Déverrouillez des Prospects avec Notre Puissant Créateur de Vidéos Aimant à Prospects

Créez des aimants à prospects vidéo à haute conversion en quelques minutes. Exploitez des modèles et scènes personnalisables pour capturer plus de prospects et optimiser les conversions.

Créez une vidéo didactique de 90 secondes pour les professionnels du marketing, montrant comment HeyGen peut fonctionner comme un puissant créateur de vidéos aimant à prospects. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des enregistrements d'écran pour démontrer le processus intuitif, complété par une voix off AI calme et autoritaire. Mettez en avant l'efficacité de transformer des scripts détaillés en contenu vidéo engageant grâce à la fonctionnalité "texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, rendant les sujets complexes accessibles pour l'optimisation des conversions.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux spécialistes du marketing numérique, illustrant comment créer rapidement des aimants à prospects vidéo efficaces. Le style visuel et audio doit être dynamique et engageant, avec une musique de fond énergique et un montage rapide. Démontrez la facilité d'utilisation des divers "modèles et scènes" de HeyGen pour construire des éléments visuels captivants qui attirent l'attention et incitent à l'inscription, en se concentrant sur des étapes concrètes pour une création de contenu rapide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les éducateurs en ligne, mettant l'accent sur la flexibilité de l'édition et la réutilisation de contenu avec HeyGen. Adoptez un style visuel moderne et élégant avec des transitions rapides et des superpositions de texte à l'écran, narré par une voix off AI amicale et instructive. Montrez comment le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect" permettent aux utilisateurs d'adapter facilement leur contenu vidéo aimant à prospects pour diverses plateformes, optimisant la portée sans ajustements manuels étendus.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo innovante de 120 secondes ciblant les spécialistes du marketing technophiles et les experts en génération de prospects, explorant les capacités avancées pour générer des aimants à prospects personnalisés. Le style visuel doit être futuriste et très soigné, avec divers "avatars AI" de HeyGen interagissant avec des visualisations de données à l'écran, soutenus par une "génération de voix off" au son naturel. Expliquez comment ces fonctionnalités alimentées par l'AI améliorent l'engagement et la personnalisation dans la création d'expériences vidéo uniques pour attirer et convertir des prospects.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Aimant à Prospects

Transformez votre contenu en aimants à prospects vidéo engageants rapidement et sans effort, augmentant vos taux de conversion et développant votre audience avec facilité.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script convaincant. Notre plateforme peut ensuite utiliser ce script pour générer du contenu vidéo initial, simplifiant le processus de création de vos aimants à prospects.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle
Parcourez notre bibliothèque diversifiée de modèles et scènes professionnels pour trouver la base visuelle parfaite pour votre vidéo. Cette étape vous permet de lancer la création de votre aimant à prospects vidéo avec des mises en page préconçues.
3
Step 3
Personnalisez et Améliorez
Adaptez votre vidéo pour refléter l'identité de votre marque en appliquant vos contrôles de marque, y compris des logos et couleurs personnalisés. Vous pouvez également ajouter des voix off, des avatars AI, ou des sous-titres pour personnaliser votre message.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Cela garantit que votre vidéo aimant à prospects est optimisée pour une portée maximale et l'optimisation des conversions.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvez les Aimants à Prospects avec du Contenu Vidéo Engagé

Générez des vidéos courtes captivantes pour promouvoir vos aimants à prospects sur les plateformes, augmentant efficacement le trafic et les inscriptions.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos aimant à prospects efficace ?

HeyGen vous permet de créer des aimants à prospects vidéo convaincants en utilisant des fonctionnalités alimentées par l'AI, transformant rapidement des scripts en contenu visuel engageant. Ce processus de génération vidéo de bout en bout simplifié aide à optimiser vos efforts d'optimisation des conversions.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos aimant à prospects ?

HeyGen propose des capacités robustes de texte en vidéo à partir de script, permettant un contrôle précis du contenu. Vous pouvez également améliorer votre vidéo aimant à prospects avec la génération de voix off, des contrôles de marque, et le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour diverses plateformes.

HeyGen propose-t-il des modèles pour créer rapidement des aimants à prospects ?

Absolument, HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles et scènes professionnels conçus pour lancer la création de vos aimants à prospects. Ces designs prêts à l'emploi accélèrent votre flux de travail, rendant simple la production de contenu de qualité pour votre audience.

Comment les capacités vidéo de HeyGen améliorent-elles l'optimisation des conversions pour les aimants à prospects de cours en ligne ?

En exploitant les avatars AI de HeyGen et les éléments visuels dynamiques, les entreprises peuvent produire des aimants à prospects vidéo très engageants qui captent l'attention et incitent à l'inscription. Cette approche booste significativement vos efforts marketing et permet une réutilisation créative du contenu.

