Créateur de Vidéos d'Annonces de Leadership | AI pour Nouvelles Exécutives
Diffusez vos annonces exécutives avec des avatars AI personnalisés, améliorant l'engagement et rendant vos communications internes mémorables.
Concevez une vidéo de communication interne engageante d'une minute ciblant l'ensemble de l'organisation, expliquant une nouvelle politique de l'entreprise ou un changement stratégique important. Employez une approche visuelle dynamique et de marque, complétée par une voix claire et accessible, en utilisant des sous-titres pour améliorer la compréhension de tous les spectateurs, y compris ceux dans des environnements bruyants ou ayant des déficiences auditives.
Produisez une vidéo animée de leadership amicale de 45 secondes pour accueillir les nouveaux employés ou annoncer une réorganisation départementale. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec des animations engageantes et une musique de fond entraînante, tout en utilisant la génération de voix off pour fournir une narration chaleureuse et informative qui articule clairement la nouvelle structure ou le message de bienvenue.
Développez une vidéo d'annonce exécutive concise de 30 secondes pour les équipes à distance et les cadres occupés, délivrant un message urgent concernant une réalisation récente ou une mise à jour de politique critique. La vidéo nécessite une présentation visuelle percutante avec un fort branding de l'entreprise, rapidement assemblée à l'aide de modèles et de scènes préconçus pour l'efficacité, garantissant que l'information clé est transmise rapidement et clairement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement des Formations et Communications.
Améliorez l'engagement des communications internes et du contenu de formation en délivrant des messages de leadership avec des vidéos alimentées par AI, améliorant la rétention et la compréhension.
Inspirez et Engagez Votre Équipe.
Diffusez des messages de leadership inspirants et des annonces d'entreprise avec des vidéos générées par AI, favorisant une culture positive et alignant les employés avec la vision de l'entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonces exécutives ?
HeyGen révolutionne la création de vidéos d'annonces exécutives en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off professionnelle, ce qui en fait un créateur de vidéos d'annonces de leadership efficace pour les communications internes.
Puis-je assurer la cohérence de l'identité de ma marque dans les messages de leadership générés par HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes et des options de personnalisation, vous permettant d'incorporer les éléments de branding de votre entreprise. Utilisez des modèles professionnels et des médias de notre bibliothèque pour maintenir une apparence cohérente et de marque à travers tous vos messages de leadership.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos de leadership plus accessibles à un public diversifié ?
HeyGen améliore l'accessibilité en fournissant des sous-titres automatiques et un support multilingue pour vos vidéos. Cela garantit que vos vidéos de leadership animées et annonces cruciales sont facilement comprises par une main-d'œuvre mondiale et diversifiée, améliorant la portée et l'engagement.
Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils l'impact des messages vidéo d'entreprise ?
Les avatars AI réalistes de HeyGen agissent comme des porte-paroles professionnels, donnant vie à vos messages d'entreprise sans besoin d'acteurs ou de production complexe. Cette fonctionnalité de générateur de vidéos AI de pointe permet un storytelling visuel cohérent et de haute qualité, augmentant l'engagement pour toute vidéo d'annonce.