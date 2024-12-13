Imaginez une vidéo de formation au leadership de 45 secondes pour les leaders émergents et les nouveaux managers, introduisant des concepts fondamentaux de leadership. Cette vidéo nécessite un style visuel professionnel mais engageant, avec des graphiques animés clairs et une musique de fond entraînante. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour présenter les points clés, servant de mentor constant et accessible tout au long de ces vidéos de formation cruciales.

