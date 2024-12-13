Générateur de Vidéos pour la Génération de Leads : Boostez Vos Leads

Transformez facilement des scripts en vidéos puissantes pour la conversion grâce à notre fonctionnalité avancée de texte en vidéo.

Créez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux développeurs et aux professionnels de l'informatique, illustrant les avantages techniques d'une nouvelle intégration d'API. Le style visuel doit être épuré et précis, incorporant des diagrammes techniques détaillés et des enregistrements d'écran, accompagnés d'une voix off claire et autoritaire. Utilisez le générateur de vidéos AI de HeyGen avec sa capacité de conversion de texte en vidéo à partir de script pour traduire facilement une documentation complexe en visuels captivants, avec un avatar AI pour guider le public à travers les spécifications techniques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo générative AI engageante de 2 minutes conçue pour les équipes de vente techniques et les clients d'entreprise, mettant en avant le flux de travail complexe et les avantages d'une solution logicielle complexe. Employez une esthétique visuelle moderne et élégante avec des infographies animées et des mouvements de caméra dynamiques pour mettre en valeur le flux de données, accompagnés d'une voix off confiante et persuasive. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour établir une identité de marque cohérente, et enrichissez le récit avec une génération de voix off sophistiquée pour articuler des concepts avancés, démontrant une utilisation efficace du logiciel de montage vidéo AI.
Exemple de Prompt 2
Produisez un module vidéo instructif d'une minute pour les nouveaux utilisateurs techniques et le personnel de support, détaillant le processus étape par étape de configuration d'une fonctionnalité spécialisée. La vidéo doit adopter un style visuel amical et encourageant, avec des invites claires à l'écran et des visuels étape par étape, soutenus par une voix off chaleureuse et engageante. Implémentez les avatars numériques de HeyGen pour agir comme des guides utiles, garantissant que chaque utilisateur puisse suivre, et utilisez des sous-titres/captions pour l'accessibilité et le renforcement des instructions clés, offrant des options de personnalisation essentielles pour l'expérience d'apprentissage.
Exemple de Prompt 3
Concevez une mise à jour vidéo concise de 45 secondes pour les utilisateurs techniques existants et les chefs de produit, annonçant un correctif de sécurité critique ou une mise à niveau des performances. Le style visuel doit être informatif et direct, utilisant des séquences de stock de haute qualité pertinentes pour la cybersécurité ou l'architecture système, couplées à une voix off professionnelle et précise. Utilisez la bibliothèque multimédia/stock robuste de HeyGen pour sourcer rapidement des visuels appropriés, et exploitez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script, permettant une édition rapide du script pour assurer la précision technique et la clarté, optimisant pour une analyse de performance efficace.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos pour la Génération de Leads

Créez efficacement des vidéos à haute conversion conçues pour attirer et engager de nouveaux prospects, transformant les spectateurs en leads précieux avec une AI intelligente.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo Engagé
Élaborez votre message convaincant de génération de leads en utilisant la puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour construire la base de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Style
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et intégrez des scènes pour captiver visuellement votre audience, améliorant l'attrait de votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Branding
Appliquez votre identité de marque unique en utilisant des contrôles de branding comme les logos et les couleurs, garantissant que votre vidéo de génération de leads soit instantanément reconnaissable et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez pour Capturer des Leads
Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour adapter votre vidéo à n'importe quelle plateforme, puis distribuez-la pour commencer à générer efficacement des leads précieux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Exploitez les Témoignages Clients pour la Confiance des Leads

Renforcez la crédibilité et générez des leads qualifiés en transformant les retours positifs des clients en témoignages vidéo AI convaincants et authentiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises ?

HeyGen permet aux entreprises de générer des vidéos professionnelles sans effort grâce à son générateur de vidéos AI avancé. Il suffit d'entrer votre script, et la technologie AI générative de HeyGen le transforme en contenu vidéo engageant avec des avatars numériques réalistes et des voix off. Cela simplifie considérablement votre processus de création vidéo, économisant temps et ressources.

Quelles options de personnalisation technique HeyGen offre-t-il pour le branding ?

HeyGen offre une personnalisation robuste grâce à ses fonctionnalités AI, vous permettant de maintenir une forte cohérence de marque. Les utilisateurs peuvent exploiter les contrôles de branding pour les logos et les couleurs, utiliser une vaste bibliothèque multimédia, et personnaliser les avatars numériques et les modèles de vidéos pour s'aligner avec leur identité de marque. Ces fonctionnalités techniques garantissent que vos vidéos reflètent votre marque unique.

HeyGen peut-il aider à améliorer la génération de leads et les taux de conversion ?

Absolument, HeyGen est un puissant générateur de vidéos pour la génération de leads conçu pour booster vos efforts marketing. Vous pouvez créer des vidéos explicatives captivantes, des témoignages vidéo et des vidéos pour les réseaux sociaux pour les pages de destination afin d'engager les prospects et capturer des leads. Rationaliser votre stratégie de marketing de contenu avec HeyGen peut conduire à un taux de conversion plus élevé.

Quels types de vidéos HeyGen peut-il produire, et comment peuvent-elles être utilisées ?

La plateforme de création vidéo de HeyGen prend en charge une gamme diversifiée de types de vidéos, y compris les vidéos pour les réseaux sociaux, les vidéos explicatives et les témoignages vidéo. Avec des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect et les options d'exportation, vous pouvez facilement adapter votre contenu pour diverses plateformes et l'intégrer de manière transparente dans vos stratégies de marketing de contenu.

