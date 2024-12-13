Créateur de Vidéos de Formation au Leadership pour Renforcer les Équipes

Créez rapidement des vidéos de formation des employés percutantes avec des avatars AI pour stimuler l'engagement dans vos programmes d'entreprise.

Imaginez une vidéo de formation au leadership de 45 secondes pour les leaders émergents et les nouveaux managers, introduisant des concepts fondamentaux de leadership. Cette vidéo nécessite un style visuel professionnel mais engageant, avec des graphiques animés clairs et une musique de fond entraînante. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour présenter les points clés, servant de mentor constant et accessible tout au long de ces vidéos de formation cruciales.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Créez une pièce instructive de 60 secondes ciblant les managers de niveau intermédiaire et les équipes de formation et développement, en se concentrant sur des compétences pratiques de leadership comme la délégation efficace. L'esthétique visuelle doit être moderne et épurée, utilisant des superpositions de texte à l'écran pour une clarté accrue, le tout soutenu par une voix off AI confiante et autoritaire. Cette vidéo de formation des employés exploitera la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo pour une génération narrative efficace.
Exemple de Prompt 2
Pour tous les employés, en particulier les futurs leaders potentiels, générez une vidéo inspirante de 30 secondes qui met en avant l'importance de la résolution proactive de problèmes en tant que trait de leadership essentiel, parfaite pour les vidéos d'intégration initiale. Ce contenu vidéo engageant doit posséder un style dynamique et visuellement stimulant, employant des coupes rapides et des images motivantes, synchronisées avec une bande sonore entraînante et un ton encourageant. Commencez le processus de création en utilisant l'un des modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour établir l'ambiance et la structure parfaites.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel de 50 secondes pour les formateurs d'entreprise et les professionnels de la formation et du développement, démontrant la convivialité de HeyGen en tant que créateur de vidéos de formation pour des modules de développement du leadership personnalisés. La présentation visuelle exige une approche élégante et informative, incorporant des captures d'écran claires de l'interface HeyGen accompagnées d'une génération de voix off professionnelle et articulée. Cette vidéo doit mettre en avant les options de personnalisation robustes disponibles pour le branding et le contenu.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de formation au leadership

Transformez sans effort vos idées de leadership en vidéos de formation percutantes en utilisant une AI avancée, rendant l'apprentissage engageant et évolutif.

1
Step 1
Créez votre Script de Formation
Commencez par coller votre script de formation au leadership ou en énumérant vos points clés. Notre plateforme utilise ce contenu pour une génération efficace de texte en vidéo, formant la base de vos vidéos de formation.
2
Step 2
Sélectionnez votre Présentateur
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter vos instructeurs. Sélectionnez un avatar qui correspond le mieux à votre message et style, donnant vie à votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec des voix professionnelles générées par AI, en utilisant notre puissante génération de voix off. Personnalisez davantage avec des sous-titres ou des éléments de branding pour créer un contenu vidéo véritablement engageant.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez la création de votre vidéo de formation au leadership professionnelle en la révisant puis en l'exportant dans le format d'aspect souhaité. Partagez votre vidéo de formation percutante à travers votre organisation pour un apprentissage efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développer un Contenu de Leadership Inspirant

Créez des vidéos percutantes et motivantes qui résonnent avec les leaders en devenir, favorisant des compétences de leadership critiques et un état d'esprit positif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de formation avec des Avatars AI ?

HeyGen vous permet de créer des "vidéos de formation des employés" engageantes en utilisant des "Avatars AI" réalistes et des "voix off AI" à partir de texte, transformant le contenu statique en expériences d'apprentissage dynamiques. Cela permet une production rapide de "vidéos tutoriels" personnalisées et de haute qualité.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de formation efficace pour les équipes de formation et développement ?

HeyGen simplifie le processus de création vidéo avec des "modèles" intuitifs, des capacités de transformation de texte en vidéo, et des "fonctionnalités d'édition vidéo" robustes, en faisant un "générateur de vidéos AI" idéal pour les "équipes de formation et développement" afin de produire efficacement des "programmes de formation d'entreprise" de qualité professionnelle.

Puis-je personnaliser les Avatars AI et le contenu pour les vidéos d'intégration spécifiques à ma marque ?

Absolument ! HeyGen offre de nombreuses options de "personnalisation", y compris des "contrôles de branding" pour les logos et les couleurs, vous permettant d'adapter les "Avatars AI" et le contenu vidéo pour s'aligner parfaitement avec l'identité de votre marque pour des "vidéos d'intégration" et des "vidéos de formation au leadership" percutantes.

HeyGen prend-il en charge l'enregistrement d'écran pour des vidéos tutoriels détaillées ?

Bien que HeyGen se spécialise dans les fonctionnalités de "générateur de vidéos AI" comme les "Avatars AI" et la transformation de texte en vidéo, il intègre parfaitement les médias, vous permettant d'incorporer vos séquences d'"enregistrement d'écran" existantes pour créer des "vidéos tutoriels" complètes enrichies de "voix off AI" professionnelles et de sous-titres.

