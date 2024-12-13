Générez une vidéo de 60 secondes où un PDG partage sa vision pour le prochain trimestre. Cette vidéo, destinée à tous les employés et parties prenantes clés, doit adopter un style visuel professionnel et inspirant avec une voix off confiante et directe. Utilisez les fonctionnalités de génération de texte en vidéo et de voix off de HeyGen pour créer un message percutant qui résonne avec le public, en exploitant pleinement la plateforme comme un générateur sophistiqué de vidéos de messages de leadership.

