Créez une vidéo d'intégration au leadership de 45 secondes conçue pour les nouvelles recrues exécutives, en adoptant un style visuel chaleureux et professionnel et une voix off amicale et confiante. Cette vidéo doit présenter chaleureusement la culture de l'entreprise, en mettant en avant les valeurs clés et un bref message de bienvenue du PDG utilisant un avatar AI pour personnaliser le message. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir un ton cohérent et accueillant tout au long.

Générer une Vidéo