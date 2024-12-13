Créateur de Vidéos de Fabrication Allégée : Créez des Vidéos de Formation Rapidement

Éliminez le gaspillage dans la création de formations et expliquez des processus complexes plus rapidement en utilisant des avatars AI.

342/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un tutoriel de 90 secondes sur la fabrication allégée démontrant les étapes clés de la cartographie de la chaîne de valeur, destiné aux équipes d'amélioration des processus, avec un style visuel professionnel et informatif et une voix apaisante et pédagogique. Intégrez un avatar AI pour guider les spectateurs à travers le processus, renforçant ainsi l'engagement.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes mettant en avant les avantages de la fabrication Just-In-Time pour réduire les déchets, ciblant les responsables des opérations, avec une esthétique visuelle élégante et orientée business et une musique de fond énergique. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour produire un récit captivant et professionnel.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation complète de 2 minutes pour les formateurs techniques et les départements L&D, expliquant comment un 'Agent Vidéo AI' peut rationaliser la création de contenu éducatif sur la fabrication allégée, présenté dans un style visuel sophistiqué et professionnel avec une voix directe et informative. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres précis à l'aide des fonctionnalités de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Fabrication Allégée

Créez rapidement des tutoriels professionnels de fabrication allégée et du contenu de formation avec l'AI, rationalisant votre processus de production et éliminant le gaspillage.

1
Step 1
Créez Votre Script de Fabrication Allégée
Commencez par écrire ou coller votre script pour un tutoriel de fabrication allégée. La fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen convertira votre texte en scènes vidéo dynamiques, donnant vie à votre contenu pédagogique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Agent Vidéo AI et Voix
Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI pour représenter votre marque. Générez une voix off professionnelle à partir de votre script, garantissant que votre contenu éducatif soit à la fois clair et engageant pour votre public.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Améliorez l'Accessibilité
Personnalisez votre vidéo explicative avec votre logo d'entreprise et vos couleurs de marque en utilisant les contrôles de branding de HeyGen. Cela assure une apparence cohérente et professionnelle alignée avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Contenu
Une fois satisfait, utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations de HeyGen pour optimiser votre vidéo de formation pour diverses plateformes. Votre contenu peaufiné est maintenant prêt à être partagé et à éduquer efficacement votre personnel.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos Explicatives Rapides pour les Améliorations de Processus

.

Générez rapidement des vidéos explicatives concises pour communiquer de nouveaux processus allégés, des événements Kaizen ou des initiatives d'élimination des déchets.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour rationaliser la production de vidéos de formation technique ?

HeyGen utilise une technologie avancée d'Agent Vidéo AI pour convertir vos scripts de texte-à-vidéo en contenu vidéo professionnel. Cela inclut la génération d'avatars AI réalistes et de voix off de haute qualité, simplifiant considérablement la création de tutoriels de fabrication allégée et de formations techniques.

Quelles options de personnalisation technique HeyGen offre-t-il pour le branding et l'accessibilité dans le contenu de fabrication ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, permettant aux utilisateurs d'intégrer des logos d'entreprise et des schémas de couleurs spécifiques dans leurs vidéos de fabrication allégée. De plus, la plateforme propose des sous-titres automatiques, améliorant l'accessibilité et la clarté pour les explications de processus de fabrication complexes.

Quelles fonctionnalités de HeyGen soutiennent la visualisation de processus de fabrication complexes ?

HeyGen propose des modèles préconçus et une vaste bibliothèque de médias pour aider à visualiser les étapes complexes des processus de fabrication, de la cartographie de la chaîne de valeur à la fabrication Just-In-Time. Ses capacités incluent des avatars AI et des sous-titres, garantissant un contenu éducatif clair et engageant.

HeyGen peut-il produire des formats vidéo polyvalents adaptés à diverses plateformes de formation en fabrication allégée ?

Oui, HeyGen prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, garantissant que votre contenu éducatif pour les tutoriels de fabrication allégée est optimisé pour n'importe quelle plateforme. Cette flexibilité technique permet une intégration transparente dans les écosystèmes de formation existants, des systèmes de gestion de l'apprentissage internes aux réseaux sociaux pour les initiatives d'élimination des déchets.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo