Créez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux développeurs et aux professionnels de l'informatique, illustrant les avantages techniques d'une nouvelle intégration d'API. Le style visuel doit être épuré et précis, incorporant des diagrammes techniques détaillés et des enregistrements d'écran, accompagnés d'une voix off claire et autoritaire. Utilisez le générateur de vidéos AI de HeyGen avec sa capacité de conversion de texte en vidéo à partir de script pour traduire facilement une documentation complexe en visuels captivants, avec un avatar AI pour guider le public à travers les spécifications techniques.

