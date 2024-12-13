Créateur de Vidéos de Rapport de Leadership : Créez des Vidéos Impactantes

Générez instantanément des rapports de leadership dynamiques. Transformez le texte en vidéo engageante avec notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo d'une minute pour les chefs d'équipe technique, conçue pour introduire un nouveau processus de déploiement logiciel. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des graphiques clairs à l'écran, complétés par une voix off calme et informative générée par la capacité de génération de voix off de HeyGen, démontrant comment les "générateurs de vidéos AI" peuvent rationaliser les communications internes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes à destination des développeurs de logiciels, expliquant l'architecture d'une nouvelle API. Utilisez un style visuel moderne et engageant avec des animations basées sur les données, en tirant parti de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour articuler des idées complexes, et assurez la clarté avec des sous-titres intégrés à partir des outils de "montage vidéo".
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide étape par étape de 2 minutes pour le personnel de support informatique sur la configuration d'un nouveau dispositif réseau. Cette vidéo doit adopter un style visuel et audio instructif, amical mais autoritaire, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un branding cohérent et en ajoutant facilement une voix off générée avec la génération de voix off de HeyGen pour des instructions claires.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 45 secondes pour les chefs de projet, résumant les progrès techniques d'une initiative clé. La vidéo doit avoir un style visuel percutant avec des médias de stock convaincants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, et doit être facilement adaptable pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, démontrant l'efficacité de la fonctionnalité "créateur de vidéos de rapport de leadership".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Rapport de Leadership

Rationalisez vos rapports de leadership en transformant les données et les insights en présentations vidéo engageantes avec facilité et précision.

1
Step 1
Créez Votre Script de Rapport
Commencez par saisir le contenu détaillé de votre rapport de leadership. La fonctionnalité "texte-à-vidéo à partir de script" convertira votre texte en une voix off naturelle, prête pour votre présentation.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar Présentateur
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" professionnels pour présenter visuellement votre rapport. Cela permet une présence à l'écran cohérente et engageante sans avoir besoin d'un présentateur humain.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des images, vidéos ou graphiques pertinents de la "bibliothèque de médias/stock". Intégrez le logo et les couleurs de votre organisation pour assurer la cohérence de la marque grâce à l'éditeur de glisser-déposer.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Rapport
Générez votre vidéo finale de rapport de leadership, en choisissant l'option appropriée de "redimensionnement et exportations de rapport d'aspect". Votre sortie de créateur de vidéos professionnel est maintenant prête pour un partage efficace avec toutes les parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès Client

.

Présentez des histoires de succès client convaincantes dans des rapports de leadership en utilisant des vidéos générées par AI engageantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour simplifier la création de vidéos ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, transformant des scripts textuels en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes. Ses puissantes capacités de texte-à-vidéo et son éditeur intuitif de glisser-déposer rationalisent efficacement l'ensemble du processus de production.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour le montage et l'amélioration des vidéos ?

En tant qu'éditeur vidéo complet, HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que les sous-titres automatiques, le redimensionnement flexible des rapports d'aspect, et une large gamme de modèles vidéo. Les utilisateurs peuvent également enregistrer et éditer facilement du contenu directement sur la plateforme pour des résultats soignés.

HeyGen peut-il créer des messages vidéo personnalisés en utilisant des avatars AI ?

Oui, HeyGen excelle dans la création de messages vidéo personnalisés avec sa sélection diversifiée d'avatars AI. En tirant parti de la technologie sophistiquée de texte-à-vidéo, vous pouvez générer des messages uniques et engageants adaptés à des publics spécifiques, améliorant ainsi l'efficacité de la communication.

Comment HeyGen peut-il s'intégrer dans une pile technologique marketing existante ?

HeyGen est conçu pour s'intégrer parfaitement dans votre pile technologique marketing, offrant non seulement une création vidéo puissante mais aussi des solutions d'hébergement vidéo robustes. Il propose des analyses précieuses d'engagement vidéo pour aider à optimiser les stratégies de contenu et mesurer l'impact au sein de vos outils actuels.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo