créateur de vidéos de mise en lumière du leadership : Élevez votre présence exécutive

Créez rapidement des vidéos de communication exécutive convaincantes en utilisant des modèles professionnels.

Créez une vidéo d'une minute pour les équipes techniques internes et les nouveaux employés, détaillant les fonctionnalités avancées de notre dernier outil AI. Le style visuel doit être épuré, informatif et légèrement futuriste, complété par une voix off claire et professionnelle. Cette vidéo démontrera comment la capacité de HeyGen à "transformer le texte en vidéo à partir d'un script" simplifie la création de modules de formation internes sophistiqués, mettant en avant la puissance de notre "créateur de vidéos AI" pour la "création de vidéos natives de prompts".

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes ciblant les clients potentiels et les parties prenantes externes, avec notre PDG présentant une nouvelle initiative stratégique importante. L'esthétique doit être sophistiquée et corporative, utilisant des visuels dynamiques et un ton autoritaire mais accessible. Utilisez les "avatars AI" de HeyGen pour présenter cette "vidéo de communication exécutive", en exploitant la plateforme comme un "créateur de vidéos de mise en lumière du leadership AI" pour transmettre la vision avec précision.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 60 secondes engageante destinée aux recrues potentielles, mettant en avant le parcours exceptionnel d'un membre de l'équipe et sa contribution à notre culture d'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel authentique et inspirant avec une bande sonore motivante et une voix off narrative claire. En utilisant les "modèles et scènes" de HeyGen, cette "vidéo de mise en lumière des employés" peut être rapidement adaptée pour mettre en valeur les réalisations individuelles tout en maintenant la cohérence de la marque avec des "modèles professionnels".
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 2 minutes pour les développeurs et les passionnés de technologie, décomposant une nouvelle intégration API complexe. Le style visuel doit être moderne, concis et visuellement orienté avec de nombreuses explications textuelles à l'écran, soutenues par une voix off calme et informative. Assurez-vous que la fonctionnalité "sous-titres/captions" de HeyGen est utilisée de manière proéminente pour améliorer la compréhension, transformant les "capacités de texte en vidéo" en une ressource d'apprentissage efficace pour ce sujet technique avancé.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de mise en lumière du leadership

Créez facilement des vidéos de communication exécutive percutantes avec des outils alimentés par l'AI, transformant votre script en histoires visuelles dynamiques en quelques étapes seulement.

1
Step 1
Créez votre vidéo à partir d'un script
Commencez par coller votre script dans le créateur de vidéos de mise en lumière du leadership AI. Exploitez les capacités de "transformation de texte en vidéo à partir d'un script" pour générer instantanément des scènes et des dialogues initiaux, lançant votre vidéo de communication exécutive.
2
Step 2
Ajoutez des visuels et du branding
Sélectionnez parmi des modèles professionnels ou téléchargez vos propres médias pour enrichir l'histoire de votre leader. Utilisez les "contrôles de branding (logo, couleurs)" pour assurer une cohérence visuelle et renforcer l'identité de votre entreprise tout au long de la vidéo.
3
Step 3
Générez une narration professionnelle et des avatars
Améliorez votre message en sélectionnant un "avatar AI" approprié pour présenter le contenu, ajoutant une touche humaine à votre communication exécutive. Alternativement, générez une voix off professionnelle directement à partir de votre script.
4
Step 4
Exportez et partagez votre mise en lumière
Préparez votre vidéo de mise en lumière du leader pour la distribution. Choisissez les formats de sortie souhaités et appliquez le "redimensionnement et les exportations de ratio d'aspect" pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes pour le partage sur les réseaux sociaux ou les plateformes internes de l'entreprise.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les communications internes des leaders

.

Développez des vidéos de leadership dynamiques pour les plateformes internes, augmentant l'engagement des employés avec la vision et les valeurs de l'entreprise.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de mise en lumière du leadership AI ?

HeyGen agit comme un créateur intuitif de vidéos de mise en lumière du leadership AI, vous permettant de produire facilement des vidéos de communication exécutive convaincantes. Exploitez les capacités avancées de transformation de texte en vidéo et les avatars AI réalistes pour donner vie à vos messages efficacement.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour créer du contenu de leadership ?

HeyGen intègre des avatars AI puissants et des capacités sophistiquées de transformation de texte en vidéo, vous permettant de générer des vidéos professionnelles directement à partir de votre script. Ce processus de création de vidéos natives de prompts inclut également des options de voix off professionnelles, garantissant une livraison claire et percutante.

Puis-je personnaliser le style visuel et le branding de mes vidéos de mise en lumière du leadership dans HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose une large gamme de modèles professionnels et une vaste bibliothèque de médias pour vous aider à créer des visuels dynamiques pour vos vidéos de mise en lumière du leadership. Notre éditeur de vidéos en ligne permet une personnalisation complète, garantissant que le branding de votre entreprise est constamment représenté.

Quelle est la convivialité du processus d'édition vidéo de HeyGen pour le contenu de leadership ?

HeyGen dispose d'une interface très conviviale pour une expérience d'édition vidéo efficace. Vous pouvez facilement personnaliser les ratios d'aspect pour diverses plateformes, garantissant que vos vidéos de leadership sont optimisées pour le partage sur les réseaux sociaux et prêtes à être exportées en haute qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo