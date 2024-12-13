Créateur de Vidéos Publicitaires pour la Génération de Leads : Boostez vos Campagnes avec l'AI
Générez des publicités sur les réseaux sociaux à fort taux de conversion en utilisant des avatars AI pour améliorer significativement vos taux de conversion de leads.
Produisez une vidéo narrative convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises ayant des difficultés avec la production vidéo, en mettant l'accent sur un style visuel chaleureux et authentique avec un éclairage doux et une voix off amicale et encourageante. L'histoire suit un propriétaire d'entreprise qui découvre la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, démontrant à quel point il est simple de transformer des idées écrites en contenu vidéo marketing professionnel sans montage complexe, les aidant finalement à générer plus de leads et à développer leur entreprise.
Créez une publicité vidéo dynamique et tendance de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu, avec une esthétique visuelle ludique de contenu généré par les utilisateurs (UGC) avec de la musique de fond populaire et des transitions rapides et percutantes. Le prompt doit montrer comment les nombreux modèles et scènes de HeyGen permettent une production rapide de contenu frais et partageable, rendant incroyablement facile la création de "publicités vidéo UGC" qui captent l'attention des communautés en ligne et stimulent l'engagement.
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes conçue pour les marketeurs mondiaux, utilisant un style d'animation propre et net avec une génération de voix off professionnelle et multilingue pour démontrer la puissance de HeyGen. Le récit guidera les spectateurs à travers le processus de création de "publicités vidéo AI" à fort impact qui peuvent être localisées dans chaque langue, expliquant comment la génération précise de voix off garantit que votre message est parfaitement compris à travers divers marchés internationaux, augmentant la portée et l'impact.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires pour la Génération de Leads
Créez des vidéos publicitaires pour la génération de leads performantes sans effort avec notre créateur de vidéos alimenté par l'AI, conçu pour aider les marketeurs à capturer plus de leads et à élever leurs campagnes.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo AI Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo AI captivantes qui stimulent la génération de leads et améliorent significativement vos taux de conversion de leads et votre ROAS.
Produisez des Vidéos Publicitaires Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des publicités vidéo captivantes au format court pour les plateformes sociales afin d'attirer des prospects et de dynamiser vos campagnes de génération de leads.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo AI engageantes pour les marketeurs ?
HeyGen agit comme un créateur de publicités vidéo AI intuitif, permettant aux marketeurs de transformer des scripts en publicités vidéo AI captivantes sans effort. Vous pouvez exploiter les Avatars AI et une large gamme de modèles vidéo pour générer du contenu performant qui capte l'attention et stimule la génération de leads.
HeyGen peut-il générer des Avatars AI réalistes pour divers besoins en marketing vidéo ?
Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des Avatars AI et des Acteurs AI réalistes à partir de texte, parfaits pour diverses initiatives de marketing vidéo. Ces Avatars AI peuvent délivrer vos scripts vidéo avec des expressions naturelles et des voix off, améliorant vos films de marque et vidéos explicatives.
Quels types de vidéos publicitaires créatives HeyGen peut-il m'aider à produire rapidement ?
HeyGen est un puissant Générateur de Vidéos AI qui vous permet de produire rapidement diverses vidéos publicitaires créatives, y compris des Publicités Vidéo UGC et des vidéos produits captivantes. Sa vaste bibliothèque de modèles vidéo et son éditeur glisser-déposer simplifient le processus, idéal pour les vidéos courtes et les tests créatifs.
HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour des campagnes publicitaires vidéo spécifiques à la marque ?
Absolument, HeyGen fournit des contrôles de marque robustes pour s'assurer que vos publicités vidéo AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque pour toutes les campagnes publicitaires. Vous pouvez personnaliser les modèles, incorporer votre logo, et même localiser le contenu avec diverses voix off et sous-titres pour atteindre un public mondial.