servant de générateur de contenu pédagogique innovant. Cette capacité vous permet de créer facilement du matériel éducatif dynamique pour les enseignants et les étudiants.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour un créateur de cours AI ?
En tant que créateur de cours AI, HeyGen propose des Modèles & scènes polyvalents et des avatars AI pour développer des cours de formation interactifs captivants. Vous pouvez facilement personnaliser le contenu pour fournir des matériaux différenciés pour divers apprenants.
Comment HeyGen soutient-il la création de cours de formation interactifs engageants pour les étudiants ?
HeyGen permet aux enseignants et aux étudiants de créer des cours de formation interactifs dynamiques en utilisant des avatars AI et le 'Texte en vidéo à partir de script'. Cela aide à transmettre des informations complexes clairement avec des fonctionnalités comme les Sous-titres/légendes et les notes.
HeyGen facilite-t-il le branding pour le contenu pédagogique ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de Branding robustes (logo, couleurs) pour s'assurer que vos vidéos éducatives s'alignent avec l'identité de votre institution, fonctionnant comme un puissant outil d'auteur de cours. Vous pouvez également intégrer vos propres visuels ou utiliser la Bibliothèque de médias/soutien de stock pour une finition professionnelle.