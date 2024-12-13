Créateur de Vidéos de Licenciement : Créez des Mises à Jour Impactantes Rapidement

Réalisez des vidéos de licenciement claires et concises avec des outils IA, en utilisant la génération avancée de voix off pour une diffusion professionnelle.

Une vidéo d'une minute à destination des professionnels des ressources humaines et des communicateurs d'entreprise, détaillant le processus de création de contenu vidéo pour annoncer des licenciements sensibles. Le style visuel et audio doit être professionnel et sobre, avec une voix off claire guidant les utilisateurs à travers l'utilisation de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transmettre avec précision des informations cruciales.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les équipes de communication interne et les chefs de projet, cette vidéo didactique de 90 secondes démontre comment utiliser efficacement un éditeur vidéo en ligne. Le style sera informatif et épuré, axé sur la clarté, et mettra en avant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et la compréhension.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 2 minutes pour les analystes de l'industrie technologique et les créateurs de contenu éducatif, mettant en avant les capacités avancées d'un générateur de vidéos d'actualités par IA. Avec un style visuel moderne et tourné vers la technologie, et une voix synthétique engageante délivrée par les avatars IA de HeyGen, ce prompt illustrera comment produire du contenu vidéo à la pointe de la technologie.
Exemple de Prompt 3
Cette vidéo dynamique de 45 secondes, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, démontrera rapidement comment créer un contenu vidéo d'actualités captivant. Avec un style visuel accrocheur et une musique de fond entraînante, la vidéo mettra en avant la facilité de démarrer avec les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour produire des annonces percutantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Licenciement

Produisez rapidement des vidéos de licenciement professionnelles avec l'IA, en utilisant des modèles personnalisables, des avatars réalistes et des outils d'édition intuitifs pour une communication percutante.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par générer un script à l'aide de notre générateur de scripts IA ou collez le vôtre. Cela forme la base de votre reportage, garantissant un message clair et concis.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour agir en tant que présentateur de vos actualités. Ces avatars réalistes livreront votre script avec une crédibilité professionnelle, engageant votre audience.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Visuels
Personnalisez votre vidéo en ajoutant les éléments de branding de votre entreprise, tels que les logos et les couleurs, en utilisant la fonctionnalité de kit de marque dédiée pour maintenir une image d'entreprise cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo de licenciement terminée, exportez-la facilement dans divers ratios d'aspect optimisés pour différentes plateformes de médias sociaux pour une distribution rapide et efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Éduquez et Informez les Parties Prenantes

Produisez des vidéos explicatives claires pour éduquer et informer un large public, assurant une communication cohérente lors de situations complexes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos d'actualités par IA ?

HeyGen simplifie la production de vidéos d'actualités en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos d'actualités par IA directement à partir de texte. Son puissant générateur de scripts IA, combiné à des avatars IA réalistes et des voix off authentiques, crée une expérience d'édition fluide et facile à utiliser, accélérant considérablement la création de contenu.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding des vidéos d'actualités ?

HeyGen propose des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque, et des intros & outros personnalisées dans vos projets de vidéos d'actualités. Utilisez divers modèles vidéo et des visuels générés par IA pour obtenir une personnalisation de contenu convaincante adaptée à l'identité de votre marque.

L'éditeur vidéo en ligne de HeyGen peut-il faciliter l'intégration de sous-titres et de médias ?

Absolument. L'éditeur vidéo en ligne intuitif de HeyGen permet une intégration fluide des sous-titres, améliorant l'accessibilité pour votre audience. Vous pouvez également exploiter une riche bibliothèque de médias et des ressources de stock directement sur la plateforme, en faisant une solution tout-en-un pour une production vidéo complète.

À quelles fins HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos d'actualités ?

HeyGen, en tant que créateur de vidéos d'actualités polyvalent, vous permet de produire une large gamme de contenus, des actualités de dernière minute aux sujets spécifiques comme les vidéos de licenciement. Ses outils IA et ses modèles vidéo personnalisables facilitent l'adaptation facile pour différentes plateformes de médias sociaux grâce au redimensionnement des ratios d'aspect, assurant une large portée et un engagement des spectateurs.

