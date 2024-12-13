Créez une introduction captivante de 30 secondes pour un cabinet d'avocats boutique, ciblant des clients potentiels qui apprécient des services juridiques personnalisés, avec un style visuel professionnel et rassurant et une narration calme et autoritaire. Cette vidéo doit utiliser efficacement les avatars AI de HeyGen pour représenter les avocats clés et tirer parti de la génération de voix off pour délivrer un message clair et concis, établissant la crédibilité grâce à une expérience percutante de Créateur de Vidéo d'Introduction d'Avocat.

