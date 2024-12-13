Créez une vidéo de génération de leads de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, montrant à quel point il est facile de produire du contenu professionnel. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec des avatars AI diversifiés présentant des propositions de valeur concises avec une voix off AI amicale et claire. Cette vidéo met en avant le pouvoir des avatars AI de HeyGen pour se connecter instantanément avec les audiences.

