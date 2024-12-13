Développez une vidéo de formation au leadership de 60 secondes conçue pour les nouveaux managers, en se concentrant sur les principes fondamentaux de la guidance efficace d'équipe et de l'intégration des employés. Le style visuel doit être professionnel et encourageant, utilisant des graphiques épurés et des superpositions de texte claires, accompagnés d'une voix off AI chaleureuse et autoritaire. Mettez en avant la facilité de création de contenus aussi percutants en utilisant les avatars AI de HeyGen pour transmettre les messages clés.

