Créateur de Vidéos de Communication de Leadership : Engagez Votre Équipe

Créez facilement des vidéos de leadership engageantes. Transformez votre vision en contenu captivant pour l'engagement des employés en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo de leadership motivationnelle de 60 secondes conçue pour les communications internes, visant à inspirer tous les employés et à renforcer le moral de l'équipe. La vidéo doit présenter un style visuel dynamique et professionnel, complété par une voix off inspirante générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, garantissant un message clair et unifié qui résonne profondément.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative concise de 45 secondes pour les parties prenantes et les nouveaux employés, articulant clairement la vision et la stratégie de l'entreprise. Cette vidéo doit adopter une esthétique moderne et épurée avec des visuels de type infographique et un ton autoritaire, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière engageante et améliorer la clarté pour tous.
Exemple de Prompt 2
Rédigez une mise à jour de leadership directe de 30 secondes pour les équipes à distance et distribuées, en se concentrant sur le partage de connaissances essentielles pour la communication asynchrone. La vidéo doit avoir un style visuel amical mais professionnel et une livraison claire, avec les sous-titres/captions de HeyGen assurant l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs, quel que soit leur environnement de visionnage.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 60 secondes pour la construction de la culture d'entreprise destinée à tous les employés, en utilisant des vidéos narratives pour favoriser l'engagement de l'équipe. Employez un style visuel chaleureux et accessible avec un flux narratif, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message convaincant et sincère qui renforce nos valeurs communes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Communication de Leadership

Créez facilement des mises à jour de leadership professionnelles et engageantes, des vidéos explicatives et des communications internes qui résonnent avec votre équipe.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Rédigez Votre Script
Commencez par choisir parmi une variété de modèles professionnels ou collez simplement votre script pour utiliser notre puissante fonctionnalité de conversion de texte en vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Votre Présentateur AI
Améliorez l'impact de votre vidéo en sélectionnant un avatar AI pour délivrer votre message avec clarté et une touche humaine.
3
Step 3
Appliquez Votre Image de Marque
Assurez la cohérence de votre marque en ajoutant votre logo d'entreprise et en personnalisant les couleurs à l'aide des contrôles de marque intuitifs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo de leadership de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête à être partagée facilement à travers vos canaux de communication interne.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Ressources d'Apprentissage

Créez davantage de cours de développement en leadership et de contenu éducatif pour atteindre et former les employés à l'échelle mondiale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les communications de leadership au sein d'une organisation ?

HeyGen permet aux leaders de créer des communications de leadership et des communications internes captivantes en utilisant des avatars AI et des capacités de conversion de texte en vidéo. Cela simplifie la communication vidéo, aidant à renforcer l'engagement des employés et à garantir que votre message résonne efficacement au sein de votre équipe.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI intuitif pour les leaders ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI intuitif qui simplifie la création de vidéos avec des modèles préconstruits et une interface conviviale. Les leaders peuvent rapidement générer des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo, éliminant le besoin de compétences complexes en montage vidéo.

HeyGen peut-il soutenir une image de marque cohérente dans les vidéos explicatives à usage interne ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs d'entreprise dans toutes vos vidéos explicatives. Cela assure une cohérence de marque dans toutes les communications internes, enrichissant vos vidéos narratives avec des animations de texte dynamiques et une bibliothèque multimédia riche.

Comment HeyGen facilite-t-il une communication asynchrone efficace et des modules de formation ?

HeyGen permet une communication asynchrone efficace en permettant la création de modules de formation à la demande et de vidéos informatives avec des présentateurs virtuels et l'enregistrement d'écran. Les sous-titres et captions automatisés assurent l'accessibilité, facilitant le partage des connaissances et favorisant l'apprentissage continu.

