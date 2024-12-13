Créez une vidéo d'une minute pour les équipes techniques internes et les nouveaux employés, détaillant les fonctionnalités avancées de notre dernier outil AI. Le style visuel doit être épuré, informatif et légèrement futuriste, complété par une voix off claire et professionnelle. Cette vidéo démontrera comment la capacité de HeyGen à "transformer le texte en vidéo à partir d'un script" simplifie la création de modules de formation internes sophistiqués, mettant en avant la puissance de notre "créateur de vidéos AI" pour la "création de vidéos natives de prompts".

Générer une Vidéo